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Goncalo Ramos AC Milan GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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L'offre époustouflante de 75 millions d'euros de l'AC Milan pour Goncalo Ramos va faire le bonheur du PSG : GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Milan AC
G. Ramos
Manchester City
E. Anderson
Real Madrid
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Liverpool
V. Munoz
Tottenham
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Chelsea
Paris Saint-Germain
Newcastle
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta Bergame
Premier League
LaLiga
Serie A
Ligue 1
FEATURES

Pour nombre de supporters, l’été est bien plus qu’une simple trêve : c’est la période tant attendue du mercato. Si la Coupe du monde quadriennale capte évidemment les regards, c’est surtout la perspective des transferts qui anime les conversations. En 2026, la fenêtre de transfert s’annonce d’ores et déjà bouillonnante, avec plusieurs stars prêtes à s’engager dans des clubs prestigieux avant la clôture du 1er septembre.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais souvent un club – ou le joueur – regrette un choix différent lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l'AC Milan, 75 millions d'euros)

    Pour le PSG, c’est un véritable jackpot. Les champions d’Europe vont toucher une somme faramineuse pour un joueur de réserve qui n’a pas disputé la moindre minute en Ligue des champions la saison passée. Rappelons que l’attaquant portugais devait résoudre les problèmes offensifs du club parisien, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique préférant transformer Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 », ce qui n’est guère flatteur pour le joueur ibérique. Pas plus que le fait qu’il demeure la doublure d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter Ramos cet été, et encore moins au prix fou de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération éclatante, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, devrait réellement renforcer l’attaque parisienne. Note : A+

    Pour Milan : stupéfiant, tout simplement. Clarifions un point d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a affiché un grand potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG, où il a inscrit 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un club milanais dont les finances sont loin d’être florissantes. Conséquence : supporters, experts et journalistes transalpins s’échinent à comprendre les coulisses de l’opération. Si ce mouvement pourrait présager le départ prochain de Rafael Leão, l’implication de Jorge Mendes a suscité les habituelles théories du complot, tandis que les bonnes relations entre Gerry Cardinale et Nasser Al-Khelaïfi sont également pointées du doigt. Personne ne comprend encore pourquoi le club lombard a déboursé un montant record pour l’attaquant. Clarifions-le : il devrait marquer en Serie A et répondre aux attentes de Ruben Amorim au poste de numéro 9. Reste que c’est le transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et Ramos n’offre pas la même garantie de buts. Note : D+

    Pour Ramos : une chance, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. On avait cru, après son triplé sous Fernando Santos au Mondial 2022, assister à la naissance d’une star. Mais Roberto Martinez, plutôt que de bâtir l’attaque portugaise autour de cet avant-centre prometteur, a préféré conserver Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il est toutefois difficile de dire qu’il a mis suffisamment de pression sur Ronaldo et Martinez pour les pousser vers la sortie. Le scénario a été similaire à Paris, où l’on considère que, si le PSG possède un effectif enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en fait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant d’impact correct. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va désormais être le fer de lance d’un Milan AC en pleine reconstruction, qui demeure l’un des plus grands clubs mondiaux. La pression sera énorme pour justifier un transfert aussi coûteux, surtout dans un championnat où de tels montants sont rares. À lui de jouer, Gonçalo : le moment est venu de prouver sa valeur. Note : A

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    26 juin : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)

    Ducôté de Forest, les sentiments sont mitigés. Si le club regrettera Anderson, pièce maîtresse de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison passée, la direction se frottera les mains : le départ du Brésilien, véritable pivot de l’équipe, s’accompagne d’une indemnité colossale. Reste que l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel de la transaction s’élève à 116 millions de livres ou à 130 millions de livres (Forest avance ce dernier chiffre), c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 millions de livres il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au sein de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé un véritable coup de maître face à City. Note : A

