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L'UEFA a causé un « préjudice grave » au FC Barcelone, le vice-président défendant la plainte officielle déposée après la défaite contre l'Atlético de Madrid
Le Barça dénonce les erreurs d'arbitrage
Yuste a pris la parole pour justifier le dépôt d’une plainte officielle auprès de l’instance dirigeante du football européen. Cette démarche fait suite au quart de finale controversé face à l’Atlético de Madrid, au cours duquel plusieurs décisions arbitrales ont provoqué la colère de la direction blaugrana. Le dossier souligne plusieurs points litigieux : le carton rouge infligé à Pau Cubarsi, la main supposée de Marc Pubill et l’expulsion d’Eric Garcia. Le club réclame également des explications sur un penalty non sifflé en faveur de Dani Olmo et sur un choc musclé entre Fermin Lopez et Juan Musso.
« Nous avons déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA concernant cette rencontre qui nous a exclus de la Ligue des champions. Elle met en lumière des erreurs graves, dûment détaillées, que nous estimons contraires aux règlements du football », a expliqué Yuste. Il a également souligné que les conséquences de ces décisions dépassaient le cadre sportif : « Elles nous ont causé un préjudice économique et sportif majeur, d’où notre indignation devant l’UEFA. »
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Exiger la responsabilité à l'ère des VAR
Le club estime que les normes arbitrales actuelles ne sont pas à la hauteur du niveau de la compétition, d’autant plus que les arbitres disposent de nombreux outils technologiques. Ce sentiment d’injustice est exacerbé par la défaite 3-2 au cumul des deux matchs, un résultat que les dirigeants attribuent directement à ces décisions litigieuses. Yuste a souligné que cette réclamation visait à provoquer un changement au sein du football européen afin d’empêcher qu’un autre club ne subisse le même sort à l’avenir.
« Nous agissons dans un esprit constructif », a noté le responsable. « Malgré notre élimination, nous voulions faire savoir à l’UEFA que les choses doivent être améliorées. Avec six officiels sur la pelouse, de telles erreurs ne devraient tout simplement pas se produire ; elles nuisent gravement au football. Nous peinons à comprendre comment des actions aussi évidentes, alors qu’une salle VAR est censée superviser, ne sont pas sanctionnées comme elles le devraient. »
Tournés vers un avenir radieux
Malgré l’amertume de cette élimination, la direction du FC Barcelone exige que le staff technique et les joueurs restent concentrés sur leurs objectifs restants. Le club traverse actuellement une période de transition, s’appuyant fortement sur une nouvelle génération de talents issus de La Masia.
« Nous devons toujours regarder vers l’avenir ; d’une part, il faut défendre notre institution, et d’autre part, il faut aller de l’avant », a déclaré Yuste. Il a également salué la performance de l’équipe malgré le résultat final : « L’équipe a joué un football brillant, avec un groupe très jeune, et il est maintenant temps de regarder vers l’avenir. »
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La confiance dans le projet jeunes
Malgré le « préjudice grave » évoqué dans leur plainte, un sentiment d’optimisme prévaut au Spotify Camp Nou concernant l’évolution à long terme de l’équipe. Le lien qui unit les supporters à l’effectif actuel offre une lueur d’espoir après la déception européenne.
En conclusion de son discours, Yuste a déclaré : « C'est un message de fierté ; cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu le public, quoi qu'il arrive, rester dans le stade pour applaudir ses joueurs. Et c'est une immense communion entre l'équipe et les supporters, comme il n'y en a pas eu depuis longtemps. C'est un groupe jeune, très attaché au club, et je suis convaincu qu'il remportera bientôt la Ligue des champions, et qu'il se battra jusqu'au bout pour ramener le trophée à la maison. »