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L’Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel pour justifier sa décision de sanctionner le transfert de Mason Greenwood vers Fenerbaçhe
Marseille s'explique sur le départ de Greenwood
L'Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel confirmant le transfert définitif de Greenwood à Fenerbaçhe. L'attaquant de 24 ans s'installe à Istanbul après deux saisons passées dans le sud de la France. Le club a précisé que ce départ était le fruit d'une décision d'un commun accord entre les deux parties, à l'issue d'une saison individuelle fructueuse.
Le club de Ligue 1 a exprimé sa gratitude dans un communiqué officiel, déclarant : « L'Olympique de Marseille annonce le transfert de Mason Greenwood à Fenerbaçhe. Recruté à l’été 2024, l’attaquant a porté les couleurs marseillaises pendant deux saisons. Cette décision fait suite à des discussions entre le joueur et le club, qui ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. L’Olympique de Marseille remercie Mason Greenwood pour ses deux saisons passées au sein du club et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière. »
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Statistiques de performance sur le terrain
Le rendement de Greenwood devant le but est resté constamment élevé. Lors de sa première saison à Marseille, il a inscrit 22 buts et délivré six passes décisives en 36 matches, aidant ainsi le club à décrocher la deuxième place du championnat et à se qualifier pour la Ligue des champions. Il a enchaîné avec une saison 2025-2026 encore plus prolifique, marquant 26 buts et délivrant 11 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues.
Ses qualités techniques lui ont permis de se démarquer en Ligue 1, ce qui lui a valu d’être nommé parmi les cinq finalistes du trophée du Meilleur Joueur de la Saison décerné par l’UNFP. Malgré les frictions rapportées en coulisses, notamment des problèmes disciplinaires et des tensions avec le directeur sportif Medhi Benatia, son influence sur le terrain est restée indéniable. Marseille a donc choisi de tirer profit de son atout majeur alors que sa valeur marchande était à son apogée.
Le feuilleton autour de sa signature bat son plein.
Le chemin vers la Turquie a été semé d’embûches, notamment en ce qui concerne le géant espagnol, l’Atlético de Madrid. L’équipe de Diego Simeone semblait en pole position pour recruter l’ancien Mancunien, vu comme le successeur à long terme d’Antoine Griezmann. Cependant, le transfert a capoté de manière spectaculaire lorsque l’Atlético s’est senti « manqué de respect » en raison du silence de l’entourage du joueur en fin de négociations.
Fenerbahçe a aussitôt profité de ce revers pour conclure l’affaire. Le club turc a officialisé le versement d’une indemnité de transfert de 39 millions d’euros à Marseille, payable en trois ans par versements égaux. Un engagement financier majeur pour le club stambouliote, déterminé à retrouver sa suprématie nationale.
- AFP
Un nouveau départ à Istanbul
Greenwood a signé un contrat de quatre ans avec Fenerbahçe et devrait rapidement s’imposer comme le fer de lance de l’attaque stambouliote. L’attaquant a immédiatement exprimé son enthousiasme au sujet de ce transfert, soulignant l’envergure de son nouveau club. Dans un message vidéo officiel adressé aux supporters turcs, il a expliqué qu’il n’avait pas hésité une seconde lorsque l’offre de la Super Lig lui a été présentée.
« La décision s’est imposée d’elle-même dès qu’ils ont manifesté leur intérêt pour moi », a déclaré l’attaquant à son arrivée en Turquie. « C’est le plus grand club de Turquie et j’ai hâte de commencer. » Après avoir connu le succès en Espagne avec Getafe et en France avec Marseille, Greenwood se tourne désormais vers un quatrième grand championnat européen, avec l’intention de poursuivre ses exploits de buteur dans l’un des environnements les plus passionnés du football mondial.
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