    Pour Man City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale – et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico González ou Matheus Nunes avaient jamais vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson, en revanche, semble taillé pour ce rôle. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a enregistré plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que ce transfert illustre à merveille la « taxe anglaise ». À 23 ans, Anderson est certes très bon et pourrait, à terme, devenir un très grand joueur, mais il sort de seulement deux saisons convaincantes à Forest et n’a même pas encore goûté à la Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il avait continué à représenter l’Écosse au niveau international plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : le bon choix au bon moment. Le joueur a clairement dépassé le niveau de Forest. Il a démontré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à rencontrer des difficultés à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très grande différence entre leurs situations respectives réside dans le fait qu’il ne semble pas que Rodri se dressera entre Anderson et une place de titulaire. Même si l’ère post-Guardiola s’annonce incertaine à Manchester City, c’est une chance unique pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club se trouvait dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français est parti gratuitement après une saison individuelle catastrophique. Dans ce contexte, il eût été incongru de céder aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique ponctuée d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations épuisantes, étalées sur des mois, n’aboutissaient à rien, malgré l’assurance du joueur, en avril, d’être proche d’un accord. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : Les Madrilènes devraient offrir à Konaté, qu’ils courtisent depuis longtemps, le salaire astronomique qu’il réclame. Même s’il n’y aura pas de frais de transfert, c’est un pari risqué au vu des performances médiocres du défenseur central lors de la défense ratée du titre de Liverpool. Rappelons que le club avait déjà gelé son intérêt en novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français reste un bon défenseur lorsqu’il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real parie donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un poste problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en empochant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Reste à s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien plus limitée que sur les bords de la Mersey face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Il a emprunté la même voie que Trent Alexander-Arnold, dont les galères lors de sa première saison madrilène doivent lui servir de leçon. Mais s’il retrouve vite son niveau, il pourra s’imposer comme un maillon essentiel du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une plus-value substantielle sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 millions d’euros, mais le club de Pampelune était handicapé par une clause de revente de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement dans les caisses des « Blancos », même si le bénéfice net de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) demeure conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde ; la clause libératoire a donc contraint le club à accepter ce montant. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola et nouvel acte dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts. Les Magpies avaient coché Muñoz pour succéder à long terme à Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais, sentant l’occasion, les Reds ont frappé les premiers et soufflé leur cible sous le nez des Tynesiders, alors que les discussions étaient déjà très avancées et l’offre nordiste quasi acceptée. Liverpool considère déjà l’opération comme un coup de maître, d’autant plus qu’il s’offre un jeune ailier prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut évoluer sur les deux flancs ou dans l’axe, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, ce joueur de 22 ans correspond parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs fortement poussé pour que ce transfert se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : une fois les offres de Liverpool et de Newcastle acceptées, le choix final lui est revenu, et on ne peut pas lui reprocher d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à la Masia puis passé par le Real Madrid avant de s’engager à Osasuna il y a un an, il espère cette fois s’implanter durablement et s’imposer comme une star, sous les conseils de son compatriote Iraola. Il devra toutefois se battre pour gagner une place de titulaire, ce qui l’obligera à élever son niveau de performance, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Sa polyvalence lui offrira néanmoins de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds. Note : A

    Krishan Davis

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Pour Brighton : Une nouvelle opération astucieuse pour Brighton, qui consolide sa réputation de club parmi les plus habiles en matière de transferts en empochant 52 millions de livres sterling (70 millions de dollars) pour un joueur recruté 2 millions de livres sterling seulement six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Les Seagulls peuvent donc se féliciter d’avoir tiré une somme aussi importante de ce défenseur, même si certains médias l’estimaient auparavant à 70 millions de livres (94 millions de dollars). Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic étant dans leur viseur dans le cadre d’un transfert distinct, après son impressionnant prêt à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs de plusieurs options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, ainsi qu’Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus réaliste pour un joueur de ce calibre aurait dû se situer autour de 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a peut-être senti qu’il fallait agir ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Tottenham s'offre tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League et pas encore au sommet de sa carrière. Excellent passeur, combatif et doté de réelles qualités de leader, il apporte ce qui a manqué aux Spurs cette saison. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à l’Amex, il franchit un cap en rejoignant un club plus ambitieux en pleine maturité de carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes échéances après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne dispute pas de compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec le fougueux Italien, il connaît parfaitement le système de De Zerbi, ce qui facilitera son intégration. Les Spurs, qui doivent rebondir après une saison nationale désastreuse, disposent ainsi d’une base défensive solide alors qu’ils traversent une période de transition post-relégation en 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, c’est pourtant le minimum qu’il méritait après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de se réjouir. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – sur lesquelles Bernardo s’était lui-même exprimé à plusieurs reprises –, un transfert au Camp Nou semblait inévitable. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a clairement tout changé. « Le Special One » a fait de la venue de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Les plus beaux jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a prouvé, lors de la course au titre en Premier League la saison dernière, qu’il pouvait encore peser dans les grands rendez-vous (sa performance contre Arsenal à l’Etihad était exceptionnelle). Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs madrilènes, incarnant exactement ce que Mourinho attend de son effectif : un mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis : il va enfin porter les couleurs d’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais l’aider à retrouver le sommet constitue un défi que le milieu de terrain relèvera avec enthousiasme. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ex-capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et le talent de l’ancien capitaine des Citizens lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modrić – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au bout de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 après un début d’adaptation laborieux, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir avec une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les meilleurs arrière gauches du monde. Cela dit, Chelsea l’avait sans doute surpayé lors de son arrivée en provenance de Brighton pour 60 millions de livres (80 millions de dollars), et comme il aurait manifesté son envie de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront probablement de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans, le natif de Valence aurait sans doute vu sa valeur baisser lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais les Blues misent sur le jeune Jorrel Hato et sur l’arrivée attendue de Valentin Barco pour compenser. Note : B-

