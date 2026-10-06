Un porte-parole de l’UEFA a confirmé la nomination d’un inspecteur en éthique et discipline à la suite d’un examen des rapports officiels du match détaillant l’allégation concernant la mi-temps. L’inspecteur déterminera s’il y a eu faute de la part d’un joueur lors de la rencontre du 4 octobre.

« À la suite d’un examen des rapports officiels qui contenaient une allégation d’incident dans ou autour du tunnel à la mi-temps, un inspecteur en éthique et discipline de l’UEFA a été nommé afin de mener l’enquête disciplinaire appropriée concernant d’éventuelles fautes de joueur(s) à l’occasion du match de phase de ligue de l’UEFA Nations League 2027 entre la République d’Irlande et Israël, disputé le 4 octobre 2026 à Backa Topola, en Serbie », a déclaré un porte-parole de l’UEFA.

L’IFA a rapidement rejeté les accusations, niant que le moindre membre de son groupe ait agi de manière non professionnelle. « Personne n’a craché en direction du sélectionneur », a déclaré un porte-parole de la Fédération israélienne, cité par The Athletic. « Nous avons insisté durant ces deux matches pour être sportifs comme toujours, quelle que soit la provocation que le camp irlandais a décidé de faire. »

Les tensions en dehors du terrain se sont prolongées au-delà de la pelouse, l’accès des médias ayant été restreint après des échanges tendus avant le match. L’UEFA a ensuite interdit à deux journalistes d’assister à la conférence de presse d’après-match de dimanche après qu’un point presse plus tôt avec le sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, s’est terminé brutalement.