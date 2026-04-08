Interrogé au sujet du vainqueur de la Coupe du monde, désormais analyste régulier des affiches européennes, Harry Kane a exprimé son admiration sans réserve. L’attaquant, auteur de l’incroyable total de 49 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a adressé à Alessandro Del Piero le plus beau des compliments.

« Del Piero ? C’est l’un des meilleurs », a tranché Kane. « J’ai grandi en regardant de grands attaquants comme lui. » Cette déclaration rappelle que le maestro italien a servi de modèle à toute une génération d’avant-postes de haut niveau. Elle éclaire aussi sur un joueur qui, cette saison, a déjà marqué 11 buts en seulement 10 rencontres de Ligue des champions. À 29 ans, l’Anglais affiche une efficacité redoutable : 49 réalisations en 41 matchs toutes compétitions confondues, un ratio digne des plus grands. Son admiration pour Del Piero, auteur de 188 buts en 478 matchs avec la Juventus et couronné champion du monde en 2006, témoigne d’une exigence constante. Pour Kane, chaque entrée sur la pelouse est une opportunité d’ajouter son nom aux annales. Son respect pour les légendes le pousse à viser toujours plus haut, et son parcours actuel suggère qu’il pourrait, à terme, rejoindre le panthéon des buteurs les plus influents de l’histoire récente.