La Serbie disputera son prochain match à domicile à huis clos après que l’UEFA a infligé de lourdes sanctions à la fédération nationale de football. Cette sanction fait suite à une série d’incidents préoccupants impliquant ses supporters lors de la dernière série de rencontres internationales.

Les supporters serbes ont été reconnus coupables de comportements racistes et discriminatoires lors de deux matches de Ligue des nations en septembre. Ces incidents ont eu lieu contre la Grèce le 24 septembre et les Pays-Bas trois jours plus tard.

Conséquence directe, l’instance dirigeante a confirmé vendredi qu’aucun supporter local ne sera autorisé à assister à son prochain match. La Serbie doit recevoir l’Allemagne le 13 novembre dans un stade vide.