L'Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel confirmant le transfert définitif de Greenwood à Fenerbaçhe. L'attaquant de 24 ans s'installe à Istanbul après deux saisons passées dans le sud de la France. Le club a précisé que ce départ était le fruit d'une décision d'un commun accord entre les deux parties, à l'issue d'une saison individuelle fructueuse.

Le club de Ligue 1 a exprimé sa gratitude dans un communiqué officiel, déclarant : « L'Olympique de Marseille annonce le transfert de Mason Greenwood à Fenerbaçhe. Recruté à l’été 2024, l’attaquant a porté les couleurs marseillaises pendant deux saisons. Cette décision fait suite à des discussions entre le joueur et le club, qui ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. L’Olympique de Marseille remercie Mason Greenwood pour ses deux saisons passées au sein du club et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière. »



