L'UEFA menace d'exclure Lyon des compétitions européennes, le club français n'ayant pas respecté la sanction qui lui avait été infligée pour avoir enfreint les règles financières

À la veille de la dernière journée de Ligue 1, Lyon se trouve dans une situation cruciale, non pas seulement sur la pelouse, mais surtout dans les bureaux de l’UEFA. Quatrième au classement, à une seule unité de Lille, le club rhodanien est en pole position pour décrocher un billet pour la Ligue des champions. Pourtant, tous ces efforts pourraient être vains si l’instance européenne décidait de lui infliger une suspension pour non-respect des règles de viabilité financière.

Pour obtenir sa licence de participation aux compétitions continentales, le club doit prouver qu’il a respecté les exigences de l’Instance de contrôle financier des clubs (CFCB) de l’UEFA, indique The Telegraph. En juillet dernier, l’OCCF a sanctionné plusieurs clubs, dont Chelsea et Aston Villa, mais les mesures imposées à Lyon se sont avérées particulièrement strictes. Tout manquement entraînerait une exclusion de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour la saison 2026-2027.



