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L'UEFA critiquée pour un match « inutile » entre l'Irlande du Nord et le Pays de Galles après son élimination des barrages de la Coupe du monde
Brunt qualifie le match contre Cardiff de « ridicule »
La décision d'organiser un match amical entre deux équipes récemment éliminées de la course aux grands tournois a suscité la colère de Chris Brunt. Après la défaite 2-0 de l'Irlande du Nord face à l'Italie à Bergame et la défaite déchirante du Pays de Galles aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine, ces deux nations britanniques doivent s'affronter lors d'un match que beaucoup estiment qu'il aurait fallu annuler pour préserver le bien-être des joueurs.
S'exprimant sur BBC Sportsound, l'ancien milieu de terrain de West Brom n'a pas mâché ses mots pour critiquer le calendrier établi par l'instance dirigeante. Brunt a déclaré : « Pour les supporters, c'est un match sans enjeu. C'est l'une des choses les plus ridicules que j'ai jamais entendues – ça ne sert à rien. Le calendrier des matchs à venir en Angleterre – les joueurs jouent vendredi et lundi [quand ils rejoignent leurs clubs] –, c'est donc ridicule. Si vous regardez les précédents matchs de qualification, ils étaient programmés jeudi, dimanche et vendredi, lundi ou samedi, mardi, alors pourquoi, à ce stade de la saison, passer à jeudi, mardi ? »
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Préoccupations concernant le bien-être des joueurs et le surmenage
Le calendrier de ce match est particulièrement controversé compte tenu du programme national chargé qui attend les joueurs à leur retour dans leurs clubs, d’autant plus que la période de Pâques approche en Angleterre, où beaucoup devront disputer plusieurs matchs en peu de temps – ce qui fait que ce match amical semble inutile aux yeux des détracteurs. Brunt, qui compte 65 sélections en équipe nationale, a également souligné le coût physique et émotionnel des matchs de la semaine précédente, affirmant que la rencontre contre le Pays de Galles « ne signifie absolument rien », ajoutant que son seul véritable intérêt est de donner aux jeunes joueurs une chance de se faire connaître à ce niveau.
Épuisement mental après une défaite cruelle en barrages
Au-delà de l'effort physique, il y a le défi mental que représente la préparation d'un match amical quelques jours seulement après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde. La défaite de l'Irlande du Nord en Italie a mis fin à une campagne âprement disputée, et motiver les joueurs pour un déplacement au Cardiff City Stadium s'est avéré être une tâche difficile pour le staff technique.
Brunt a expliqué la difficulté de la situation après la défaite à Bergame, déclarant : « Tous les gars qui étaient sur le terrain l'autre soir, physiquement et mentalement, ça nous a tellement épuisés et on n'a pas obtenu le résultat que nous voulions. C'est difficile pour tout le monde de se relever et de repartir de plus belle. » On s'attend à ce qu'O'Neill profite de ce match pour effectuer de nombreux changements dans son effectif, afin de ménager ceux qui ont joué de nombreuses minutes en Italie.
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Une lueur d'espoir pour la prochaine génération
Malgré ses critiques cinglantes à l'encontre de l'UEFA, Brunt a reconnu que ce match pourrait avoir un intérêt pratique : offrir du temps de jeu aux joueurs de second plan. Des joueurs tels que Kieran Morrison, Dion Charles et Jamie McDonnell pourraient se retrouver dans le onze de départ, l'entraîneur Michael O'Neill se tournant vers l'avenir et la prochaine campagne de la Ligue des Nations.
Partageant ses réflexions sur les joueurs en marge de l'équipe, Brunt a fait remarquer : « Il y a beaucoup de gars qui parcourent l'Europe pour les qualifications et qui n'ont pas l'occasion de beaucoup jouer, c'est donc l'occasion de leur rendre la pareille, à eux qui ont soutenu les autres gars tout au long des qualifications. »