« L'un des joueurs les plus talentueux de notre équipe » : Joshua Kimmich ne tarit pas d'éloges sur l'un de ses coéquipiers en équipe nationale

Nmecha a ouvert le score pour l’Allemagne face à Curaçao dès la 6^e minute, concluant un une-deux avec Florian Wirtz dans un espace très restreint. « Son but était exceptionnel : il a d’abord feinté la frappe, joué le une-deux avec Flo, puis a fini l’action », a analysé Kimmich. « C’était vraiment génial, et il s’est ensuite illustré à plusieurs reprises. »

Juste avant la mi-temps, il obtient le penalty transformé par Kai Havertz, qui fixe le score à 3-1. Il ajoute ensuite deux autres tentatives dangereuses. « C’est un joueur très complet et précieux pour nous, à condition qu’il reste en bonne santé », analyse Kimmich. « C’était un peu son problème ces dernières années. »

Passé du VfL Wolfsburg au Borussia Dortmund en 2023 contre 30 millions d’euros, il a manqué plusieurs semaines de compétition à trois reprises en raison de blessures, la dernière fois en avril suite à une déchirure du ligament latéral du genou. Nmecha a toutefois retrouvé la forme à temps pour la Coupe du monde. Pendant la préparation, il a gagné son duel avec Leon Goretzka pour accompagner Aleksandar Pavlovic dans l’entrejeu. À 25 ans, il est désormais titulaire incontesté en équipe d’Allemagne. Sa performance éclatante contre Curaçao n’était que son neuvième match international.