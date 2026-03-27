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Renato Maisani

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L'Italie s'en sort avec le minimum d'efforts, mais il faudra faire mieux contre la Bosnie

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Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine

Les Azzurri se qualifient pour la finale décisive pour la Coupe du monde, mais leur performance face à l'Irlande du Nord ne suffira pas à Zenica.

Le premier obstacle a été franchi, mais – et nous le savions dès le départ – le véritable défi sera le prochain. En partie parce que la Bosnie est nettement supérieure à l’Irlande du Nord, mais surtout parce que cette équipe nationale ne bénéficiera pas du soutien que le public de Bergame n’a pas manqué de lui apporter.


L'Irlande du Nord, malgré les craintes inévitables liées au traumatisme macédonien, s'est révélée bien insignifiante : une Italie loin d'être irrésistible a clairement dominé des adversaires d'un niveau nettement inférieur.


Contre la Bosnie, ce sera une autre histoire : nous connaissons bien Kolasinac, Dzeko et Muharemovic, mais ils ne sont pas les seuls à surveiller. D'ailleurs, l'équipe de Barbarez a réussi à sortir indemne du terrain face à un Pays de Galles certainement mieux coté et considéré par beaucoup comme favori à la veille du match, et elle donnera certainement tout pour couronner son rêve de Coupe du monde.

  • Et l'Italie ? Contre l'Irlande du Nord, les Azzurri ont obtenu le maximum avec un minimum d'efforts, mais cela ne suffira certainement pas à Zenica. Il faudra faire mieux et, au-delà des performances individuelles, l'équipe de Gattuso doit améliorer son intensité, qui a laissé à désirer, surtout en première mi-temps.

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  • Faire circuler le ballon plus rapidement, jouer davantage en profondeur et éviter de prendre trop de risques en défense : voilà les trois premières mesures que l'équipe de Gattuso devra mettre en œuvre en Bosnie. Les risques que Donnarumma, Barella et Bastoni ont pris lors de la construction du jeu depuis l'arrière doivent être évités à tout prix, car dans un match décisif, chaque ballon a trois fois plus d'importance et il n'y a souvent pas assez de temps pour se rattraper.

  • Concentration et efficacité : tels sont donc les maîtres mots pour atteindre un objectif qui nous échappe depuis trop longtemps, mais qui est désormais à deux doigts d'être atteint.

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