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L’UEFA confirme les hôtes des finales de la Ligue des champions 2028 et 2029, alors que le Camp Nou de Barcelone retrouve le devant de la scène
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Des enceintes emblématiques sélectionnées pour de futures finales
L’instance dirigeante du football européen a officiellement confirmé que la Munich Football Arena et le Spotify Camp Nou de Barcelone accueilleront respectivement les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029. Cette annonce, faite mardi, marque un retour important dans deux des cathédrales du football les plus célébrées d’Europe.
L’Allianz Arena n’est pas étrangère à la lumière, ayant déjà accueilli la finale de la Ligue des champions en 2012 et en 2025. En revanche, pour la capitale catalane, la finale de 2029 sera la première fois en exactement 30 ans que le Camp Nou servira de théâtre au plus grand match du football de clubs. La précédente occasion remonte à 1999, lorsque Manchester United avait renversé le Bayern Munich 2-1 de manière spectaculaire grâce à deux buts tardifs pour décrocher sa deuxième Coupe d’Europe.
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La course contre la montre du FC Barcelone pour le réaménagement
Si l’Allianz Arena, d’une capacité de 70 000 places, est prête à l’emploi, la situation en Espagne est légèrement plus complexe puisque Barcelone poursuit un vaste projet d’infrastructure. Le Camp Nou fait actuellement l’objet d’une reconstruction totale dans le cadre d’une rénovation lancée en 2023. Même si le club catalan a réintégré son enceinte historique en novembre dernier après deux ans d’absence, les travaux sont toujours en cours.
À l’heure actuelle, la capacité du Camp Nou est limitée à 62 000 supporters, le troisième niveau de la structure n’étant pas encore achevé et le toit du stade étant toujours absent. Les dirigeants barcelonais estiment que la version finale du stade, conçue pour accueillir l’impressionnant total de 105 000 spectateurs, sera entièrement achevée vers la fin de l’année 2027, ou au plus tard au début de 2028.
Un calendrier complet des grands rendez-vous européens
Outre la principale compétition masculine, l’UEFA a également finalisé les détails des finales de la Ligue des champions féminine, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence pour les années à venir. La finale 2028 de la Ligue des champions féminine se déroulera en France, au Parc Olympic Lyonnais, tandis que l’édition 2029 aura lieu au National Stadium of Wales de Cardiff.
Les compétitions masculines secondaires et tertiaires s’apprêtent elles aussi à effectuer une grande tournée à travers l’Europe de l’Est et du Sud. Les finales de la Ligue Europa 2028 et 2029 se joueront à la National Arena de Bucarest et au National Stadium Serbia de Belgrade. En outre, les finales de la Ligue Conférence de ces années respectives ont été attribuées au Juventus Stadium de Turin et à la Puskas Arena, située à Budapest.
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Le Metropolitano, prochain sur la liste pour la gloire
Avant ces prochaines échéances, l’attention immédiate reste centrée sur la campagne en cours, qui doit se conclure dans la capitale espagnole. La finale de la Ligue des champions de cette saison doit se disputer au Metropolitano, le stade de l’Atlético de Madrid. Ensuite, la compétition suivra son cycle préalablement établi, notamment avec l’événement de Munich en 2028, alors que l’UEFA continue d’alterner ses finales phares entre des enceintes modernes et ultratechnologiques et des stades historiques en cours de modernisation pour l’avenir.
Les sites de la Supercoupe de l’UEFA ont également été confirmés, avec l’édition 2027 prévue à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam. L’année suivante, la Supercoupe 2028 sera organisée à l’Astana Arena, au Kazakhstan. Ces annonces offrent aux clubs et aux supporters une feuille de route claire pour les prochaines saisons, soulignant une période au cours de laquelle des places fortes traditionnelles du football comme Barcelone et Munich retrouveront une nouvelle fois le devant de la scène dans le récit sportif mondial.
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