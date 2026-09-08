AFP
Traduit par
L’UEFA rendra hommage aux victimes des inondations au Népal avec une minute de silence avant les matches de Ligue des champions
Le football européen unit tout le monde
L’instance dirigeante du football européen a confirmé que chaque rencontre de la phase de ligue de la Ligue des champions cette semaine débutera par un hommage spécial. Les joueurs, les officiels et les supporters dans tous les stades hôtes observeront une minute de silence avant le coup d’envoi. En outre, une bannière portant le message « Vous n’êtes pas seuls, Népal » sera déployée sur la pelouse comme marque profonde de solidarité avec les victimes.
- AFP
Ceferin présente ses sincères condoléances
Les crues soudaines catastrophiques et les énormes coulées de débris, déclenchées par l’effondrement d’un glacier sur le Langtang Lirung le 26 août, ont provoqué d’importantes pertes humaines dans toute la région frontalière entre le Népal et le Tibet. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a souligné le soutien collectif du football européen envers les personnes touchées : « Toute la famille du football européen se tiendra unie avant les matches de cette semaine pour exprimer ses plus sincères condoléances et son soutien au peuple du Népal. Nous lui souhaitons force et résilience alors qu’il continue de se relever de cette tragédie et de ses conséquences. »
Une catastrophe désastreuse secoue la région
Le tragique événement a provoqué une secousse sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 5,2 et a dévasté les districts de Rasuwa et de Nuwakot au Népal. Avec au moins 1 355 décès confirmés et près de 5 000 personnes toujours portées disparues au Népal, ce geste représente une puissante marque d’empathie mondiale sur la plus grande scène du football de clubs. L’instance dirigeante espère que cette prise de position visible contribuera à maintenir l’attention internationale alors que les opérations de secours et de reconstruction se poursuivent dans l’ensemble de la région.
- Getty Images Sport
Début de l'action en Ligue des champions
Les hommages débuteront mardi soir, au coup d’envoi de la phase de ligue, avec des matches avancés opposant le Club Bruges à Aston Villa et l’AEK à LASK. Une soirée d’ouverture de gala verra aussi Manchester City se déplacer pour affronter le FC Porto, tandis que le Real Madrid croisera le fer avec l’Inter Milan. Ailleurs, le Borussia Dortmund accueillera Villarreal au Signal Iduna Park, et Lille affrontera un autre club espagnol, le Betis Séville.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles