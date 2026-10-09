AFP
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L’UEFA frappe la Serbie d’une interdiction de stade et de lourdes amendes après des insultes racistes proférées par la foule
La Serbie frappée par des sanctions de l’UEFA
La Serbie disputera son prochain match à domicile à huis clos après que l’UEFA a infligé de lourdes sanctions à la fédération nationale de football. Cette sanction fait suite à une série d’incidents préoccupants impliquant ses supporters lors de la dernière série de rencontres internationales.
Les supporters serbes ont été reconnus coupables de comportements racistes et discriminatoires lors de deux matches de Ligue des nations en septembre. Ces incidents ont eu lieu contre la Grèce le 24 septembre et les Pays-Bas trois jours plus tard.
Conséquence directe, l’instance dirigeante a confirmé vendredi qu’aucun supporter local ne sera autorisé à assister à son prochain match. La Serbie doit recevoir l’Allemagne le 13 novembre dans un stade vide.
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Décryptage des lourdes amendes
L’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a infligé un sévère ensemble de sanctions financières à la fédération serbe. Une lourde amende de 50 000 € a été prononcée spécifiquement pour les actes racistes et discriminatoires du public lors des deux rencontres de septembre.
Cependant, l’impact financier ne s’arrête pas là. La nation balkanique a également été condamnée à payer 22 500 € supplémentaires pour la diffusion de messages jugés inappropriés pour un événement sportif.
En outre, une amende de 15 000 € a été infligée après une invasion de terrain, ainsi qu’une pénalité de 2 000 € pour l’allumage d’engins pyrotechniques. La Serbie a ensuite perdu les deux matches en question sur le score de 2-1.
De nouvelles sanctions pour le choc d’octobre
Les mesures disciplinaires s’étendent à une affaire distincte concernant la Serbie contre les Pays-Bas, le 4 octobre. Malgré une nouvelle défaite 2-1 sur le terrain, le comportement des supporters dans les tribunes a une nouvelle fois attiré l’attention des autorités.
L’UEFA a infligé à la fédération une amende supplémentaire de 20 000 € pour de nouveaux comportements racistes et discriminatoires lors de cette rencontre. En plus de cette sanction financière, une interdiction de vendre des billets aux supporters visiteurs pour un prochain match à l’extérieur a été prononcée, même si cette sanction spécifique a été suspendue pendant une période probatoire de deux ans.
Une pénalité supplémentaire de 20 000 € a également été ajoutée à leur liste grandissante de sanctions. Elle a, une fois encore, été infligée pour la diffusion d’un message jugé totalement inapproprié pour un événement sportif.
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Des difficultés sur et en dehors du terrain
Les polémiques extra-sportives ne font qu’aggraver ce qui est déjà une campagne de Ligue des nations désastreuse pour la sélection serbe. Le sélectionneur Veljko Paunovic se retrouve sous une immense pression, alors que les résultats positifs continuent d’échapper à son équipe en difficulté.
Après quatre défaites consécutives, la Serbie occupe actuellement la dernière place du groupe A2 de la Ligue des nations. Ses espoirs d’éviter la relégation dans sa division de la compétition s’amenuisent rapidement.
Elle doit désormais se préparer à affronter l’Allemagne le 13 novembre sans le soutien de son public. Reste à voir comment l’équipe réagira face à des tribunes vides et à l’ombre persistante de ces lourdes sanctions de l’UEFA.
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