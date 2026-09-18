Les instances dirigeantes du football ont atteint un nouveau point de rupture après l’effondrement de la controversée proposition de capital-investissement privé d’Infantino. Dans une remise en cause directe du leadership du président de la Fifa, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et son homologue de la Concacaf Victor Montagliani ont cosigné une lettre appelant à une redistribution massive des richesses.

Cette demande porte sur la santé financière projetée de la Fifa, les confédérations soulignant que l’instance mondiale est actuellement assise sur une montagne de liquidités qui dépasse largement ses besoins opérationnels pour les années à venir.