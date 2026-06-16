Lorsqu’on parle des plus grands talents de l’équipe nationale allemande, deux noms reviennent le plus souvent : Jamal Musiala et Florian Wirtz. On peut également citer Kai Havertz, ou encore Leroy Sané, dont le talent indéniable est toutefois trop rarement mis au service du collectif.
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« L'un des joueurs les plus talentueux de notre équipe » : Joshua Kimmich ne tarit pas d'éloges sur l'un de ses coéquipiers en équipe nationale
Lors de sa conférence de presse mardi, Joshua Kimmich a tenu à mettre en lumière un autre international allemand : Felix Nmecha. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a figuré parmi les meilleurs Allemands lors de la victoire 7-1 contre Curaçao. « C'est l'un des joueurs les plus talentueux que nous ayons », a déclaré Kimmich, avant de se lancer dans un véritable éloge.
« Il possède un physique exceptionnel, il est très, très rapide, très solide, et techniquement vraiment hors du commun pour sa taille », s’est enthousiasmé Kimmich. « C’est quelqu’un qui sait aussi bien mener le ballon et gagner quelques mètres avec le ballon au pied. Il nous apporte énormément, je dois le dire. Il sait aussi bien défendre et, grâce à sa vitesse, rattraper l’un ou l’autre adversaire. »
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Felix Nmecha a ouvert le score et a obtenu le penalty
Nmecha a ouvert le score pour l’Allemagne face à Curaçao dès la 6^e minute, concluant un une-deux avec Florian Wirtz dans un espace très restreint. « Son but était exceptionnel : il a d’abord feinté la frappe, joué le une-deux avec Flo, puis a fini l’action », a analysé Kimmich. « C’était vraiment génial, et il s’est ensuite illustré à plusieurs reprises. »
Juste avant la mi-temps, il obtient le penalty transformé par Kai Havertz, qui fixe le score à 3-1. Il ajoute ensuite deux autres tentatives dangereuses. « C’est un joueur très complet et précieux pour nous, à condition qu’il reste en bonne santé », analyse Kimmich. « C’était un peu son problème ces dernières années. »
Passé du VfL Wolfsburg au Borussia Dortmund en 2023 contre 30 millions d’euros, il a manqué plusieurs semaines de compétition à trois reprises en raison de blessures, la dernière fois en avril suite à une déchirure du ligament latéral du genou. Nmecha a toutefois retrouvé la forme à temps pour la Coupe du monde. Pendant la préparation, il a gagné son duel avec Leon Goretzka pour accompagner Aleksandar Pavlovic dans l’entrejeu. À 25 ans, il est désormais titulaire incontesté en équipe d’Allemagne. Sa performance éclatante contre Curaçao n’était que son neuvième match international.