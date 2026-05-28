L'Olympique de Marseille étudiera les propositions de transfert pour Mason Greenwood cet été, a confirmé le nouveau directeur sportif

L’Olympique de Marseille a officiellement confirmé la nomination de Lorenzi au poste de directeur sportif du club. L’ancien dirigeant de Brest arrive dans le sud de la France avec une réputation de recruteur avisé ; il succède à Benatia pour mener le club vers une nouvelle ère.

Sur le site officiel du club, il a exprimé sa fierté de rejoindre le géant de la Ligue 1, déclarant : « Rejoindre l'Olympique de Marseille est une chance, un honneur et un formidable défi que je suis fier de relever. Avant tout, je tiens à remercier le président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d’un projet sportif durable, ancré dans des valeurs claires et dans la confiance accordée aux joueurs qui portent ces couleurs. Nous travaillerons avec des exigences élevées, dans l’intérêt du club et de ses supporters. »