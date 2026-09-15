L’UEFA confirme les hôtes des finales de la Ligue des champions 2028 et 2029, alors que le Camp Nou de Barcelone retrouve le devant de la scène

L’instance dirigeante du football européen a officiellement confirmé que la Munich Football Arena et le Spotify Camp Nou de Barcelone accueilleront respectivement les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029. Cette annonce, faite mardi, marque un retour important dans deux des cathédrales du football les plus célébrées d’Europe.

L’Allianz Arena n’est pas étrangère à la lumière, ayant déjà accueilli la finale de la Ligue des champions en 2012 et en 2025. En revanche, pour la capitale catalane, la finale de 2029 sera la première fois en exactement 30 ans que le Camp Nou servira de théâtre au plus grand match du football de clubs. La précédente occasion remonte à 1999, lorsque Manchester United avait renversé le Bayern Munich 2-1 de manière spectaculaire grâce à deux buts tardifs pour décrocher sa deuxième Coupe d’Europe.



