AFP
Traduit par
L'Olympique de Marseille étudiera les propositions de transfert pour Mason Greenwood cet été, a confirmé le nouveau directeur sportif
Lorenzi prend les rênes du Vélodrome
L’Olympique de Marseille a officiellement confirmé la nomination de Lorenzi au poste de directeur sportif du club. L’ancien dirigeant de Brest arrive dans le sud de la France avec une réputation de recruteur avisé ; il succède à Benatia pour mener le club vers une nouvelle ère.
Sur le site officiel du club, il a exprimé sa fierté de rejoindre le géant de la Ligue 1, déclarant : « Rejoindre l'Olympique de Marseille est une chance, un honneur et un formidable défi que je suis fier de relever. Avant tout, je tiens à remercier le président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d’un projet sportif durable, ancré dans des valeurs claires et dans la confiance accordée aux joueurs qui portent ces couleurs. Nous travaillerons avec des exigences élevées, dans l’intérêt du club et de ses supporters. »
- AFP
Une décision est imminente concernant Greenwood
L’avenir de Greenwood est l’un des dossiers les plus pressants sur le bureau de Lorenzi. L’ancien attaquant de Manchester United a été un pilier sur le terrain, avec 45 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 26 buts et délivré 11 passes décisives. Cependant, sa valeur marchande élevée en fait un candidat de choix pour un transfert, alors que Marseille cherche à se conformer aux règles financières et à rééquilibrer son budget pour l’exercice 2026-2027.
Interrogé parL'Équipe sur le statut de l'attaquant, le directeur sportif s'est montré remarquablement franc : « C'est l'un des joueurs qui fait l'objet d'une grande réflexion. Si une opportunité se présente, inévitablement, il faudra l'étudier. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de gérer cela en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. »
Une nouvelle philosophie pour le recrutement à Marseille
Au-delà des dossiers individuels, Lorenzi annonce un virage stratégique dans les transferts de l’OM, cinquième de Ligue 1 et désormais orienté vers l’Europa League plutôt que la Ligue des champions. Le nouveau directeur général veut mettre fin à la politique des gros chèques pour des stars et mise sur un effectif soudé, capable de rallumer la flamme des supporters marseillais, tout en s’appuyant davantage sur le centre de formation.
Interrogé sur le prochain mercato, il a confié à L'Équipe : « Il va falloir être un peu plus inventif dans le recrutement. Je mise avant tout sur le collectif. Nous devons dénicher des joueurs capables de créer un lien, une identité forte. Des joueurs qui se battront sur le terrain et auxquels les supporters pourront s’identifier, y compris au centre de formation, où quelques jeunes émergeront afin de progresser et, à terme, de rentabiliser l’investissement sur le long terme. »
- AFP
La pression monte à l’approche du mercato estival.
L’arrivée de Lorenzi est parfaitement timing, car la DNCG (le gendarme financier du football français) scrute avec attention les comptes du club. La vente d’un actif majeur comme Greenwood donnerait à Marseille la marge de manœuvre nécessaire pour concrétiser les recrutements « audacieux » promis par Lorenzi aux supporters du Vélodrome.