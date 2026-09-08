L’UEFA rendra hommage aux victimes des inondations au Népal avec une minute de silence avant les matches de Ligue des champions

Les crues soudaines catastrophiques et les énormes coulées de débris, déclenchées par l’effondrement d’un glacier sur le Langtang Lirung le 26 août, ont provoqué d’importantes pertes humaines dans toute la région frontalière entre le Népal et le Tibet. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a souligné le soutien collectif du football européen envers les personnes touchées : « Toute la famille du football européen se tiendra unie avant les matches de cette semaine pour exprimer ses plus sincères condoléances et son soutien au peuple du Népal. Nous lui souhaitons force et résilience alors qu’il continue de se relever de cette tragédie et de ses conséquences. »