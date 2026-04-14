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L'UEFA réagit à la plainte déposée par le FC Barcelone au sujet de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), suite à un incident de main lors de la défaite en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid
L'UEFA a déclaré la réclamation irrecevable.
L'instance dirigeante du football européen n'a pas tardé à se prononcer sur les griefs formulés par les Blaugrana. L'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline (CEDB) de l'UEFA a examiné les arguments présentés par le club, mais a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'engager une procédure officielle.
Dans un communiqué publié mardi, l’instance a confirmé cette décision : « À la suite du match aller des quarts de finale de l’UEFA Champions League entre Barcelone et l’Atlético, Barcelone a déposé une réclamation concernant une décision de l’arbitre. L’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a déclaré cette réclamation irrecevable. »
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La polémique autour de la main au Camp Nou
La frustration de Barcelone trouve son origine dans une séquence de jeu litigieuse survenue lors du match aller au Spotify Camp Nou. Le club a affirmé que Marc Pubill avait touché le ballon de la main dans la surface de réparation après que le gardien Juan Musso eut déjà relancé le jeu par un coup de pied de but. Malgré ce contact, l'arbitre Istvan Kovacs n'a pas désigné le point de penalty, et le VAR Christian Dingert a choisi de ne pas intervenir.
Selon le club catalan, cette décision a altéré le cours de la rencontre, d’autant que Pubill était déjà averti. L’équipe juridique souligne même une « violation manifeste du protocole » de la part de la salle VAR, estimant que cette non-intervention a influencé directement le résultat des deux matchs.
Hansi Flick critique ouvertement les arbitres.
Cette exclusion intervient après 70 minutes de frustration pour l’équipe de Flick, réduite à dix suite au carton rouge de Pau Cubarsi. Les buts de Julián Álvarez et d’Alexander Sorloth ont permis aux hommes de Diego Simeone de s’imposer 2-0, mais Flick a exprimé sa colère en conférence de presse après l’incident impliquant Pubill.
« Pour moi, c’est clairement un carton rouge, ou du moins un deuxième jaune et un penalty », a-t-il asséné en conférence de presse. « Le VAR peut expliquer pourquoi il n’a pas revu l’action. Je n’arrive pas à croire que ce ne soit pas un rouge. C’est inadmissible. Le VAR a clairement favorisé l’Atlético aujourd’hui. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers le match retour au Metropolitano.
Malgré sa colère initiale, Flick semblait s’être calmé à l’approche du match retour à Madrid. S’adressant aux médias avant la rencontre au Metropolitano, l’entraîneur allemand a insisté sur le fait qu’il tournait la page de cette polémique et s’est dit confiant envers l’arbitre chevronné désigné pour diriger cette rencontre décisive.
« Je suis calme maintenant », a déclaré Flick. « J’ai eu suffisamment de temps. [Clément Turpin] est un arbitre expérimenté. Je n’ai aucun doute. »
La procédure auprès de l’UEFA étant désormais close, le Barça doit désormais se concentrer sur l’objectif de renverser un retard de deux buts pour espérer rejoindre Arsenal ou le Sporting CP en demi-finale.