    Côté Real Madrid : tout ce que dit José Mourinho semble être loi, puisque le club entame son mercato par une signature surprise. Après avoir déjà investi lourdement sur un arrière gauche l’été dernier pour faire revenir Álvaro Carreras en provenance du Benfica, la direction n’a pas hésité à ouvrir à nouveau les vannes pour Cucurella, ciblé par son nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 millions d’euros, somme élevée pour un club généralement prudent sur le marché des transferts, exige un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien de saisons de haut niveau les Blancos pourront-ils réellement tirer de lui ? Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García. Il va donc falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, le joueur a réussi son objectif : quitter un Chelsea en perte de repères pour rejoindre l’un des plus grands clubs mondiaux au meilleur moment de sa carrière. Les médias indiquaient que le défenseur voulait rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne n’imaginait qu’il filerait vers le Bernabéu alors que l’Atlético Madrid le suivait aussi. Pas étonnant que le dossier se soit bouclé si vite : Cucurella aurait donné son accord dès la première approche madrilène. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner sa présence dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant considérable de son transfert, il devra faire ses preuves sans tarder, sous peine de s’attirer les foudres des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club et s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling, il a, à son apogée, été considéré comme le meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à chercher à le céder dès le mercato d’hiver, en vain, faute de pouvoir rapatrié Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est toujours pas totalement à l’aise à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a douloureusement révélé à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson allaient manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de jeu se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Si l’effectif manquait de profondeur à plusieurs postes, l’arrière gauche n’était pas le plus urgent : Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais les Spurs pouvaient encore compter sur Destiny Udogie et sur le polyvalent Djed Spence, sans oublier l’arrivée du jeune Brésilien Souza en provenance de Santos. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désarroi – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais l’impression persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le latéral était prêt à partir dès janvier : il avait perdu sa place au profit d’un joueur loin d’être convaincant et voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait capable de lui garantir. Il a finalement enchaîné les titularisations lors de la seconde partie de saison, ce qui lui permet d’arriver en Amérique du Nord en bonne condition physique. Son départ d’Anfield était toutefois acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, étaient pourtant sur les rangs pour s’attacher les services du capitaine écossais. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation en Championship lors de la dernière journée. Néanmoins, Tottenham peut désormais apparaître comme une destination plus séduisante qu’en janvier, puisque De Zerbi possède l’autorité nécessaire pour transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson (Atalanta à Manchester United, 35 millions de livres sterling)

    Pour l'Atalanta, c'est une nouvelle démonstration de la pertinence de son modèle économique. Le club avait recruté Ederson à Salernitana en 2022 pour environ 23 millions d'euros et pourrait aujourd'hui presque doubler ce montant, clauses comprises, en le vendant à Manchester United après quatre saisons d'un service exceptionnel, couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais telle est la philosophie de l’Atalanta : dénicher des diamants bruts puis les céder au meilleur prix quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético de Madrid était aussi sur le coup, mais l’Atalanta a tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a fini par accepter de payer le prix demandé pour un joueur dont le contrat ne courait plus que sur un an. Encore un travail de recrutement remarquable de la part de l’une des meilleures cellules du milieu. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club réputé pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils se devaient de recruter un nouveau milieu défensif. Ils ont donc jeté leur dévolu sur un profil similaire, un autre Brésilien adepte du tacle et de la récupération, mais capable de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en grande partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car Ederson était alors présenté comme le « pilier » de l’équipe qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City. S’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo – car même s’il n’est pas aussi complet que Casemiro à son apogée, il représente une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir se mesurer à un championnat taillé pour son profil technique. À la fois récupérateur et protecteur du ballon, il représente aussi une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien milieu défensif de renom, a semble-t-il ramené un peu de stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À nos yeux, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et, ainsi, se rapprocher à nouveau de la Seleção. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté jusqu’au bout pour conserver Alexander Isak avant de le laisser, trop tard, rejoindre Liverpool. Pourtant, céder immédiatement à sa demande de transfert aurait été plus sage : ses hésitations ont perturbé Eddie Howe et son effectif. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour se séparer d’un autre avant-centre en quête de stabilité, et ce, pour une somme fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien réalisé, ni en club ni en sélection, qui justifie un prix de 69 millions de livres sterling. Reste désormais pour Newcastle l’impératif d’investir judicieusement cette manne, car le club a déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak, et attirer des talents de haut niveau s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Or, son premier geste est d’investir 80 millions d’euros sur Gordon. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et d’imposer un pressing intense, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un éclat plus favorable à ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre le Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre pour les supporters catalans. Certes, Gordon a le profil pour répondre aux attentes de Flick sur l’aile et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des affaires plus judicieuses existaient ailleurs, ce qui suggère que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes le liant au club de sa ville natale, Liverpool, dont il était également supporter dans son enfance, alors qu’il semblait initialement se diriger vers le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont eu raison de reculer devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon. L’arrivée éventuelle de Julian Álvarez détournerait une partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais la pression restera énorme : le Barça n’a pas déboursé 80 millions d’euros pour un joueur de second plan. Il devra donc prouver qu’il mérite un poste de titulaire dans un effectif plein d’étoiles, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison barcelonaise. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il va passer de l’ombre d’Anthony Elanga à l’éclat de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle