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« L’un des meilleurs gardiens du monde » : Edin Terzic encense Unai Simon après la défaite au Camp Nou
Face aux géants catalans
Edin Terzic a été confronté à un exigeant défi tactique lorsque son équipe de l’Athletic Club s’est rendue au Spotify Camp Nou pour affronter le Barcelone de Hansi Flick. Malgré la défaite, l’entraîneur allemand a trouvé de nombreux motifs de satisfaction dans la solidité défensive globale de son équipe et plusieurs performances individuelles remarquables. Le match a mis en lumière les difficultés persistantes que représente un milieu de terrain catalan dominateur, tout en montrant le mélange unique de stars internationales confirmées et de jeunes talents issus du centre de formation de l’Athletic.
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Les éloges du niveau de classe mondiale d’Unai Simon
En se concentrant sur les performances individuelles marquantes, Terzic a mis en avant le gardien Unai Simon pour une nouvelle prestation exceptionnelle. L’entraîneur de l’Athletic a souligné que ces performances héroïques sont devenues la référence habituelle pour l’international espagnol sur les plus grandes scènes.
« Je pense qu’avec Unai, ce n’est pas surprenant parce que nous voyons ce genre de performances d’Unai depuis de nombreuses années, très, très souvent, et c’est la raison pour laquelle il est l’un des meilleurs gardiens du monde. »
L’épreuve constante au Camp Nou
En repensant à la charge de travail défensive qu’impliquait cette rencontre, Simon a été sollicité à de nombreuses reprises pour enrayer les séquences offensives élaborées du FC Barcelone. Faire face à une équipe spécialisée dans la surcharge des espaces axiaux et l’enchaînement rapide des combinaisons exige une concentration totale de la part d’un gardien. Le placement de Simon, ses arrêts et son calme sous pression ont permis à son équipe de rester dans le match lors des phases cruciales de la rencontre.
- Joan Gosa
En regardant vers les prochains matches
Alors que l’Athletic Club se remobilise après ce test très médiatisé en Liga, les performances de joueurs clés comme Simon resteront essentielles à ses ambitions cette saison. Terzic cherchera à s’appuyer sur la solidité défensive de son effectif à l’approche de ses prochains rendez-vous en championnat. Avec son gardien expérimenté qui continue d’évoluer au sommet de son art, l’Athletic dispose d’une colonne vertébrale rassurante pour les défis à venir.
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