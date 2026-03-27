L'Italie s'en sort avec le minimum d'efforts, mais il faudra faire mieux contre la Bosnie

Le premier obstacle a été franchi, mais – et nous le savions dès le départ – le véritable défi sera le prochain. En partie parce que la Bosnie est nettement supérieure à l’Irlande du Nord, mais surtout parce que cette équipe nationale ne bénéficiera pas du soutien que le public de Bergame n’a pas manqué de lui apporter.





L'Irlande du Nord, malgré les craintes inévitables liées au traumatisme macédonien, s'est révélée bien insignifiante : une Italie loin d'être irrésistible a clairement dominé des adversaires d'un niveau nettement inférieur.





Contre la Bosnie, ce sera une autre histoire : nous connaissons bien Kolasinac, Dzeko et Muharemovic, mais ils ne sont pas les seuls à surveiller. D'ailleurs, l'équipe de Barbarez a réussi à sortir indemne du terrain face à un Pays de Galles certainement mieux coté et considéré par beaucoup comme favori à la veille du match, et elle donnera certainement tout pour couronner son rêve de Coupe du monde.