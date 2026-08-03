Après l’effondrement du projet FFE, l’UEFA a explicitement averti Infantino et la FIFA que toute tentative de suppression ou de modification de documents concernant ce plan avorté pourrait être considérée comme un acte criminel. Selon une lettre consultée par le Telegraph, l’instance dirigeante européenne a écrit : « L’UEFA donne par la présente notification formelle qu’elle envisage activement une action en justice, un arbitrage et/ou des plaintes réglementaires (ensemble, les “procédures”) découlant du plan FFE proposé par la FIFA et en lien avec celui-ci, ainsi que de toutes les questions connexes telles que décrites plus en détail ci-dessous.

« Vous et la FIFA êtes tenus de prendre immédiatement des mesures pour identifier, localiser et conserver tous les documents et toutes les informations stockées électroniquement décrits dans la présente notification qui sont en votre possession ou sous votre garde ou votre contrôle, ou ceux de la FIFA.

« Ces obligations s’appliquent indépendamment de toute politique interne de conservation que vous ou votre organisation appliquez et prévalent sur toute politique habituelle de destruction ou de suppression de documents qui s’appliquerait autrement.

« Étant donné que des procédures sont raisonnablement anticipées, vous êtes tenu de conserver immédiatement tous les éléments pertinents (tels que définis ci-dessous). »