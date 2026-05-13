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L'UEFA menace d'exclure Lyon des compétitions européennes, le club français n'ayant pas respecté la sanction qui lui avait été infligée pour avoir enfreint les règles financières
Le rêve européen est sérieusement menacé.
À la veille de la dernière journée de Ligue 1, Lyon se trouve dans une situation cruciale, non pas seulement sur la pelouse, mais surtout dans les bureaux de l’UEFA. Quatrième au classement, à une seule unité de Lille, le club rhodanien est en pole position pour décrocher un billet pour la Ligue des champions. Pourtant, tous ces efforts pourraient être vains si l’instance européenne décidait de lui infliger une suspension pour non-respect des règles de viabilité financière.
Pour obtenir sa licence de participation aux compétitions continentales, le club doit prouver qu’il a respecté les exigences de l’Instance de contrôle financier des clubs (CFCB) de l’UEFA, indique The Telegraph. En juillet dernier, l’OCCF a sanctionné plusieurs clubs, dont Chelsea et Aston Villa, mais les mesures imposées à Lyon se sont avérées particulièrement strictes. Tout manquement entraînerait une exclusion de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour la saison 2026-2027.
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Délais non respectés, chaos financier
Le cœur du problème réside dans l’obligation faite aux propriétaires du club d’injecter 60 millions d’euros dans l’entreprise avant le 15 juillet de l’année dernière, somme qui devait ensuite être convertie en fonds propres avant le 15 octobre. Cette condition n’a pas été respectée. Si l’UEFA hésite généralement à exclure un club historique de ses compétitions, l’instance est néanmoins sous pression pour agir lorsque les déficits sont abyssaux.
La situation financière du Groupama Stadium se dégrade rapidement : le club a annoncé des pertes colossales de 186 millions d’euros pour le seul second semestre de l’année dernière. Désormais contrôlé par l’investisseur américain Michele Kang et par Ares Management, le club s’efforce de s’extirper des décombres laissés par l’effondrement du modèle multi-clubs Eagle Football de l’ancien propriétaire John Textor. Une transition agitée par les contentieux juridiques et une dette colossale, qui maintient l’avenir du club dans l’incertitude.
Allégations de transactions hors bilan
Pour expliquer ces résultats financiers catastrophiques, l’Eagle Football Group (EFG) accuse la précédente direction. Selon le groupe, des pertes substantielles résulteraient d’accords secrets impliquant d’autres clubs de l’ancien réseau de Textor, notamment Botafogo au Brésil et le RWD Molenbeek en Belgique. Ces coûts cachés ont compliqué les efforts du club pour équilibrer ses comptes sous la surveillance des régulateurs européens.
Dans un communiqué officiel, le club rhônalpin a déclaré : « Ces garanties étaient inconnues et n’avaient pas été mentionnées dans les états financiers de la société publiés ces dernières années. »
Dans l’attente d’une décision de l’UEFA, le club mise sur la transparence et sur un plan d’austérité pour convaincre l’instance de faire preuve de clémence.
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Mode Survie
La sévérité d’une éventuelle sanction de l’UEFA devrait dépendre de l’écart entre les résultats financiers du club et ses objectifs. Même en évitant une suspension, Lyon devra encore prouver sa capacité à assurer sa pérennité. Pour l’instant, les joueurs se concentrent sur leur dernier match contre Lens dimanche, conscient qu’une victoire pourrait ne pas suffire à sauver leur saison européenne si la direction ne résout pas la crise au sein du conseil d’administration.