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L’UEFA menace le patron de la FIFA, Gianni Infantino, d’une action en justice et met en garde contre la destruction de preuves après la vente ratée de la Coupe du monde
Le complot avorté de vente de la Coupe du monde
La grande vision d’Infantino pour une filiale commerciale de 20 milliards de dollars, connue sous le nom de FFE, s’est spectaculairement retournée contre lui plus tôt cette semaine. Le plan consistait à vendre une participation de 20 % dans les actifs les plus précieux de la FIFA à un groupe d’investisseurs privés, apparemment mené par une société d’investissement new-yorkaise fondée par Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, gendre du président des États-Unis Donald Trump. Cependant, la proposition a déclenché une vague de condamnations, l’UEFA menant ses 55 associations membres dans une menace de boycotter toutes les compétitions de la FIFA si le projet allait de l’avant.
Face à une rébellion interne et externe sans précédent, Infantino a été contraint à un humiliant rétropédalage. Dans un communiqué confirmant l’annulation du projet, le président de la FIFA a admis : « Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions d’une nature qui, quel que soit le niveau de soutien, ne sont plus dans l’intérêt de l’objectif défini au départ. »
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L’UEFA émet une mise en demeure officielle
Après l’effondrement du projet FFE, l’UEFA a explicitement averti Infantino et la FIFA que toute tentative de suppression ou de modification de documents concernant ce plan avorté pourrait être considérée comme un acte criminel. Selon une lettre consultée par le Telegraph, l’instance dirigeante européenne a écrit : « L’UEFA donne par la présente notification formelle qu’elle envisage activement une action en justice, un arbitrage et/ou des plaintes réglementaires (ensemble, les “procédures”) découlant du plan FFE proposé par la FIFA et en lien avec celui-ci, ainsi que de toutes les questions connexes telles que décrites plus en détail ci-dessous.
« Vous et la FIFA êtes tenus de prendre immédiatement des mesures pour identifier, localiser et conserver tous les documents et toutes les informations stockées électroniquement décrits dans la présente notification qui sont en votre possession ou sous votre garde ou votre contrôle, ou ceux de la FIFA.
« Ces obligations s’appliquent indépendamment de toute politique interne de conservation que vous ou votre organisation appliquez et prévalent sur toute politique habituelle de destruction ou de suppression de documents qui s’appliquerait autrement.
« Étant donné que des procédures sont raisonnablement anticipées, vous êtes tenu de conserver immédiatement tous les éléments pertinents (tels que définis ci-dessous). »
Un projet « fondamentalement incompatible » avec le football
Au-delà de son exigence d’une suspension de la suppression de documents, l’instance dirigeante européenne a vivement critiqué l’intégrité même de la proposition, soulignant le devoir juridique immédiat de la FIFA de préserver tous les documents pertinents.
Au-delà des stricts avertissements juridiques, l’instance dirigeante a tenu à réitérer l’indignation généralisée suscitée par les négociations secrètes. Insistant sur le consensus mondial plus large contre la filiale commerciale, la lettre poursuivait : « L’UEFA, ainsi que d’autres confédérations, des associations membres de la FIFA et des acteurs du football, a fermement condamné le plan de la FFE dans les termes les plus fermes, le jugeant fondamentalement incompatible avec une bonne gouvernance du football. »
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La présidence d’Infantino au bord du précipice
Les retombées du désastre de la FFE ont laissé Infantino se battre pour sa survie politique à l’approche des prochaines élections. Alors qu’il devait auparavant se présenter sans opposition, le niveau de défiance est désormais si élevé qu’un vote de défiance est ouvertement évoqué. Le sentiment à travers le continent est massivement critique, et les démissions internes de hauts responsables comme le conseiller principal Carlos Cordeiro isolent encore davantage le président.
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