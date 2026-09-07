L’Italie U20 entre dans l’histoire : pour ses débuts en Coupe du monde, elle bat les États-Unis 2-1. Pellegrino Cimò fait la différence

« Je suis fière de toutes, de la première à la dernière joueuse, ainsi que du staff. Nous savons qu’au niveau international, c’est le groupe qui fait la différence et qu’il est fondamental de s’entraider quand on est en difficulté : c’est vraiment magnifique », a déclaré la capitaine Gallo à la fin du match.





« Je suis vraiment fier des joueuses, de la manière dont elles ont abordé le match », a commenté l’entraîneur Matteucci après la rencontre. « Nous savions, poursuit le sélectionneur italien, que nous ne pouvions pas dominer pendant quatre-vingt-dix minutes et qu’il fallait savoir souffrir, mais nous nous étions préparés à tout cela : les joueuses ont interprété au mieux les situations, en frappant quand elles en avaient l’opportunité, avec beaucoup de courage et de qualité technique. L’Italie a joué avec personnalité de la première à la dernière minute. »