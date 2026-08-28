« L’un des meilleurs gardiens du monde » : Edin Terzic encense Unai Simon après la défaite au Camp Nou

En se concentrant sur les performances individuelles marquantes, Terzic a mis en avant le gardien Unai Simon pour une nouvelle prestation exceptionnelle. L’entraîneur de l’Athletic a souligné que ces performances héroïques sont devenues la référence habituelle pour l’international espagnol sur les plus grandes scènes.

« Je pense qu’avec Unai, ce n’est pas surprenant parce que nous voyons ce genre de performances d’Unai depuis de nombreuses années, très, très souvent, et c’est la raison pour laquelle il est l’un des meilleurs gardiens du monde. »