L'objectif des 1 000 buts de Cristiano Ronaldo est-il devenu une « obsession » ? Roberto Martinez répond aux craintes selon lesquelles le plus grand joueur portugais de tous les temps pourrait cesser de faire des passes à ses coéquipiers

Si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or s’est illustré comme un joueur prolifique au cours de deux décennies qui ont battu tous les records – Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et Al-Nassr ayant tous profité de ses talents hors du commun –, cet attaquant au talent intemporel s’est toujours enorgueilli d’être un joueur d’équipe.

Il n'exige rien d'autre que le meilleur de lui-même et de ceux qui partagent le même vestiaire. Ronaldo veut réussir, ayant pris goût aux célébrations de victoires, mais il est conscient que la plupart des honneurs majeurs nécessitent un effort collectif pour être remportés.

Le GOAT portugais est toujours au sommet de sa forme à 41 ans et se rapproche rapidement de la barre des 100 buts en compétition. Il compte 143 buts pour son pays, mais une blessure inopportune l'a écarté de la dernière sélection du Portugal – la dernière avant la sélection pour la Coupe du monde.