« L’un de mes moments préférés de tous les temps » – Harry Kane stupéfait alors que les supporters anglais entonnent un hymne non officiel de la Coupe du monde en l’honneur des stars

Invité de l’émission « The Lions Den », Kane a admis que les célébrations d’après-match figuraient parmi ses expériences les plus mémorables avec l’équipe nationale. Il a également souligné l’importance d’avoir chanté « Wonderwall » tous ensemble après la rencontre.

« C’était l’un de mes moments préférés sous le maillot de l’Angleterre, et surtout lors d’un grand tournoi », a admis Kane. « Je sais que ce n’est que le premier match et qu’il ne faut pas s’emballer, mais ce lien émotionnel avec les supporters… nous savons à quel point c’est important pour eux. Je pense qu’ils voient à quel point c’est important pour nous.

« Nous partageons ce lien avec les supporters, et cet instant où nous avons chanté “Wonderwall” dans le stade, où chacun connaissait les paroles, a été vraiment spécial.

« Pour un premier match, c’est formidable de sentir un tel soutien de tout le monde, et nous savons que c’est pareil chez nous. Nous imaginons facilement la bière voler dans tous les sens, vu que c’était une rencontre en soirée, et nous adorons ce genre d’ambiance. »