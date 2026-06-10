En février dernier, le journal anglais *Mirror* révélait que les dirigeants de Manchester United n’étaient pas satisfaits du montant de l’option d’achat convenue. Selon ces informations, ils estimaient la valeur marchande de l’attaquant bien plus élevée et auraient préféré fixer cette clause autour de 60 millions d’euros.

Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2028, l’international anglais n’est pourtant pas certain de poursuivre sa carrière à Old Trafford. En coulisses, l’entraîneur Michael Carrick milite pour lui offrir une nouvelle chance : les deux hommes entretiennent un lien solide, forgé lors des 48 matchs qu’ils ont disputés ensemble sur la pelouse.

Pourtant, Rashford privilégierait un maintien durable au FC Barcelone, où il projette son avenir sportif. « Je veux rester au Barça. C’est mon objectif principal, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je m’entraîne dur et donne tout. Mon objectif, c'est de gagner. Le Barça est un grand club fantastique, conçu pour remporter des titres. Je me suis très bien intégré au club et à la ville. Dès mon arrivée ici, j'ai été très bien accueilli », déclarait Rashford en fin d'année dernière.