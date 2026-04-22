Pendant des années, aucune sélection nationale n’a été aussi malmenée par le processus de qualification à la Coupe du monde que la Nouvelle-Zélande.

Un scénario récurrent : remporter la zone Océanie, puis buter sur le barrage intercontinental.

En 2013, les Kiwis se sont cassé les dents sur le Mexique, battus 5-1 à l’Azteca. Quatre ans plus tard, un nul blanc à Wellington a précédé une défaite 2-0 à Lima face au Pérou. En 2022, le Costa Rica a ouvert le score dès la 3e minute et n’a jamais été inquiété.

Malgré sa suprématie régionale, la Nouvelle-Zélande n’a jamais réussi à se qualifier, victime d’un système qui écarte régulièrement le vainqueur de la confédération océanienne.

Peu de personnes comprennent mieux ce cycle que Darren Bazeley.

« J’étais l’adjoint des All Whites lors des barrages face au Pérou et au Costa Rica », rappelle Bazeley. « Nous avons lutté, nous étions tout près, mais nous n’avons pas franchi ce dernier palier et avons manqué notre ticket pour la Coupe du monde. »

Aujourd’hui, Bazeley n’est plus l’adjoint des All Whites : il en est le sélectionneur. Un aboutissement pour ce natif de Northampton, en Angleterre, qui consacre depuis vingt ans son énergie à faire progresser le football néo-zélandais. Cette fois, la Nouvelle-Zélande a évité le barrage.

Grâce à l’élargissement du tournoi à 48 équipes décidé par la FIFA, le champion d’Océanie est désormais qualifié d’office pour l’édition 2026. Sans surprise, la Nouvelle-Zélande a une nouvelle fois fait le travail. En cinq sorties, les All Whites ont inscrit 29 buts et n’en ont concédé qu’un seul. En mars 2025, la qualification était acquise : une victoire 3-0 en 19 minutes contre la Nouvelle-Calédonie a officialisé leur billet pour l’Amérique du Nord cet été.

« L’élargissement de la Coupe du monde est une excellente nouvelle », affirme Bazeley. « Nous devions tout de même faire notre travail ici en Océanie, et nous l’avons fait avec une certaine facilité. Nous avons eu la chance d’être l’une des premières équipes à se qualifier, puis nous avons passé les 18 mois suivants à affronter des adversaires de haut niveau pendant les fenêtres internationales.

Je pense que c’est formidable pour des pays comme la Nouvelle-Zélande. Plus de nations participent à la Coupe du monde, plus le football gagne en exposition mondiale, ce qui ne peut être qu’une bonne chose. »

L’élargissement du tournoi a toutefois suscité des inquiétudes : comment ces petites nations allaient-elles rivaliser ? L’ajout de 16 équipes allait-il conduire, au mieux, à un tournoi dilué ou, au pire, à des écarts de score sans précédent ? Bazeley balaye ces questions. Il estime que son équipe possède les atouts nécessaires.

Bazeley est convaincu que cette Coupe du monde peut changer l’histoire du football néo-zélandais. « C’est un pays fier, souvent lésé sur la scène internationale, mais dont le potentiel est immense, explique-t-il. Les héros qui entreront sur la pelouse cet été pourraient bien déclencher un nouvel essor. »

On lui pose souvent la même question : pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Aujourd’hui, il y répond avec plus de clarté. Il perçoit l’avenir qui se dessine et un moment que le groupe, impatient, se prépare à saisir. L’Anglais y voit aussi l’occasion de rendre au pays dont il est tombé amoureux il y a tant d’années.

« Disputer des Coupes du monde et des Jeux olympiques, je n’aurais jamais osé l’imaginer », avoue Bazeley. « Je me suis simplement laissé porter par mon parcours, et voilà où il m’a mené : à la veille d’une Coupe du monde senior. »