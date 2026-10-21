AFP
Traduit par
« L’objectif du Real Madrid n’est pas de remporter la Ligue des champions » : Jose Mourinho tempère les attentes avant le match contre Leipzig
Mourinho vise une victoire cruciale en Ligue des champions
Mourinho a appelé le Real Madrid à rester pleinement concentré avant de recevoir Leipzig au stade Santiago-Bernabéu en Ligue des champions. L’entraîneur a mis son groupe en garde contre toute sous-estimation de l’équipe allemande, malgré sa récente lourde défaite face au Bayern Munich.
Le Real Madrid aborde la troisième journée de la compétition européenne fort de trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mourinho a salué la prestation complète de son équipe lors de sa dernière sortie, mais a souligné que les succès passés n’offraient aucune garantie pour mercredi soir.
- Getty Images Sport
Leipzig représente une menace redoutable
Une victoire contre Leipzig améliorerait nettement la position du Real Madrid au classement de la phase de ligue. Mourinho reste toutefois catégorique : ses joueurs doivent conserver leur dynamique et aller chercher les trois points sur le terrain. Devant les médias, à la Ciudad Real Madrid, Mourinho a écarté l’idée que Leipzig serait un adversaire facile pour son équipe.
« Leipzig n’est pas l’équipe qui a si lourdement perdu à Munich », a déclaré Mourinho sur le site officiel du club. « C’est l’équipe qui a battu le PSV, qui compte trois points et qui veut se qualifier. Nous avons remporté trois matches en peu de temps et nous avons très bien joué lors du dernier. »
« Nous avons livré une prestation très complète, mais nous devons continuer sur cette lancée. Avoir gagné trois matches ne signifie pas que nous gagnerons le quatrième. Demain, nous devons jouer et gagner. »
Éviter le suspense des barrages
Interrogé sur la présence du Real Madrid parmi les favoris pour remporter la compétition, Mourinho a rapidement écarté cette idée, qu’il juge prématurée. Il a insisté sur le fait que l’objectif immédiat du club est simplement de se qualifier pour la phase à élimination directe.
« Il est trop tôt », a ajouté Mourinho. « À l’heure actuelle, le Real Madrid n’a pas pour objectif de gagner la Ligue des champions. Pour l’instant, l’objectif est de se qualifier. Ensuite, si nous obtenons les points nécessaires pour nous qualifier, le prochain objectif sera d’éviter le barrage, que nous avons dû disputer la saison dernière. Ce sont deux matches qui s’accompagnent toujours de tension et de responsabilité. »
« Ils vous placent dans une situation d’élimination directe, et ce sont des matches que l’on peut éviter. Mais, au vu de la compétition, j’ai le sentiment qu’il faudra beaucoup de points pour éviter le barrage. Nous avançons étape par étape. Nous devons d’abord atteindre les onze points qui nous permettront de nous qualifier, puis nous donnerons tout pour terminer parmi les huit premiers. »
- AFP
Viser les trois points à domicile
L’équipe de Mourinho occupe actuellement la neuvième place du classement de la Ligue des champions. Elle a récolté six points en deux matches grâce à ses victoires contre l’Inter Milan et l’AS Roma. Après avoir affronté Leipzig, le Real Madrid se concentrera sur un grand rendez-vous de Liga : le Clasico face à Barcelone.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles