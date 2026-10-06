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L’UEFA ouvre une enquête disciplinaire sur un supposé crachat lors du match entre l’Irlande et Israël
L’UEFA ouvre une enquête sur un choc de Ligue des nations
L’UEFA a ouvert une enquête officielle sur un incident présumé de crachat lors du match nul 1-1 de la République d’Irlande contre Israël en Ligue des nations. L’instance dirigeante a confirmé lundi qu’un inspecteur disciplinaire examinera les rapports officiels du match joué à huis clos à Bačka Topola, en Serbie.
Des informations ont émergé affirmant que des joueurs israéliens ont craché en direction d’un entraîneur irlandais dans ou autour du tunnel à la mi-temps dimanche. L’UEFA a confirmé que l’inspecteur évaluera d’éventuels actes de mauvaise conduite commis pendant la rencontre. L’incident constitue le dernier point de friction entre les deux nations après des semaines de tensions politiques et sportives croissantes. Alors que la procédure disciplinaire est désormais en cours, les deux fédérations nationales attendent les conclusions de l’instance dirigeante du football européen.
- Getty Images Sport
Réponses contrastées et tension croissante
Un porte-parole de l’UEFA a confirmé la nomination d’un inspecteur en éthique et discipline à la suite d’un examen des rapports officiels du match détaillant l’allégation concernant la mi-temps. L’inspecteur déterminera s’il y a eu faute de la part d’un joueur lors de la rencontre du 4 octobre.
« À la suite d’un examen des rapports officiels qui contenaient une allégation d’incident dans ou autour du tunnel à la mi-temps, un inspecteur en éthique et discipline de l’UEFA a été nommé afin de mener l’enquête disciplinaire appropriée concernant d’éventuelles fautes de joueur(s) à l’occasion du match de phase de ligue de l’UEFA Nations League 2027 entre la République d’Irlande et Israël, disputé le 4 octobre 2026 à Backa Topola, en Serbie », a déclaré un porte-parole de l’UEFA.
L’IFA a rapidement rejeté les accusations, niant que le moindre membre de son groupe ait agi de manière non professionnelle. « Personne n’a craché en direction du sélectionneur », a déclaré un porte-parole de la Fédération israélienne, cité par The Athletic. « Nous avons insisté durant ces deux matches pour être sportifs comme toujours, quelle que soit la provocation que le camp irlandais a décidé de faire. »
Les tensions en dehors du terrain se sont prolongées au-delà de la pelouse, l’accès des médias ayant été restreint après des échanges tendus avant le match. L’UEFA a ensuite interdit à deux journalistes d’assister à la conférence de presse d’après-match de dimanche après qu’un point presse plus tôt avec le sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, s’est terminé brutalement.
Un passif de controverse entre les deux camps
Les tensions s’étaient intensifiées bien avant le match de dimanche en Serbie. Avant leur première rencontre, le 27 septembre, le gardien de la République d’Irlande Gavin Bazunu s’est retiré du groupe en opposition aux « atrocités dans la région ».
Malgré le retrait de Bazunu, la République d’Irlande a remporté cette première confrontation 3-0 après qu’une « majorité significative » de l’effectif a voté pour disputer la rencontre. Avant ce match, Hallgrimsson avait déclaré que son équipe allait « jouer contre un génocide ».
L’IFA a réagi vivement, déclarant qu’elle ne « jouait pas avec l’ignorance, l’hypocrisie et la stupidité », mais qu’elle « jouait contre l’entraîneur qui les incarne ».
- AFP
Implications futures et mesures disciplinaires
L’inspecteur chargé de l’éthique et de la discipline rassemblera des preuves et examinera les rapports officiels afin de déterminer si des sanctions sont nécessaires. La procédure pourrait déboucher sur des accusations disciplinaires formelles contre toute personne reconnue coupable de mauvaise conduite aux abords du tunnel.
Les tensions politiques entourant les prochaines rencontres ne devraient pas se dissiper rapidement. Le directeur général de la Fédération irlandaise de football, David Courell, a révélé qu’une demande formelle visant à éviter que les deux nations ne soient opposées lors de futures compétitions avait déjà été rejetée par l’UEFA. Les deux fédérations attendent désormais la décision de l’UEFA à mesure que l’enquête officielle progresse.
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