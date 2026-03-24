L'UEFA rejette l'appel des clubs de Premier League visant à augmenter la taille des effectifs en Ligue des champions, suite à l'opposition des clubs de la Liga

La campagne en faveur de l'élargissement des effectifs à 28 joueurs dans les compétitions européennes a marqué le pas après s'être heurtée à un obstacle insurmontable au sein de la commission des compétitions de clubs de l'UEFA. Bien qu'elle ait été au cœur des débats, la proposition ne sera pas présentée lors de la prochaine réunion du comité exécutif à Istanbul. La résistance a été menée par les représentants de la Liga, notamment l'Atlético de Madrid, Séville et la Real Sociedad. Les clubs espagnols ont exprimé de profondes inquiétudes quant au fait qu'un relèvement des limites permettrait simplement aux géants de la Premier League d'exploiter leur puissance financière supérieure. La crainte demeure qu'une telle mesure permette aux équipes anglaises de s'accaparer les meilleurs talents, faussant encore davantage l'équilibre concurrentiel du football continental.