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L'UEFA rejette l'appel des clubs de Premier League visant à augmenter la taille des effectifs en Ligue des champions, suite à l'opposition des clubs de la Liga
Les clubs espagnols bloquent la proposition de la Premier League
La campagne en faveur de l'élargissement des effectifs à 28 joueurs dans les compétitions européennes a marqué le pas après s'être heurtée à un obstacle insurmontable au sein de la commission des compétitions de clubs de l'UEFA. Bien qu'elle ait été au cœur des débats, la proposition ne sera pas présentée lors de la prochaine réunion du comité exécutif à Istanbul. La résistance a été menée par les représentants de la Liga, notamment l'Atlético de Madrid, Séville et la Real Sociedad. Les clubs espagnols ont exprimé de profondes inquiétudes quant au fait qu'un relèvement des limites permettrait simplement aux géants de la Premier League d'exploiter leur puissance financière supérieure. La crainte demeure qu'une telle mesure permette aux équipes anglaises de s'accaparer les meilleurs talents, faussant encore davantage l'équilibre concurrentiel du football continental.
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Respecter la limite de 25 joueurs
L'UEFA a confirmé que la limite de 25 joueurs par équipe pour la Ligue des champions resterait inchangée la saison prochaine. Malgré des inquiétudes croissantes concernant le bien-être des joueurs et un calendrier de plus en plus chargé, la commission des compétitions a décidé de ne pas élargir les effectifs dans l'immédiat. Cette décision oblige les entraîneurs d'élite européens à continuer de jongler entre les exigences nationales et continentales avec des ressources limitées. Cependant, un changement potentiel se profile à l'horizon ; selon certaines informations, cette règle pourrait être réexaminée avant la saison 2027-2028. Ce calendrier coïncide avec le prochain cycle des droits de diffusion de l'UEFA, offrant une fenêtre stratégique pour une réforme structurelle visant à répondre à l'intensité physique du football moderne.
Inquiétudes concernant l'épuisement des joueurs et l'expansion
Les clubs de Premier League font pression pour moderniser les règles relatives aux effectifs, qui sont restées inchangées depuis près de deux décennies, arguant que la limite actuelle de 25 joueurs est obsolète. L'élargissement de la Ligue des champions à un format à 36 équipes a exacerbé ces inquiétudes, ajoutant au moins deux rencontres très intenses à un calendrier déjà surchargé. Les partisans d'une augmentation de la taille des effectifs à 28 joueurs estiment que cette mesure est essentielle pour lutter contre l'épuisement chronique et réduire les risques croissants de blessures. Ils affirment que des options de rotation supplémentaires sont indispensables pour faire face à un calendrier impitoyable.
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Les tensions autour de la domination de la Premier League
La tension entre la Premier League et les divisions d'élite européennes s'intensifie. Les rivaux européens affirment que les clubs anglais bénéficient d'avantages systémiques injustes, notamment de la règle de « protection nationale », qui les met à l'abri de leurs adversaires nationaux pendant la phase de groupes élargie. Les détracteurs soutiennent que cette protection leur facilite l'accès aux phases à élimination directe. Cependant, si les six équipes de Premier League ont toutes atteint les huitièmes de finale cette saison, seuls Arsenal et Liverpool se sont qualifiés pour les quarts de finale.