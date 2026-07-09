Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Newcastle a rejeté une offre de 76 millions d’euros (65 millions de livres sterling) présentée par Arsenal pour le milieu de terrain Bruno Guimaraes.
Traduit par
L'offre mirobolante de l'Arsenal FC a été rejetée ! Newcastle United va-t-il conclure son prochain transfert à 100 millions d'euros ?
Selon Romano, Newcastle réclamerait environ 105 millions d'euros (90 millions de livres sterling) pour le milieu de terrain brésilien de 28 ans.
Le milieu de terrain aurait déjà signifié à ses dirigeants son souhait de partir lors du mercato estival, tout en leur laissant le dernier mot sur son avenir. En cas de veto, il s’y conformerait.
À Arsenal, l’entraîneur Mikel Arteta serait, d’après plusieurs sources, un grand admirateur du Brésilien et souhaiterait absolument l’attirer pour renforcer le milieu de terrain des Gunners.
- Getty
Newcastle United va-t-il laisser filer Bruno Guimaraes ?
Si ce transfert se concrétise, il s’agira pour Newcastle d’une deuxième vente majeure en l’espace de quelques jours. Les Magpies ont en effet cédé Sandro Tonali, coéquipier de Guimaraes, à Tottenham Hotspur pour un montant estimé à 108 millions d’euros.
Chez les Magpies, Guimaraes était l’un des titulaires incontournables la saison passée. Toutes compétitions confondues, le coéquipier de l’international Nick Woltemade a disputé 41 matches, inscrivant neuf buts et délivrant huit passes décisives.
Avec la Seleção, il a pris part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avant de devenir malgré lui le bouc émissaire de l’élimination brésilienne en huitièmes de finale contre la Norvège, après avoir manqué un penalty ; le Brésil s’est finalement incliné 2-1.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles