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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

L’occasion manquée de Mikel Arteta ? La vérité derrière la poursuite ratée par Arsenal de la star de Chelsea Joao Pedro

Mercato
J. Pedro
M. Arteta
Arsenal
Chelsea
Premier League

La recherche d’un numéro neuf clinique par Arsenal a été le principal sujet de discussion du mercato estival, plusieurs noms de premier plan ayant été associés à un transfert à l’Emirates Stadium. Si Arsenal a finalement opté pour une autre voie, il est apparu que la star de Chelsea Joao Pedro figurait bien sur ses tablettes avant qu’une décision finale ne soit prise par la direction du club.

  • Arsenal renonce à un transfert de Pedro

    Arsenal a inscrit l’attaquant de Chelsea Pedro sur sa longue liste de cibles potentielles pour le mercato estival, mais le club du nord de Londres a finalement décidé de ne pas formuler d’offre officielle. Arsenal explorait activement des options pour renforcer son secteur offensif durant le mercato. Arteta était tout à fait ouvert à l’idée d’apporter de nouvelles armes offensives afin de renforcer son équipe en course pour le titre.

    Cependant, le club a finalement renoncé à poursuivre l’international brésilien de l’autre côté de la capitale. Tout en reconnaissant les qualités évidentes du joueur, la cellule de recrutement a choisi d’évaluer d’autres cibles plutôt que de mettre à l’épreuve son rival londonien avec une offre officielle.

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  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des préoccupations tactiques freinent un potentiel raid de Chelsea

    Le principal facteur derrière la décision d’Arsenal d’abandonner sa piste était lié à la compatibilité tactique. Selon BBC Sport, Arteta nourrissait des « préoccupations » précises quant à la manière dont Pedro s’intégrerait exactement dans son système offensif fluide.

    Le joueur de 24 ans a suscité de nombreux « admirateurs » à l’Emirates Stadium après un début de carrière remarquable à Chelsea. L’attaquant a réalisé une première saison extrêmement prometteuse à Stamford Bridge, inscrivant 20 buts toutes compétitions confondues.

    Malgré ce total prolifique et son talent indéniable, le staff d’Arsenal n’était pas convaincu que son profil corresponde parfaitement à ses exigences tactiques strictes. L’attention s’est rapidement portée sur la recherche d’un joueur plus naturellement adapté à son style de jeu déjà établi.

  • Arsenal se rabat après le rejet concernant Julian Alvarez

    Le désir d’Arsenal de recruter un nouveau point de fixation est apparu après la première saison mitigée de Viktor Gyokeres à l’Emirates Stadium. Arteta voulait désespérément un autre buteur fiable pour partager ce fardeau et améliorer le rendement offensif global de l’équipe. Le club s’était d’abord préparé à autoriser une offre colossale pour la star de l’Atletico Madrid, Julian Alvarez, afin de résoudre ce problème.

    Cependant, l’attaquant argentin était extrêmement réticent à l’idée d’un retour en Premier League. Alvarez avait clairement fait d’un transfert très médiatisé à Barcelone sa priorité, obligeant Arsenal à explorer rapidement d’autres options sur le marché. Ce rejet frustrant les a conduits à envisager brièvement une approche surprise pour Pedro avant d’abandonner complètement l’idée.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal prend sa revanche sur le terrain

    Si un transfert retentissant ne s'est jamais matérialisé, les deux rivaux londoniens se sont récemment affrontés sur le terrain. Arsenal a mis fin avec succès au départ parfait de Chelsea dans cette nouvelle saison de Premier League grâce à une victoire difficilement acquise 2-1 dimanche. Pedro, qui a déjà inscrit deux buts en quatre apparitions cette saison, s'est montré nettement moins influent lors de cette rencontre tendue. La solide défense d'Arsenal a parfaitement contenu le Brésilien, limitant son impact global sur le match.

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