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« L'UEFA souhaite voir Manchester United en finale de la Ligue des champions », mais les Red Devils parviendront-ils à atteindre cet objectif au cours des dix prochaines saisons, après avoir connu une période de disette de quinze ans ?
Entre 2007 et 2011, Manchester United s'est qualifié pour trois finales de la Ligue des champions.
Entre 2007 et 2011, Manchester United s’est qualifié à trois reprises pour la finale de la Ligue des champions. Les Red Devils ont d’abord triomphé lors de leur première participation – en dominant Chelsea aux tirs au but sous le déluge moscovite –, avant d’essuyer deux défaites cruelles face au FC Barcelone de Lionel Messi.
Sir Alex Ferguson, qui conduisait alors les Red Devils vers une dimension de superpuissance mondiale, a tiré sa révérence à l’été 2013 après avoir offert un 13e titre de Premier League en guise d’adieu aux fidèles d’Old Trafford.
Ni Van Gaal, ni Mourinho, ni Amorim n’ont réussi à ramener les Red Devils au sommet.
Peu de gens auraient pu prédire ce qui allait suivre. Depuis, la domination nationale est restée hors de portée : David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag et Ruben Amorim n’ont pas réussi à reconquérir le titre de champion d’Angleterre.
Mourinho, le « Special One » portugais, a certes mené le club vers la victoire en Ligue Europa en 2017, tandis que deux FA Cups et deux Coupes de la Ligue ont également été remportées. L’ambitieux « Project 150 », élaboré à Old Trafford à l’approche d’un anniversaire marquant, vise à permettre à United de renouer avec ses gloires passées.
Sous la houlette de Michael Carrick, le club se dirige vers une qualification pour la Ligue des champions 2026-2027, avant un mercato estival crucial. Les Red Devils pourront-ils à nouveau briguer le plus grand titre continental d’ici la prochaine décennie ?
Manchester United atteindra-t-il à nouveau la finale de la Ligue des champions d’ici la prochaine décennie ?
Interrogé par GOAL via Spreadex Sports, Parker, ancien défenseur des Red Devils et double champion d’Angleterre, répond sans détour : « Quand on évoque ces chiffres [15 ans sans finale de Ligue des champions], je pense qu’ils ont l’obligation de la disputer pour préserver leur crédibilité.
En tant que joueur, on doit aspirer à cela. À mon arrivée, le club n’avait pas été sacré champion depuis vingt-cinq ans ; si ce titre n’avait pas été décroché pendant mon mandat, j’aurais moi-même considéré cela comme un échec, et le public aurait partagé ce sentiment.
Mais un club de cette envergure doit se hisser jusqu’au dernier carré. L’UEFA veut voir Manchester United en Europe, en Ligue des champions et en finale.
« Manchester United doit avoir le niveau pour y parvenir. La formule actuelle de l’UEFA offre aux grands clubs la chance d’atteindre les phases à élimination directe. Le système est conçu pour ça. »
Interrogé sur le classement actuel des Red Devils en Europe, Parker a poursuivi : « Si on compare le Manchester United d’aujourd’hui aux demi-finalistes, je ne les vois pas battre le PSG pour l’instant. Je ne pense pas qu’ils battraient le Bayern Munich aujourd’hui. L’Atlético Madrid, avec l’un des entraîneurs les plus fougueux du circuit ? Je crois qu’ils seraient tout simplement trop rapides pour United, qui aligne déjà plusieurs joueurs redoutables dans son onze.
« À mon avis, l’unique adversaire à leur portée serait Arsenal ; en demi-finale, ils auraient de réelles chances de les battre. »
À Old Trafford, la direction doit mener une campagne de recrutement astucieuse dans le cadre du « Projet 150 ».
Manchester United s’apprête à se séparer d’un joueur qui connaît par cœur la victoire en Ligue des champions : Casemiro. Le milieu de terrain brésilien a en effet brandi ce trophée emblématique à cinq reprises lors de son passage au Real Madrid. Il quittera Old Trafford en tant qu’agent libre cet été.
Si le groupe mancunien regorge de talent et de prestige, des investissements ciblés s’imposent après plusieurs exercices de dépenses hasardeuses, si le club entend retrouver les sommets et conquérir à nouveau titres nationaux et continentaux.