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« L’objectif est de remporter le trophée » : le gardien de l’Ajax Maarten Paes vise un triomphe historique avec l’Indonésie en Coupe FIFA de l’ASEAN
Le gardien de Garuda affiche ses ambitions
L’objectif de titre sans compromis de Paes annonce un nouveau chapitre ambitieux dans son parcours international avec l’Indonésie. L’ancien joueur phare du FC Dallas insiste sur le fait que son attention est entièrement tournée vers la conquête d’un trophée historique sur la scène régionale. L’atmosphère passionnée créée dans les tribunes n’a fait que renforcer son lien émotionnel avec la nation qu’il appelle désormais sa maison.
- Getty Images Sport
Le gardien privilégie la réussite collective
Sa vaste expérience en Eredivisie et en MLS a permis à Paes de forger un état d’esprit mature, sur le terrain comme en dehors. À ce stade de sa carrière, les triomphes collectifs en club et en sélection priment largement sur tout ego personnel.
Évoquant son évolution lors d’un entretien avec FIFA, Paes a déclaré : « Tout ce qui s’est passé dans ma carrière est arrivé pour une raison. J’ai beaucoup grandi et mûri grâce à cela. »
Expliquant que ses priorités sont désormais strictement centrées sur les besoins de l’équipe, le gardien a poursuivi : « Mon ego n’a plus vraiment d’importance. Je veux simplement apporter le plus possible à l’équipe. Mon objectif principal est de gagner, aussi bien avec la sélection nationale qu’en club. »
Évaluant l’impact plus large du tournoi soutenu par la FIFA, Paes a ajouté : « C’est une évolution positive, pas seulement pour l’Indonésie mais pour chaque pays participant. Cela fera progresser le niveau du football en Asie du Sud-Est. »
Une concurrence saine alimente l’ambition
L’environnement d’élite de la Johan Cruyff Arena a renforcé la mentalité de gagnant du gardien grâce à son travail quotidien aux côtés de l’international allemand Marc-Andre ter Stegen. Sur la scène internationale, il assume une lutte exigeante mais harmonieuse avec Emil Audero pour une place de titulaire sous les ordres du sélectionneur John Herdman.
Soulignant la valeur d’une concurrence féroce dans les buts, Paes a insisté : « Plus la concurrence à laquelle vous faites face est relevée, plus elle vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. »
Balayant toute rivalité personnelle au profit de la gloire nationale, le portier a ajouté : « Plus je vieillis, plus il est important pour moi que Garuda gagne, pas moi ou Emil. »
Réaffirmant son désir de remporter un trophée devant un public local passionné, Paes a affirmé : « Pour moi, l’objectif est de gagner le trophée. J’aimerais soulever le titre devant nos propres supporters et les remercier pour tout le soutien qu’ils nous ont apporté au cours des dernières années. »
Visant ce tournoi régional comme tremplin vers un succès continental, Paes a conclu : « Le premier objectif est de gagner le trophée ici et de bâtir un état d’esprit vraiment positif avant la Coupe d’Asie. »
- Xinhua
Le tournoi régional prend de l’ampleur
L’Indonésie accueillera la Division 1 de la Coupe de l’ASEAN de la FIFA 2026, avec des affrontements en phase de groupes contre la Malaisie, Singapour et le Bangladesh. Le tournoi offre à Herdman une fenêtre cruciale pour arrêter son schéma tactique avant de se rendre en Arabie saoudite pour la Coupe d’Asie de l’AFC de janvier. Remporter un trophée majeur devant son public donnerait un immense élan à l’équipe avant cette échéance continentale.
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