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Ryan Tolmich

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« L’occasion est là, devant nous » - Comment les déceptions passées, une histoire riche et un engagement sans faille ont préparé la Nouvelle-Zélande à son retour en Coupe du monde

Analysis
Nouvelle-Zélande
Coupe du monde
D. Bazeley
FEATURES

Aucune sélection ne tire autant parti de l’élargissement de la Coupe du monde que les All Whites, qui abordent la compétition estivale avec une véritable chance de briller.

Pendant des années, aucune sélection nationale n’a été aussi malmenée par les qualifications à la Coupe du monde que la Nouvelle-Zélande.

Un scénario en trois actes : remporter la zone Océanie, puis disputer un barrage, avant de buter sur un adversaire plus fort.

En 2013, les Kiwis se sont cassé les dents sur le Mexique, battus 5-1 à l’Azteca. Quatre ans plus tard, un nul blanc à Wellington a précédé une défaite 2-0 à Lima face au Pérou. En 2022, le Costa Rica a ouvert le score dès la 3e minute et n’a jamais été inquiété.

Malgré sa suprématie régionale, la Nouvelle-Zélande n’a jamais goûté à la phase finale : un vainqueur de confédération systématiquement écarté de la Coupe du monde.

Peu de personnes comprennent mieux ce cycle que Darren Bazeley.

« J’étais l’adjoint des All Whites lors des barrages face au Pérou et au Costa Rica », rappelle Bazeley. « Nous avons lutté, nous étions tout près, mais nous n’avons pas franchi ce dernier palier et avons manqué la Coupe du monde. »

Aujourd’hui, Bazeley n’est plus l’adjoint des All Whites : il en est le sélectionneur. Un aboutissement pour ce natif de Northampton, en Angleterre, qui consacre depuis vingt ans son énergie à faire progresser le football néo-zélandais.

Grâce à l’élargissement du tournoi à 48 équipes décidé par la FIFA, le champion d’Océanie est désormais qualifié d’office. Sans surprise, la Nouvelle-Zélande a une nouvelle fois fait le travail. En cinq sorties, les All Whites ont inscrit 29 buts et n’en ont concédé qu’un seul. En mars 2025, la qualification était acquise : une victoire 3-0 face à la Nouvelle-Calédonie, avec trois réalisations en 19 minutes, a officialisé le voyage vers l’Amérique du Nord cet été.

« L’élargissement de la Coupe du monde est une excellente nouvelle », affirme Bazeley. « Nous devions tout de même faire notre travail ici en Océanie, et nous l’avons accompli avec relative facilité. Nous avons eu la chance d’être l’une des premières équipes à se qualifier, puis nous avons passé les 18 mois suivants à affronter des adversaires de haut niveau pendant les fenêtres internationales.

C’est excellent pour des nations comme la Nouvelle-Zélande. Plus de pays impliqués, une Coupe du monde élargie et, à mon avis, un public qui contribue à propager encore davantage le football à travers le monde ; tout cela ne peut être qu’une bonne chose. »

L’élargissement du tournoi a toutefois suscité des inquiétudes : comment ces petites nations allaient-elles rivaliser ? L’ajout de 16 équipes allait-il conduire, au mieux, à un tournoi dilué ou, au pire, à des écarts de score sans précédent ? Bazeley balaye ces questions. Il estime que son équipe possède les atouts nécessaires.

Bazeley est convaincu que cette Coupe du monde peut changer l’histoire du football néo-zélandais. Il sait que son pays, trop souvent marginalisé sur la scène internationale, possède un potentiel réel et qu’une performance estivale pourrait accélérer son développement.

On lui pose souvent la même question : pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Aujourd’hui, il y répond avec plus de clarté. Il perçoit l’avenir qui se dessine et un moment que le groupe, impatient, se prépare à saisir. L’Anglais y voit aussi l’occasion de rendre au pays dont il est tombé amoureux il y a tant d’années.

« Disputer des Coupes du monde et des Jeux olympiques, je n’aurais jamais osé l’imaginer », avoue Bazeley. « Je me suis simplement laissé porter par mon parcours, et voilà où il m’a mené : à la veille d’une Coupe du monde senior. »

  • New Zealand v Finland - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    L’entraîneur

    En 2005, Bazeley prend une décision marquante : après seize ans passés au plus haut niveau anglais, il quitte tout pour tenter un dernier défi en Nouvelle-Zélande. Sa femme et ses deux jeunes filles l’accompagnent. Alors que sa carrière de joueur touche à sa fin, le voilà qui traverse le monde pour une ultime aventure footballistique. Du moins, telle était l’idée à l’époque.

    Vingt et un ans plus tard, Bazeley sourit encore quand on lui en parle.

    « J’ai eu l’occasion de rejoindre un nouveau club dans une nouvelle ligue qui était en train de se former, et c’était assez excitant à l’époque », explique-t-il. « On n’a pas souvent des occasions comme celle-là. J’avais une jeune famille. Nous avions deux filles à l’époque, elles avaient cinq et sept ans, et déménager de l’Angleterre en Nouvelle-Zélande était une décision de taille. C’est très loin, à l’autre bout du monde.

    Toute notre famille était restée en Angleterre, mais nous avons franchi le pas et nous sommes tombés sous le charme du pays. Ma femme a adoré, mes filles ont adoré y grandir, et j’ai pu poursuivre ma carrière footballistique. Nous avons beaucoup de chance d’être là où nous sommes et de vivre comme nous le faisons. Les opportunités qui m’ont été offertes ont été formidables. »

    Retiré du jeu depuis 2008, il se consacre depuis à la croissance du football local : il a dirigé les sélections U17, U20 et U23, occupé deux fois le poste d’adjoint de l’équipe A et assumé la direction technique nationale. Il a aussi conduit la Nouvelle-Zélande à plusieurs Coupes du monde de jeunes et aux Jeux olympiques.

    En 2023, il a été récompensé par le poste d’entraîneur principal de l’équipe senior, avec pour mission de qualifier à nouveau la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde. Lorsqu’il y parviendra, Bazeley deviendra la première personne à avoir entraîné lors de la Coupe du monde U17, de la Coupe du monde U20, des Jeux olympiques et de la Coupe du monde senior. Au total, 1 282 entraîneurs ont pris part à ces compétitions, mais peu peuvent revendiquer un engagement aussi profond dans un pays que celui de Bazeley en Nouvelle-Zélande.

    Peu d’autres connaissent aussi bien le poids de cette mission, lui qui a vécu de l’intérieur les déceptions passées du pays dans sa quête de qualification.

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  • Italy v New Zealand: Group F - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    L'histoire de la Coupe du monde

    La Nouvelle-Zélande n’a pris part qu’à deux phases finales de la Coupe du monde, et une seule fois au cours des 44 dernières années. La campagne 2010, en Afrique du Sud, demeure légendaire : éliminés dès la phase de groupes, les All Whites ont pourtant écrit l’histoire en devenant la seule équipe à rester invaincue grâce à trois matchs nuls de prestige contre l’Italie, le Paraguay et la Slovaquie. Ces performances ont suscité un engouement national et allumé une flamme.

    « Cette performance a servi de catalyseur pour le pays, incitant une génération de jeunes joueurs à se tourner vers le football », analyse Bazeley. « Aujourd’hui, notre effectif compte des éléments qui se souviennent de la qualification contre le Bahreïn et de la rencontre face à l’Italie ; cet héritage les a poussés à devenir les meilleurs footballeurs possibles. C’est maintenant à notre tour de saisir cette chance.

    « La Nouvelle-Zélande possède d’excellents athlètes ; les All Blacks sont mondialement reconnus, mais le football est de loin le sport le plus pratiqué, et sa popularité ne cesse de croître chaque année. »

    Cette progression s’accélère parallèlement à l’élargissement de la Coupe du monde. Le timing est idéal pour la Nouvelle-Zélande : les jeunes qui ont assisté à ce match nul contre l’Italie sont désormais des internationaux confirmés, prêts à vivre leur propre moment de gloire.

  • Chris Wood New Zealand(C)Getty Images

    Constituer un vivier de joueurs

    Fier de son programme, Bazeley garde néanmoins les pieds sur terre : la Nouvelle-Zélande n’est pas une grande nation du football. Le pays est bien moins pourvu que son Angleterre natale.

