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L'UEFA et Liverpool ouvrent une enquête sur la blessure de Noa Lang après que la star de Galatasaray a percuté un panneau publicitaire
Lang doit subir une opération en raison d'une blessure au pouce
Le joueur de 26 ans a subi une section partielle du pouce et souffrait énormément tandis que le personnel médical lui prodiguait des soins sur le terrain. L'équipe médicale de Liverpool faisait partie de celles qui ont pris en charge l'ailier avant qu'il ne soit évacué du terrain. Galatasaray a confirmé dans un communiqué publié tôt jeudi matin que Lang avait subi une « grave coupure » au pouce droit et qu'il allait subir une opération à Liverpool. Il devait quitter la ville peu après l'intervention chirurgicale, avant d'entamer un programme de rééducation. Lang est l'un des joueurs les plus importants de Galatasaray depuis son arrivée en prêt de Naples en janvier, devenant un titulaire régulier pour le leader de la Super Lig.
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Une enquête de l'UEFA est en cours
L'UEFA a confirmé qu'elle examinait l'incident en collaboration avec le club de Premier League, en se concentrant sur le panneau publicitaire lui-même et sur la question de savoir s'il respectait la réglementation régissant les installations en bordure de terrain lors des matches de Ligue des champions. Les conclusions de cette enquête pourraient avoir des répercussions plus larges sur la réglementation des stades dans l'ensemble de la compétition, notamment en ce qui concerne l'emplacement et la construction des panneaux dans les zones où les joueurs courent régulièrement après le ballon au-delà de la ligne de touche.
Osimhen vient s'ajouter à la liste des blessésLa blessure de Lang n'était pas la seule source d'inquiétude majeure pour Galatasaray à Anfield. Victor Osimhen a dû quitter le terrain à la mi-temps après s'être fracturé le bras droit à la suite d'un choc avec Ibrahima Konaté. L'attaquant nigérian, qui a inscrit 19 buts en 29 apparitions cette saison depuis son transfert définitif de Naples l'été dernier, a été remplacé par Leroy Sané à la mi-temps, le club ayant confirmé qu'il le retirait du terrain « en raison du risque de fracture du bras ».
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Van Dijk évoque la blessure de son coéquipier néerlandais
Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, qui est également international néerlandais et un proche coéquipier de Lang, s'est exprimé au sujet de l'ailier après le coup de sifflet final, mais a écarté toute suggestion de responsabilité de la part des infrastructures du stade. « C'est un très grave accident, mais cela n'a rien à voir avec le stade, c'est juste un accident », a déclaré Van Dijk. « Je lui ai parlé, j'espère qu'il sera de retour sur le terrain dès que possible car nous avons besoin de lui s'il doit rejoindre l'équipe nationale la semaine prochaine. »
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