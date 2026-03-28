L'UEFA critiquée pour un match « inutile » entre l'Irlande du Nord et le Pays de Galles après son élimination des barrages de la Coupe du monde

La décision d'organiser un match amical entre deux équipes récemment éliminées de la course aux grands tournois a suscité la colère de Chris Brunt. Après la défaite 2-0 de l'Irlande du Nord face à l'Italie à Bergame et la défaite déchirante du Pays de Galles aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine, ces deux nations britanniques doivent s'affronter lors d'un match que beaucoup estiment qu'il aurait fallu annuler pour préserver le bien-être des joueurs.

S'exprimant sur BBC Sportsound, l'ancien milieu de terrain de West Brom n'a pas mâché ses mots pour critiquer le calendrier établi par l'instance dirigeante. Brunt a déclaré : « Pour les supporters, c'est un match sans enjeu. C'est l'une des choses les plus ridicules que j'ai jamais entendues – ça ne sert à rien. Le calendrier des matchs à venir en Angleterre – les joueurs jouent vendredi et lundi [quand ils rejoignent leurs clubs] –, c'est donc ridicule. Si vous regardez les précédents matchs de qualification, ils étaient programmés jeudi, dimanche et vendredi, lundi ou samedi, mardi, alors pourquoi, à ce stade de la saison, passer à jeudi, mardi ? »