    « Nous sommes une petite nation », rappelle-t-il. « Le pays ne compte que cinq millions d’habitants. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs professionnels à travers le monde. Je pense que nous en suivons environ 60. »

    Alors, sur quoi fonde-t-il son optimisme ? Comment imagine-t-il que la Nouvelle-Zélande puisse rivaliser avec la Belgique, l’Égypte et l’Iran cet été ? Sur la familiarité. Il ne se contente pas de connaître les joueurs de son effectif ; il les suit depuis l’adolescence.

    « Notre force, c’est la cohésion », assure-t-il. « Beaucoup de nos joueurs ont grandi ensemble. Ils ont évolué ensemble en club, à l’école, puis en U17 et en U20. Ils partagent donc une vraie complicité. Nous avons des joueurs qui ont disputé trois Coupes du monde U-17 et U-20, deux Jeux olympiques et totalisent entre 30 et 40 sélections. C’est une équipe jeune mais solidement expérimentée sur la scène internationale. »

    Ajoutez à cette complicité l’expérience de joueurs comme Chris Wood, Kostas Barbarouses et Michael Boxall, et vous obtenez un groupe qui ne craint personne. Certes, la Nouvelle-Zélande ne compte pas de stars évoluant à Barcelone ou à Manchester United, mais ses joueurs brillent à un niveau suffisamment élevé pour tenir leur rang. Bazeley est convaincu que l’écart de talent ne sera pas insurmontable et qu’il pourra être compensé par la cohésion.

    « Nous n’avons pas beaucoup de joueurs en Premier League, en Serie A ou en Ligue 1, mais nous pouvons nous appuyer chaque jour sur une cohésion et une culture très fortes », explique-t-il. « Nous avons une bonne équipe avec de jeunes talents que le grand public connaît peu. Des éléments comme Joe Bell en Norvège, Callum McCowatt au Danemark ou Eli Just, qui brille à Motherwell en Écosse, complètent le tableau. D’autres sont présents en Championship.

    « Quand nous affrontons des sélections dotées de joueurs de Premier League, elles regardent peut-être certains de nos éléments et les championnats dans lesquels ils jouent, puis voient Liberato Cacace à Wrexham, Marko Stamenic à Swansea ou Tyler Bindon à Sheffield United, et se disent : “Bon, ils ont des joueurs qui évoluent à un niveau inférieur”, mais ce sont de bons jeunes joueurs qui se forgent une carrière. Ajoutez à cela les liens et l’histoire qu’ils ont construits ensemble, et vous obtenez un groupe plus fort. »

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Le parcours

    Au cours de l’année écoulée, Bazeley a soumis son groupe à un véritable test. Depuis début septembre, la Nouvelle-Zélande a successivement croisé l’Australie, la Pologne, la Norvège, la Colombie, l’Équateur, la Finlande et le Chili. Après huit sorties pour un seul match nul (face à la Norvège), les All Whites ont enfin lancé leur dynamique en mars en dominant le Chili 4-1 à Auckland, concluant ainsi leur préparation pour la Coupe du monde sur une note positive.

    Un dernier test reste à honorer : le 7 juin, huit jours avant d’entamer la Coupe du monde face à l’Iran au SoFi Stadium, les All Whites défieront l’Angleterre à Tampa. Une rencontre particulière pour Bazeley, qui opposera sa patrie d’origine à sa patrie d’adoption.

    Mais Bazeley refuse de s’y focaliser. Il privilégie une vision à long terme. Que pourra accomplir la Nouvelle-Zélande cet été, sur le terrain et au-delà ? Combien de personnes l’équipe est-elle en mesure d’inspirer ? Quelle sera la prochaine étape de cette grande aventure ?

    « Je ne réalise pas vraiment », admet Bazeley, « avant que nous montions dans l’avion et que nous arrivions sur le lieu de la Coupe du monde. »

    La Nouvelle-Zélande sera bien au Mondial, et Bazeley avec elle. Le voyage se poursuit donc, et, au regard des deux dernières décennies, il est impossible de prédire sa prochaine escale.