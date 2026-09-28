La domination italienne a commencé tôt, Francesco Pio Esposito obligeant le gardien à une parade du bout des doigts sur une tentative en angle. Sur le corner qui a suivi, que la Turquie n’a pas réussi à dégager efficacement, Alessandro Bastoni s’est retrouvé au bon endroit pour expédier le ballon sous la barre depuis les 12 yards. Un moment de rédemption pour le défenseur de l’Inter, qui disputait son premier match depuis son coûteux carton rouge en barrages de la Coupe du monde.

L’Italie a doublé son avantage grâce à un magnifique mouvement collectif, lorsqu’une séquence de passes rapides en une touche entre Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito et Giacomo Raspadori s’est conclue par une frappe en angle de Michael Kayode repoussée directement sur Frattesi, qui a poussé le ballon au second poteau. La déferlante s’est poursuivie peu après, les Azzurri reproduisant presque exactement cette combinaison limpide pour inscrire leur troisième but. Une nouvelle séquence de passes à grande vitesse a transpercé la défense turque, avant que Pio Esposito ne glisse un ballon à Kayode sur le flanc droit. Le débutant a parachevé son entame impressionnante en concluant avec sang-froid au premier poteau pour battre Altay Bayindir. Cette rafale de buts a marqué la première fois depuis septembre 2021 que la Nazionale parvenait à inscrire trois buts dans les 30 premières minutes d’un match compétitif.