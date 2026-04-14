L'instance dirigeante du football européen n'a pas tardé à se prononcer sur les griefs formulés par les Blaugrana. L'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline (CEDB) de l'UEFA a examiné les arguments présentés par le club, mais a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'engager une procédure officielle.

Dans un communiqué publié mardi, l’instance a confirmé cette décision : « À la suite du match aller des quarts de finale de l’UEFA Champions League entre Barcelone et l’Atlético, Barcelone a déposé une réclamation concernant une décision de l’arbitre. L’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a déclaré cette réclamation irrecevable. »