L’Italie risque-t-elle de perdre Inacio ? Ce que dit le règlement, la possibilité avec la Turquie et la volonté du joueur

Trois sur trois. Roberto Mancini n’a toujours pas changé d’avis au sujet de Samuele Inacio qui, après sa non-convocation contre la Belgique puis celle face à la Turquie, enchaîne avec une troisième exclusion consécutive du groupe de l’Italie également pour le match prévu demain contre la France, en déplacement de l’autre côté des Alpes.

Il ne restera donc au talent du Borussia Dortmund qu’un seul match à disposition lors de cette trêve de Ligue des nations (contre la Turquie à Bologne lundi prochain) pour pouvoir obtenir sa première apparition dans un match officiel avec le maillot de l’Italie, sinon le risque de le perdre pourrait redevenir incroyablement concret.



