L’Union des associations arabes de football (UAFA) a tenu sa 81e réunion du conseil d’administration à Djeddah, en Arabie saoudite, où les responsables ont officiellement approuvé les mesures de collaboration en cours de la FIFA. L’instance dirigeante a salué les récentes mesures prises par la direction du football mondial pour renforcer la coopération avec les associations nationales, régionales et continentales.

Lors du sommet, le conseil a notamment réaffirmé son soutien au président de la FIFA, Infantino. Les responsables ont salué ses dix années de mandat, soulignant sa réussite dans l’expansion de l’empreinte mondiale du sport, l’unification de la communauté internationale du football et la défense des intérêts des joueurs et des supporters à travers le monde.



