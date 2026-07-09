Si ce transfert se concrétise, il s’agira pour Newcastle d’une deuxième vente majeure en l’espace de quelques jours. Les Magpies ont en effet cédé Sandro Tonali, coéquipier de Guimaraes, à Tottenham Hotspur pour un montant estimé à 108 millions d’euros.

Chez les Magpies, Guimaraes était l’un des titulaires incontournables la saison passée. Toutes compétitions confondues, le coéquipier de l’international Nick Woltemade a disputé 41 matches, inscrivant neuf buts et délivrant huit passes décisives.

Avec la Seleção, il a pris part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avant de devenir malgré lui le bouc émissaire de l’élimination brésilienne en huitièmes de finale contre la Norvège, après avoir manqué un penalty ; le Brésil s’est finalement incliné 2-1.