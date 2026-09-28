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L’Italie se remet du cauchemar belge avec un impitoyable 4-1 infligé à la Turquie, portées par Michael Kayode et Pio Esposito
Les jeunes Azzurri montrent la voie à Bursa
Après une décevante défaite 2-0 contre la Belgique, l’Italie abordait son match de Ligue des nations contre la Turquie avec tout à prouver. Le sélectionneur Roberto Mancini a opté pour un remaniement radical, avec huit changements dans le onze de départ. Le principal sujet de discussion a été la titularisation de Michael Kayode, Matteo Ruggeri et Sebastiano Esposito pour leurs débuts en équipe première. Dans un moment historique pour la sélection nationale, Sebastiano et son frère Francesco Pio Esposito ont débuté ensemble, devenant la première paire de frères à le faire pour l’Italie depuis 1915.
La Turquie, entraînée par l’ancien coach de la Fiorentina Vincenzo Montella, était également privée de plusieurs éléments clés. Le gardien Ugurcan Cakir était indisponible en raison d’une suspension reçue contre la France, tandis que Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz et Mert Muldur étaient absents sur blessure. L’enjeu était important, puisque les deux nations occupaient le bas du groupe A après avoir perdu leur match d’ouverture respectif.
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Une première mi-temps de feu laisse la Turquie groggy
La domination italienne a commencé tôt, Francesco Pio Esposito obligeant le gardien à une parade du bout des doigts sur une tentative en angle. Sur le corner qui a suivi, que la Turquie n’a pas réussi à dégager efficacement, Alessandro Bastoni s’est retrouvé au bon endroit pour expédier le ballon sous la barre depuis les 12 yards. Un moment de rédemption pour le défenseur de l’Inter, qui disputait son premier match depuis son coûteux carton rouge en barrages de la Coupe du monde.
L’Italie a doublé son avantage grâce à un magnifique mouvement collectif, lorsqu’une séquence de passes rapides en une touche entre Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito et Giacomo Raspadori s’est conclue par une frappe en angle de Michael Kayode repoussée directement sur Frattesi, qui a poussé le ballon au second poteau. La déferlante s’est poursuivie peu après, les Azzurri reproduisant presque exactement cette combinaison limpide pour inscrire leur troisième but. Une nouvelle séquence de passes à grande vitesse a transpercé la défense turque, avant que Pio Esposito ne glisse un ballon à Kayode sur le flanc droit. Le débutant a parachevé son entame impressionnante en concluant avec sang-froid au premier poteau pour battre Altay Bayindir. Cette rafale de buts a marqué la première fois depuis septembre 2021 que la Nazionale parvenait à inscrire trois buts dans les 30 premières minutes d’un match compétitif.
Esposito scelle la victoire après un scénario haletant en seconde période
La Turquie a tenté de revenir dans le match immédiatement après la pause, en procédant à trois changements tactiques. Ces ajustements ont d’abord semblé porter leurs fruits, une erreur défensive de l’Italie permettant à Baris Alper Yilmaz de reprendre victorieusement un centre d’Oguz Aydin seulement 90 secondes après le début de la seconde période. Cependant, la réaction de l’Italie a été rapide et décisive. Entré en jeu, Nicolo Cambiaghi a intercepté une passe mal assurée et a déboulé sur le côté gauche avant de trouver Sandro Tonali. La tentative enroulée de Tonali a heurté le poteau opposé, mais Francesco Pio Esposito était bien placé pour pousser de la tête le ballon repoussé dans le but vide.
Le match est resté animé alors que la Turquie cherchait un autre moyen de revenir. Yilmaz est tombé dans la surface sous la pression de Gianluigi Donnarumma, mais l’arbitre n’a pas bronché et a au contraire averti l’attaquant turc pour simulation. Les locaux sont tout de même parvenus à marquer de nouveau lorsque la frappe de Yilmaz est entrée avec l’aide du poteau après une passe astucieuse d’Arda Guler. Cependant, les célébrations ont été de courte durée, Oguz Aydin ayant été signalé hors-jeu pour avoir gêné la ligne de vision de Donnarumma.
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L’Italie, résiliente, conclut une démonstration de force dominante
Dans les dernières minutes, l’Italie est restée l’équipe la plus susceptible d’alourdir le score. Bayindir a été contraint de réaliser plusieurs arrêts difficiles, repoussant notamment la frappe rasante de Cambiaghi et réagissant rapidement pour empêcher Kayode de reprendre le ballon après le rebond. Le jeune talent du Real Madrid Guler a tenté d’inspirer son équipe avec une frappe enroulée qui est passée de peu à côté de la lucarne, et Kerem Akturkoglu a manqué une énorme occasion à six mètres après que Guler a éliminé trois défenseurs italiens.
Cette victoire permet à l’Italie de remonter à la troisième place du groupe A1 de la Ligue des nations avec trois points, à égalité avec la Belgique, deuxième, et derrière la France, leader avec un maximum de six points. La Nazionale cherchera à surfer sur cette dynamique lors de son déplacement en France pour un choc à fort enjeu le 2 octobre.
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