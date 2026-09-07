L’équipe d’Italie féminine des moins de 20 ans écrit l’histoire : pour ses débuts dans la Coupe du monde U20, l’Italie bat les États-Unis 2-1 après avoir renversé la situation, s’offrant une journée qui restera dans l’histoire du football italien. Cela faisait quatorze ans, depuis 2012, que les Italiennes U20 ne participaient pas à cette compétition de jeunes et elles n’étaient jamais parvenues à décrocher une victoire en phase finale : cet après-midi, dans la froide ville polonaise de Łódź, le succès est arrivé avec un grand mérite et face à une sélection symbole d’un mouvement, favorite pour le sacre final.
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L’Italie U20 entre dans l’histoire : pour ses débuts en Coupe du monde, elle bat les États-Unis 2-1. Pellegrino Cimò fait la différence
Pellegrino tranche, Cimò.
Après l’ouverture du score américaine et la remontée de l’Italie signée Fadda et Pellegrino Cimò, le seul véritable moment de peur dans le match est arrivé lors de la troisième et dernière minute du temps additionnel, lorsque l’égalisation américaine a été annulée pour hors-jeu, confirmé par la VAR après quelques secondes. Désormais, rendez-vous mercredi à 15 heures contre la Nouvelle-Zélande, battue lors de son entrée en lice par le Japon.
Victoire du groupe, victoire de caractère
« Je suis fière de toutes, de la première à la dernière joueuse, ainsi que du staff. Nous savons qu’au niveau international, c’est le groupe qui fait la différence et qu’il est fondamental de s’entraider quand on est en difficulté : c’est vraiment magnifique », a déclaré la capitaine Gallo à la fin du match.
« Je suis vraiment fier des joueuses, de la manière dont elles ont abordé le match », a commenté l’entraîneur Matteucci après la rencontre. « Nous savions, poursuit le sélectionneur italien, que nous ne pouvions pas dominer pendant quatre-vingt-dix minutes et qu’il fallait savoir souffrir, mais nous nous étions préparés à tout cela : les joueuses ont interprété au mieux les situations, en frappant quand elles en avaient l’opportunité, avec beaucoup de courage et de qualité technique. L’Italie a joué avec personnalité de la première à la dernière minute. »
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