Arsenal a inscrit l’attaquant de Chelsea Pedro sur sa longue liste de cibles potentielles pour le mercato estival, mais le club du nord de Londres a finalement décidé de ne pas formuler d’offre officielle. Arsenal explorait activement des options pour renforcer son secteur offensif durant le mercato. Arteta était tout à fait ouvert à l’idée d’apporter de nouvelles armes offensives afin de renforcer son équipe en course pour le titre.

Cependant, le club a finalement renoncé à poursuivre l’international brésilien de l’autre côté de la capitale. Tout en reconnaissant les qualités évidentes du joueur, la cellule de recrutement a choisi d’évaluer d’autres cibles plutôt que de mettre à l’épreuve son rival londonien avec une offre officielle.