L’Olympique de Marseille aurait fixé le prix de transfert de Mason Greenwood, attirant l’intérêt de la Juventus, ce qui pourrait procurer un précieux coup de pouce financier à Manchester United

La Juventus prépare une offensive estivale pour Greenwood, cherchant à profiter de l’incertitude financière qui entoure l’OM. Le club turinois, admiratif depuis longtemps du joueur de 24 ans, estime que ce mercato est l’occasion idéale de le recruter.

Selon La Gazzetta dello Sport, les Bianconeri sont prêts à tester la détermination de l’OM. Greenwood reste un joueur clé au Vélodrome, mais la perspective de rejoindre l’un des clubs les plus titrés d’Europe en Serie A pourrait s’avérer trop tentante pour être refusée si les deux clubs parviennent à s’entendre sur une indemnité de transfert.