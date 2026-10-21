« L’objectif du Real Madrid n’est pas de remporter la Ligue des champions » : Jose Mourinho tempère les attentes avant le match contre Leipzig

Une victoire contre Leipzig améliorerait nettement la position du Real Madrid au classement de la phase de ligue. Mourinho reste toutefois catégorique : ses joueurs doivent conserver leur dynamique et aller chercher les trois points sur le terrain. Devant les médias, à la Ciudad Real Madrid, Mourinho a écarté l’idée que Leipzig serait un adversaire facile pour son équipe.

« Leipzig n’est pas l’équipe qui a si lourdement perdu à Munich », a déclaré Mourinho sur le site officiel du club. « C’est l’équipe qui a battu le PSV, qui compte trois points et qui veut se qualifier. Nous avons remporté trois matches en peu de temps et nous avons très bien joué lors du dernier. »

« Nous avons livré une prestation très complète, mais nous devons continuer sur cette lancée. Avoir gagné trois matches ne signifie pas que nous gagnerons le quatrième. Demain, nous devons jouer et gagner. »