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« L’un de mes moments préférés de tous les temps » – Harry Kane stupéfait alors que les supporters anglais entonnent un hymne non officiel de la Coupe du monde en l’honneur des stars
L'Angleterre et ses supporters font front commun après cette victoire d'ouverture
L'Angleterre a entamé sa Coupe du monde par une victoire 4-2 face à la Croatie, mercredi à Dallas. Kane a inscrit un doublé, égalant le record de 10 buts de Gary Lineker en phase finale, et a ainsi permis aux Three Lions de prendre un excellent départ dans le tournoi. Mais c'est lors des célébrations, après le coup de sifflet final, que l'événement a le plus fait parler. Les joueurs anglais se sont joints aux supporters pour entonner le tube d'Oasis « Wonderwall », créant une image mémorable dans le stade.
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Kane revient sur des moments marquants à Dallas
Invité de l’émission « The Lions Den », Kane a admis que les célébrations d’après-match figuraient parmi ses expériences les plus mémorables avec l’équipe nationale. Il a également souligné l’importance d’avoir chanté « Wonderwall » tous ensemble après la rencontre.
« C’était l’un de mes moments préférés sous le maillot de l’Angleterre, et surtout lors d’un grand tournoi », a admis Kane. « Je sais que ce n’est que le premier match et qu’il ne faut pas s’emballer, mais ce lien émotionnel avec les supporters… nous savons à quel point c’est important pour eux. Je pense qu’ils voient à quel point c’est important pour nous.
« Nous partageons ce lien avec les supporters, et cet instant où nous avons chanté “Wonderwall” dans le stade, où chacun connaissait les paroles, a été vraiment spécial.
« Pour un premier match, c’est formidable de sentir un tel soutien de tout le monde, et nous savons que c’est pareil chez nous. Nous imaginons facilement la bière voler dans tous les sens, vu que c’était une rencontre en soirée, et nous adorons ce genre d’ambiance. »
Un nouveau souffle sous la houlette de Tuchel
Depuis sa nomination, Thomas Tuchel s’efforce de renforcer la cohésion du groupe anglais tout en préservant l’héritage laissé par Gareth Southgate. Selon Kane, l’effectif actuel dégage une atmosphère distincte de celle des éditions précédentes. Aligné aux côtés de John Stones et de Jordan Pickford, il fait partie des rares joueurs encore présents depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2018.
« Je trouve que celle-ci est un peu différente », a-t-il déclaré. « Nos rôles ont évidemment un peu changé, puisque nous sommes désormais les plus expérimentés, les plus âgés. Il n’y a plus beaucoup de joueurs issus de ces premiers tournois dans cette équipe, ce qui lui confère une certaine fraîcheur. On perçoit vraiment chez les joueurs une soif de victoire, une envie et un enthousiasme à l’idée de participer à ce qui pourrait bien être un été exceptionnel. »
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Focus sur la rencontre face au Ghana
Une victoire contre la Croatie offrirait à l’Angleterre de réelles chances de se qualifier pour le tour suivant. Toutefois, elle devra d’abord battre le Ghana lors de son prochain match dans le groupe L. Une fois encore, Kane sera chargé de mener l’attaque des Three Lions pour assurer la victoire.