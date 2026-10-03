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L’UAFA soutient le président de la FIFA Gianni Infantino alors que le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal préside une réunion clé du conseil à Djeddah
Infantino reçoit le soutien de l’UAFA
L’Union des associations arabes de football (UAFA) a tenu sa 81e réunion du conseil d’administration à Djeddah, en Arabie saoudite, où les responsables ont officiellement approuvé les mesures de collaboration en cours de la FIFA. L’instance dirigeante a salué les récentes mesures prises par la direction du football mondial pour renforcer la coopération avec les associations nationales, régionales et continentales.
Lors du sommet, le conseil a notamment réaffirmé son soutien au président de la FIFA, Infantino. Les responsables ont salué ses dix années de mandat, soulignant sa réussite dans l’expansion de l’empreinte mondiale du sport, l’unification de la communauté internationale du football et la défense des intérêts des joueurs et des supporters à travers le monde.
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Focus sur la technologie et l’innovation
Si le sommet a mis en lumière l’unité mondiale, les progrès régionaux sont restés une priorité. Le secrétaire général de l’UAFA, le Dr Raja Allah Al Sulami, a présenté un rapport complet détaillant la situation technique et administrative actuelle de l’organisation.
Un élément clé de l’ordre du jour concernait l’évaluation de nouveaux cadres de développement. Le conseil a examiné plusieurs mesures progressistes, avec en point d’orgue la « Challenge and Innovation Initiative ». Ce programme spécifique est conçu pour intégrer les technologies modernes dans différents aspects du football arabe à travers de nouvelles compétitions de développement.
Cartographier le calendrier régional
Le prince Abdulaziz a ouvert cette réunion de premier plan en exposant sa vision pour la poursuite du développement du football arabe à tous les niveaux. Afin d’assurer cette progression, le conseil a officiellement approuvé la création de commissions de soutien dédiées, chargées d’accompagner l’organisation lors du prochain mandat administratif 2025-2029.
L’attention s’est également portée sur le terrain, les responsables évaluant le calendrier des rencontres à long terme. L’instance dirigeante a examiné le calendrier structurel complet de la saison sportive 2026/27, qui englobe à la fois les tournois des équipes nationales et les compétitions de clubs.
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Préparation pour le prochain cycle
Avec la mise en place des comités de soutien pour le prochain cycle de quatre ans, l’UAFA est désormais prête à mettre en œuvre ses initiatives technologiques et structurelles. Le soutien public de l’organisation à Infantino garantit également la poursuite d’une relation de coopération avec la FIFA, alors que le football arabe cherche à poursuivre sa croissance et son intégration sur la scène mondiale.
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