L'offre époustouflante de 75 millions d'euros de l'AC Milan pour Goncalo Ramos va faire le bonheur du PSG : GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour le PSG, c’est un véritable jackpot. Les champions d’Europe vont toucher une somme faramineuse pour un joueur de réserve qui n’a pas disputé la moindre minute en Ligue des champions la saison passée. Rappelons que l’attaquant portugais devait résoudre les problèmes offensifs du club parisien, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique préférant transformer Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 », ce qui n’est guère flatteur pour le joueur ibérique. Pas plus que le fait qu’il demeure la doublure d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter Ramos cet été, et encore moins au prix fou de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération éclatante, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, devrait réellement renforcer l’attaque parisienne. Note : A+

Pour Milan : stupéfiant, tout simplement. Clarifions un point d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a affiché un grand potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG, où il a inscrit 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un club milanais dont les finances sont loin d’être florissantes. Conséquence : supporters, experts et journalistes transalpins s’échinent à comprendre les coulisses de l’opération. Si ce mouvement pourrait présager le départ prochain de Rafael Leão, l’implication de Jorge Mendes a suscité les habituelles théories du complot, tandis que les bonnes relations entre Gerry Cardinale et Nasser Al-Khelaïfi sont également pointées du doigt. Personne ne comprend encore pourquoi le club lombard a déboursé un montant record pour l’attaquant. Clarifions-le : il devrait marquer en Serie A et répondre aux attentes de Ruben Amorim au poste de numéro 9. Reste que c’est le transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et Ramos n’offre pas la même garantie de buts. Note : D+

Pour Ramos : une chance, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. On avait cru, après son triplé sous Fernando Santos au Mondial 2022, assister à la naissance d’une star. Mais Roberto Martinez, plutôt que de bâtir l’attaque portugaise autour de cet avant-centre prometteur, a préféré conserver Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il est toutefois difficile de dire qu’il a mis suffisamment de pression sur Ronaldo et Martinez pour les pousser vers la sortie. Le scénario a été similaire à Paris, où l’on considère que, si le PSG possède un effectif enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en fait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant d’impact correct. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va désormais être le fer de lance d’un Milan AC en pleine reconstruction, qui demeure l’un des plus grands clubs mondiaux. La pression sera énorme pour justifier un transfert aussi coûteux, surtout dans un championnat où de tels montants sont rares. À lui de jouer, Gonçalo : le moment est venu de prouver sa valeur. Note : A