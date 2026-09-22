Sa vaste expérience en Eredivisie et en MLS a permis à Paes de forger un état d’esprit mature, sur le terrain comme en dehors. À ce stade de sa carrière, les triomphes collectifs en club et en sélection priment largement sur tout ego personnel.

Évoquant son évolution lors d’un entretien avec FIFA, Paes a déclaré : « Tout ce qui s’est passé dans ma carrière est arrivé pour une raison. J’ai beaucoup grandi et mûri grâce à cela. »

Expliquant que ses priorités sont désormais strictement centrées sur les besoins de l’équipe, le gardien a poursuivi : « Mon ego n’a plus vraiment d’importance. Je veux simplement apporter le plus possible à l’équipe. Mon objectif principal est de gagner, aussi bien avec la sélection nationale qu’en club. »

Évaluant l’impact plus large du tournoi soutenu par la FIFA, Paes a ajouté : « C’est une évolution positive, pas seulement pour l’Indonésie mais pour chaque pays participant. Cela fera progresser le niveau du football en Asie du Sud-Est. »