Interrogé par GOAL via Spreadex Sports, Parker, ancien défenseur des Red Devils et double champion d’Angleterre, répond sans détour : « Quand on évoque ces chiffres [15 ans sans finale de Ligue des champions], je pense qu’ils ont l’obligation de la disputer pour préserver leur crédibilité.

En tant que joueur, on doit aspirer à cela. À mon arrivée, le club n’avait pas été sacré champion depuis vingt-cinq ans ; si ce titre n’avait pas été décroché pendant mon mandat, j’aurais moi-même considéré cela comme un échec, et le public aurait partagé ce sentiment.

Mais un club de cette envergure doit se hisser jusqu’au dernier carré. L’UEFA veut voir Manchester United en Europe, en Ligue des champions et en finale.

« Manchester United doit avoir le niveau pour y parvenir. La formule actuelle de l’UEFA offre aux grands clubs la chance d’atteindre les phases à élimination directe. Le système est conçu pour ça. »

Interrogé sur le classement actuel des Red Devils en Europe, Parker a poursuivi : « Si on compare le Manchester United d’aujourd’hui aux demi-finalistes, je ne les vois pas battre le PSG pour l’instant. Je ne pense pas qu’ils battraient le Bayern Munich aujourd’hui. L’Atlético Madrid, avec l’un des entraîneurs les plus fougueux du circuit ? Je crois qu’ils seraient tout simplement trop rapides pour United, qui aligne déjà plusieurs joueurs redoutables dans son onze.

« À mon avis, l’unique adversaire à leur portée serait Arsenal ; en demi-finale, ils auraient de réelles chances de les battre. »