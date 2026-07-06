L'UEFA réagit à l'affaire Balogun : « Nous sommes incrédules, cela crée un précédent. L'intégrité du jeu et la crédibilité de la compétition sont menacées. »

« Lorsque le respect des règles n’est plus garanti par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est menacée et la crédibilité de la compétition est compromise. De même, une telle décision crée un précédent dans le tournoi en cours, où des situations similaires devront désormais être traitées de manière équitable, au détriment de la compétition elle-même.





Le football, sport le plus populaire au monde, repose sur un jeu magnifique et équitable, pratiqué partout selon les mêmes règles. Un tournoi n’est jamais un événement isolé ; en Coupe du monde notamment, il peut avoir des répercussions positives ou négatives sur l’ensemble du paysage footballistique.





Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi sans précédent, incompréhensible et injustifiable. »