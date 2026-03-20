L'UEFA et Liverpool ouvrent une enquête sur la blessure de Noa Lang après que la star de Galatasaray a percuté un panneau publicitaire

Le joueur de 26 ans a subi une section partielle du pouce et souffrait énormément tandis que le personnel médical lui prodiguait des soins sur le terrain. L'équipe médicale de Liverpool faisait partie de celles qui ont pris en charge l'ailier avant qu'il ne soit évacué du terrain. Galatasaray a confirmé dans un communiqué publié tôt jeudi matin que Lang avait subi une « grave coupure » au pouce droit et qu'il allait subir une opération à Liverpool. Il devait quitter la ville peu après l'intervention chirurgicale, avant d'entamer un programme de rééducation. Lang est l'un des joueurs les plus importants de Galatasaray depuis son arrivée en prêt de Naples en janvier, devenant un titulaire régulier pour le leader de la Super Lig.