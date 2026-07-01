L'offre époustouflante de 75 millions d'euros de l'AC Milan pour Goncalo Ramos va faire le bonheur du PSG : GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté jusqu’au bout pour conserver Alexander Isak avant de le laisser, trop tard, rejoindre Liverpool. Pourtant, céder immédiatement à sa demande de transfert aurait été plus sage : ses hésitations ont perturbé Eddie Howe et son effectif. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour se séparer d’un autre avant-centre en quête de stabilité, et ce, pour une somme fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien réalisé, ni en club ni en sélection, qui justifie un prix de 69 millions de livres sterling. Reste désormais pour Newcastle l’impératif d’investir judicieusement cette manne, car le club a déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak, et attirer des talents de haut niveau s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-
Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Or, son premier geste est d’investir 80 millions d’euros sur Gordon. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et d’imposer un pressing intense, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un éclat plus favorable à ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre le Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre pour les supporters catalans. Certes, Gordon a le profil pour répondre aux attentes de Flick sur l’aile et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des affaires plus judicieuses existaient ailleurs, ce qui suggère que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+
Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes le liant au club de sa ville natale, Liverpool, dont il était également supporter dans son enfance, alors qu’il semblait initialement se diriger vers le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont eu raison de reculer devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon. L’arrivée éventuelle de Julian Álvarez détournerait une partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais la pression restera énorme : le Barça n’a pas déboursé 80 millions d’euros pour un joueur de second plan. Il devra donc prouver qu’il mérite un poste de titulaire dans un effectif plein d’étoiles, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison barcelonaise. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il va passer de l’ombre d’Anthony Elanga à l’éclat de Lamine Yamal ! Note : A
Mark Doyle