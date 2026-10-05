Inpho Photography
Traduit par
« L’UEFA doit intervenir ! » - Heimir Hallgrimsson demande à ce que l’Irlande et Israël soient tenus à l’écart l’un de l’autre après des affrontements tendus en Ligue des nations
Match nul controversé disputé à huis clos
La deuxième rencontre entre l’Irlande et Israël s’est soldée par un match nul 1-1 en Serbie après que la rencontre à domicile nominale de l’Irlande a été délocalisée à la TSC Arena pour des raisons de sécurité opérationnelle. Troy Parrott a donné l’avantage à son équipe sur penalty en première période, avant que Dor Peretz ne rétablisse l’égalité deux minutes après la reprise. Ce huis clos était chargé d’une forte résonance politique, avec une pelouse débarrassée de tout marquage commercial et les deux équipes portant des brassards noirs affichant des messages contrastés concernant le conflit en cours au Moyen-Orient.
- AFP
Hallgrimsson réclame une action décisive des instances dirigeantes
Les tensions ont atteint leur paroxysme à la mi-temps lorsqu’une échauffourée a éclaté près du tunnel, déclenchant de vives confrontations entre les joueurs qui se sont prolongées au-delà du coup de sifflet final. Les relations entre les deux camps se sont encore détériorées après que le gouvernement israélien a accusé les joueurs irlandais de « cécité morale » pour avoir baissé la tête pendant l’hymne national de l’adversaire.
Interrogé sur la question de savoir si les deux nations devraient un jour rejouer l’une contre l’autre, Hallgrimsson a directement réclamé une intervention de l’instance dirigeante dans des propos accordés à RTE Sport : « Non, elles ne devraient pas. Ce n’est pas à nous d’en décider, c’est l’UEFA qui décide de cela. Évidemment, il y a un fort soutien à la Palestine en Irlande. Il n’y a pas beaucoup de pays qui soutiennent autant la Palestine que l’Irlande. Je ne souhaiterais à aucune équipe nationale de vivre ce que nous avons vécu durant ces deux semaines, donc peut-être que l’UEFA doit simplement intervenir et faire quelque chose. »
Une enquête disciplinaire se profile après une altercation
Ce match nul tendu a fait suite à la première confrontation du mois dernier à Debrecen, où l’Irlande a décroché une victoire convaincante 3-0 dans un contexte de tensions géopolitiques similaires. Interrogé sur l’altercation dans le tunnel, qui risque d’entraîner des sanctions officielles de la part de l’instance dirigeante du football européen, le sélectionneur islandais a refusé de spéculer lors de sa conférence de presse d’après-match : « J’étais là. Je ne vais pas faire de commentaire à ce sujet. C’est probablement quelque chose qu’une commission disciplinaire va examiner. »
- AFP
La course à la montée s’intensifie désormais
Un point pris en Serbie laisse l’Irlande à la troisième place du groupe B3, à égalité de points avec le Kosovo, deuxième. L’équipe de Hallgrimsson doit rapidement laisser derrière elle l’hostilité en dehors du terrain avant un déplacement exigeant en Autriche le 14 novembre. Trois jours plus tard, l’Irlande accueillera son rival direct, le Kosovo, lors d’un match crucial à domicile pour renforcer ses chances de montée automatique ou d’une place en barrages.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles