Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le FC Barcelone ne devrait pas lever l’option d’achat de 30 millions d’euros pour le joueur anglais, option qui expire dans cinq jours.
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L’option d’achat de 30 millions d’euros a été rejetée. Le FC Barcelone risque désormais de perdre l’un de ses joueurs vedettes
Selon les dernières informations, le FC Barcelone souhaite conserver Marcus Rashford et se dit prêt à entamer de nouvelles discussions avec son club formateur, Manchester United. Une nouvelle période de prêt de l’ailier anglais serait envisagée comme solution.
L’été dernier, United l’avait déjà cédé en prêt au Barça pour la saison 2025-2026, après un passage à Aston Villa. Sous les ordres de Hansi Flick, l’attaquant de 28 ans s’est imposé comme un joker de luxe et a brillé. En 49 matchs officiels, il a inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives, contribuant ainsi pleinement au sacre en Liga et à la victoire en Supercopa.
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Rashford souhaite rester à Barcelone : « C’est mon objectif principal. »
En février dernier, le journal anglais *Mirror* révélait que les dirigeants de Manchester United n’étaient pas satisfaits du montant de l’option d’achat convenue. Selon ces informations, ils estimaient la valeur marchande de l’attaquant bien plus élevée et auraient préféré fixer cette clause autour de 60 millions d’euros.
Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2028, l’international anglais n’est pourtant pas certain de poursuivre sa carrière à Old Trafford. En coulisses, l’entraîneur Michael Carrick milite pour lui offrir une nouvelle chance : les deux hommes entretiennent un lien solide, forgé lors des 48 matchs qu’ils ont disputés ensemble sur la pelouse.
Pourtant, Rashford privilégierait un maintien durable au FC Barcelone, où il projette son avenir sportif. « Je veux rester au Barça. C’est mon objectif principal, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je m’entraîne dur et donne tout. Mon objectif, c'est de gagner. Le Barça est un grand club fantastique, conçu pour remporter des titres. Je me suis très bien intégré au club et à la ville. Dès mon arrivée ici, j'ai été très bien accueilli », déclarait Rashford en fin d'année dernière.
Marcus Rashford : statistiques de la saison 2025/26
Jeux 49 Buts 14 passes décisifs. Passes décisives 14 Minutes jouées 2 622 minutes de jeu.