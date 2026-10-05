Les tensions ont atteint leur paroxysme à la mi-temps lorsqu’une échauffourée a éclaté près du tunnel, déclenchant de vives confrontations entre les joueurs qui se sont prolongées au-delà du coup de sifflet final. Les relations entre les deux camps se sont encore détériorées après que le gouvernement israélien a accusé les joueurs irlandais de « cécité morale » pour avoir baissé la tête pendant l’hymne national de l’adversaire.

Interrogé sur la question de savoir si les deux nations devraient un jour rejouer l’une contre l’autre, Hallgrimsson a directement réclamé une intervention de l’instance dirigeante dans des propos accordés à RTE Sport : « Non, elles ne devraient pas. Ce n’est pas à nous d’en décider, c’est l’UEFA qui décide de cela. Évidemment, il y a un fort soutien à la Palestine en Irlande. Il n’y a pas beaucoup de pays qui soutiennent autant la Palestine que l’Irlande. Je ne souhaiterais à aucune équipe nationale de vivre ce que nous avons vécu durant ces deux semaines, donc peut-être que l’UEFA doit simplement intervenir et faire quelque chose. »