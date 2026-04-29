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L’Olympique de Marseille aurait fixé le prix de transfert de Mason Greenwood, attirant l’intérêt de la Juventus, ce qui pourrait procurer un précieux coup de pouce financier à Manchester United
La Juventus en pole position pour recruter Greenwood
La Juventus prépare une offensive estivale pour Greenwood, cherchant à profiter de l’incertitude financière qui entoure l’OM. Le club turinois, admiratif depuis longtemps du joueur de 24 ans, estime que ce mercato est l’occasion idéale de le recruter.
Selon La Gazzetta dello Sport, les Bianconeri sont prêts à tester la détermination de l’OM. Greenwood reste un joueur clé au Vélodrome, mais la perspective de rejoindre l’un des clubs les plus titrés d’Europe en Serie A pourrait s’avérer trop tentante pour être refusée si les deux clubs parviennent à s’entendre sur une indemnité de transfert.
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Le dilemme de Marseille en Ligue des champions
Les chances de Marseille de conserver son joueur vedette dépendent largement de son classement final en Ligue 1. Actuellement sixième avec 53 points, l’OM pointe à quatre unités de Lyon et de Lille, derniers qualifiés virtuels pour la Ligue des champions. Un échec dans la course au top 4 entraînerait un manque à gagner financier considérable.
Privés de cette manne financière, les Phocéens pourraient être contraints de céder Greenwood pour équilibrer leurs comptes. Un prix plancher de 43 millions d’euros aurait été fixé par le club, montant censé refléter les 25 buts et 10 passes décisives de l’attaquant en 42 matchs cette saison.
Stratégies de négociation et contreparties éventuelles
La Juventus réfléchit déjà à la manière de réduire le montant à débourser pour conclure cette transaction. Les relations entre les deux clubs sont jugées excellentes, notamment depuis le prêt de Timothy Weah à Marseille l’été dernier. Pour combler l’écart d’évaluation concernant Greenwood, la Juve pourrait inclure des joueurs dans la transaction. Le nom d’Edon Zhegrova circule : s’il a connu un exercice difficile cette saison, le club de Ligue 1 conserve un œil sur lui depuis plusieurs mois.
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Les intérêts financiers de Manchester United
Alors que les rumeurs de transfert se concentrent sur la France et l’Italie, Manchester United suit l’évolution de la situation de très près. Le club de Premier League a cédé Greenwood à Marseille en juillet 2024 pour un montant de 30 millions de livres sterling, mais il a pris soin d’inclure dans le contrat une clause de participation aux gains importante au cas où le joueur changerait à nouveau de club.
Si la Juventus acceptait le prix réclamé par l’OM, United toucherait alors un pourcentage conséquent de la somme. Un coup de pouce financier qui tomberait à pic pour renforcer l’effectif avant le retour tant attendu en Ligue des champions.