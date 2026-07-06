L'UEFA prend une position ferme dans l'affaire Balogun. L'Union des associations européennes de football, sous la direction d'Aleksander Čeferin, a critiqué la décision de la FIFA d'annuler l'exclusion de l'attaquant américain, lui permettant ainsi de jouer ce soir contre la Belgique : « La décision prise hier de suspendre, pour une période probatoire d’un an, l’application de la suspension automatique d’un match suite au carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne infranchissable. Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, qui sont le fondement d’une compétition équitable, honnête et transparente. Parfois, les règles sont sujettes à interprétation. Ce n’est pas le cas ici. La suspension automatique d’un match consécutive à un carton rouge n’est pas une mesure discrétionnaire ; elle s’applique dès l’instant où l’exclusion est prononcée, sans qu’une instance compétente doive se prononcer. C’est un principe fondamental du règlement, qui ne tolère aucune exception, a fortiori en plein tournoi, alors que plusieurs autres joueurs ont déjà purgé leur suspension dans des circonstances identiques. »
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L'UEFA réagit à l'affaire Balogun : « Nous sommes incrédules, cela crée un précédent. L'intégrité du jeu et la crédibilité de la compétition sont menacées. »
« LA CRÉDIBILITÉ DE LA COMPÉTITION EST EN PERIL »
« Lorsque le respect des règles n’est plus garanti par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est menacée et la crédibilité de la compétition est compromise. De même, une telle décision crée un précédent dans le tournoi en cours, où des situations similaires devront désormais être traitées de manière équitable, au détriment de la compétition elle-même.
Le football, sport le plus populaire au monde, repose sur un jeu magnifique et équitable, pratiqué partout selon les mêmes règles. Un tournoi n’est jamais un événement isolé ; en Coupe du monde notamment, il peut avoir des répercussions positives ou négatives sur l’ensemble du paysage footballistique.
Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi sans précédent, incompréhensible et injustifiable. »
Pourquoi la suspension de Balogun a-t-elle été levée ?
Folarin Balogun, expulsé lors du match des seizièmes de finale États-Unis-Bosnie pour une faute sur Muharemovic, sera bien sur la pelouse ce soir face à la Belgique. La FIFA a en effet appliqué pour la première fois dans cette compétition l’article 27 de son code disciplinaire, qui permet à l’instance judiciaire de« suspendre, totalement ou partiellement, l’exécution d’une sanction disciplinaire ».
LE PRÉCÉDENT DE RONALDO
Il s’agit en réalité d’une suspension avec sursis, comme ce fut le cas pour Cristiano Ronaldo après son coup de coude sur O’Shea lors de la défaite du Portugal contre l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde : l’attaquant d’Al Nassr devait purger trois matches de suspension, mais deux avaient été assortis d’un sursis afin de préserver sa participation à la phase de groupes de l’épreuve mondiale. « Si le bénéficiaire d’une sanction avec sursis commet une autre infraction de nature et de gravité similaires pendant la période de probation, la suspension sera levée par l’instance disciplinaire et la sanction sera appliquée sans préjudice d’éventuelles sanctions supplémentaires imposées pour la nouvelle infraction. »
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