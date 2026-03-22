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L'objectif des 1 000 buts de Cristiano Ronaldo est-il devenu une « obsession » ? Roberto Martinez répond aux craintes selon lesquelles le plus grand joueur portugais de tous les temps pourrait cesser de faire des passes à ses coéquipiers
Ronaldo se targue d'être un joueur d'équipe
Si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or s’est illustré comme un joueur prolifique au cours de deux décennies qui ont battu tous les records – Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et Al-Nassr ayant tous profité de ses talents hors du commun –, cet attaquant au talent intemporel s’est toujours enorgueilli d’être un joueur d’équipe.
Il n'exige rien d'autre que le meilleur de lui-même et de ceux qui partagent le même vestiaire. Ronaldo veut réussir, ayant pris goût aux célébrations de victoires, mais il est conscient que la plupart des honneurs majeurs nécessitent un effort collectif pour être remportés.
Le GOAT portugais est toujours au sommet de sa forme à 41 ans et se rapproche rapidement de la barre des 100 buts en compétition. Il compte 143 buts pour son pays, mais une blessure inopportune l'a écarté de la dernière sélection du Portugal – la dernière avant la sélection pour la Coupe du monde.
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L'objectif des 1 000 buts est-il une source de distraction pour Ronaldo ?
Martinez devrait faire appel à CR7 cet été, alors que celui-ci s'apprête à disputer sa sixième phase finale de Coupe du monde, et le sélectionneur espagnol ne s'inquiète pas quant à la concentration de son capitaine emblématique. Lorsqu'on lui a demandé s'il préférerait que Ronaldo ne soit pas distrait par la perspective d'atteindre les 1 000 buts, Martinez a répondu : « Je ne suis pas d'accord avec ça. Si Cristiano avait disputé le Championnat d’Europe en se concentrant sur le fait de marquer un but pour battre un nouveau record, la passe décisive contre la Turquie pour Bruno Fernandes n’aurait pas eu lieu.
« Il n’est pas vrai que nos joueurs aient des records ou des objectifs personnels en tête. La seule chose que j’ai observée lors du Championnat d’Europe, c’est une responsabilité différente chez les joueurs les plus expérimentés, une responsabilité maximale pour réaliser une performance de haut niveau dans le tournoi. »
Pourquoi un nouveau record n'aura pas d'incidence sur l'« héritage » de Ronaldo
Interrogé plus en détail sur la question de savoir si un objectif de buts ambitieux pouvait influencer Ronaldo d'une quelconque manière, Martinez a ajouté : « Non, car je ne vois pas Cris jouer avec l'angoisse ou l'intention d'atteindre les 1 000 buts. Qu'il en ait 950 ou 1 050, son héritage reste le même. Cela ne changera rien. Ce ne sont que des discussions extérieures. »
Interrogé sur la question de savoir si Ronaldo partageait cette mentalité, lui qui a déjà accompli tant de choses au plus haut niveau, Martinez a poursuivi : « Absolument. Car nous avons eu des matchs où Cris, face au but, cherche la passe décisive. C’est un aspect que j’apprécie beaucoup. C’est très important. Un attaquant ne se contente pas de marquer des buts, il doit prendre les bonnes décisions dans la surface. C’est à cela que servent les passes décisives. Et les passes décisives sont plus importantes que les buts, en général.
« Nous parlons d’un attaquant qui a marqué 25 buts en 30 matchs. Mais j’accorde beaucoup plus d’importance au comportement dans la surface. Et Cristiano n’a pas cette obsession dont les gens parlent de l’extérieur concernant son 1 000e but. Parce que son comportement n’est pas comme ça. Je ne peux pas parler pour le club, mais ici, en équipe nationale, ce n’est pas comme ça. »
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Rumeurs de transferts en Arabie saoudite à l'approche de la Coupe du monde
Ronaldo a inscrit 22 nouveaux buts pour Al-Nassr cette saison, alors qu’il vise un troisième Soulier d’or consécutif en Ligue pro saoudienne. Des questions ont été soulevées quant à son avenir au Moyen-Orient, après qu’il se soit mis en grève à un moment donné ; son contrat juteux comporterait en effet des clauses de résiliation qui pourraient être activées lors du mercato estival.
Il se concentrera pleinement sur la conquête de la Coupe du monde pendant une grande partie des mois de juin et juillet, alors qu'il cherche à imiter son éternel rival Lionel Messi en remportant le plus prestigieux des trophées. Il a savouré les triomphes du Championnat d'Europe et de la Ligue des Nations de l'UEFA avec le Portugal, mais il ne sait pas encore ce que l'on ressent en remportant un titre mondial.
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