Yuste a pris la parole pour justifier le dépôt d’une plainte officielle auprès de l’instance dirigeante du football européen. Cette démarche fait suite au quart de finale controversé face à l’Atlético de Madrid, au cours duquel plusieurs décisions arbitrales ont provoqué la colère de la direction blaugrana. Le dossier souligne plusieurs points litigieux : le carton rouge infligé à Pau Cubarsi, la main supposée de Marc Pubill et l’expulsion d’Eric Garcia. Le club réclame également des explications sur un penalty non sifflé en faveur de Dani Olmo et sur un choc musclé entre Fermin Lopez et Juan Musso.

« Nous avons déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA concernant cette rencontre qui nous a exclus de la Ligue des champions. Elle met en lumière des erreurs graves, dûment détaillées, que nous estimons contraires aux règlements du football », a expliqué Yuste. Il a également souligné que les conséquences de ces décisions dépassaient le cadre sportif : « Elles nous ont causé un préjudice économique et sportif majeur, d’où notre indignation devant l’UEFA. »