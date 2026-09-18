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L’UEFA et la Concacaf réclament 2,1 milliards de dollars aux réserves de la FIFA ! Gianni Infantino exhorté à verser au moins 10 millions de dollars à chaque association membre
La pression monte sur Infantino
Les instances dirigeantes du football ont atteint un nouveau point de rupture après l’effondrement de la controversée proposition de capital-investissement privé d’Infantino. Dans une remise en cause directe du leadership du président de la Fifa, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et son homologue de la Concacaf Victor Montagliani ont cosigné une lettre appelant à une redistribution massive des richesses.
Cette demande porte sur la santé financière projetée de la Fifa, les confédérations soulignant que l’instance mondiale est actuellement assise sur une montagne de liquidités qui dépasse largement ses besoins opérationnels pour les années à venir.
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L’UEFA et la Concacaf réclament un versement de 2,11 milliards de dollars
Selon la correspondance, « Fifa est en bonne voie pour clôturer la période 2023-26 avec des réserves d’environ 6 milliards de dollars (4,5 milliards de livres sterling) », ce qui est « largement supérieur à ce qui est nécessaire » jusqu’à la Coupe du monde masculine 2030.
La lettre affirme que cette « libération exceptionnelle de réserves » devrait être mise à la disposition des 211 associations membres durant le cycle 2027-30, spécifiquement pour être utilisée « pour l’investissement dans les infrastructures et le développement du football ».
Cette mesure coûterait à la Fifa environ 2,11 milliards de dollars, un montant que les confédérations jugent tout à fait à la portée de l’organisation compte tenu de sa trajectoire financière actuelle.
Des demandes de transparence et d’évaluation indépendante
La fronde contre l'administration actuelle dépasse la seule question de la répartition des fonds, les appels à une plus grande transparence atteignant leur paroxysme. La lettre commune de l'UEFA et de la Concacaf suggère qu'un « examen indépendant » des finances de la Fifa soit commandé, avec un « accès total aux chiffres et hypothèses sous-jacents ».
Cette volonté de contrôle vise à garantir que l'instance mondiale agit dans le meilleur intérêt de ses membres, plutôt que d'exercer un contrôle unilatéral sur l'immense richesse du football. Les confédérations ont même contacté leurs homologues en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Océanie afin de bâtir un front uni contre la hiérarchie actuelle.
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Une liste de griefs qui s’allonge
Infantino fait également l’objet d’un examen attentif de la part d’autres figures de premier plan au sein du Conseil de la Fifa. La présidente de la Football Association, Debbie Hewitt, qui est aussi vice-présidente de la Fifa, a récemment envoyé sa propre lettre à Infantino et au secrétaire général Mattias Grafstrom.
Hewitt a exigé que tous les documents liés au plan FFE avorté soient immédiatement transmis au conseil. En outre, elle a demandé une explication écrite concernant l’étrange cas de Folarin Balogun, plus précisément sur les raisons pour lesquelles la suspension de l’attaquant des États-Unis à la Coupe du monde a été annulée.
Alors que la prochaine réunion du Conseil de la Fifa est prévue le 15 octobre, la pression sur le président de 56 ans s’intensifie. Infantino doit se présenter à l’élection pour une quatrième fois en mars, mais la position unie de l’UEFA et de la Concacaf laisse penser qu’il pourrait faire face à davantage de résistance que lors des années précédentes. D’éventuels opposants ont jusqu’au 18 novembre pour se manifester et contester sa direction. En exigeant 2 $.
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