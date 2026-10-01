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Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Italie risque-t-elle de perdre Inacio ? Ce que dit le règlement, la possibilité avec la Turquie et la volonté du joueur

Italie
Brésil
UEFA Nations League A
S. Inacio
France vs Italie
France
Italie vs Turquie
Turquie
Borussia Dortmund
Inter
Juventus FC
Milan AC

Le talent du Borussia Dortmund a encore été écarté par Roberto Mancini et le Brésil pourrait revenir à la charge.

Trois sur trois. Roberto Mancini n’a toujours pas changé d’avis au sujet de Samuele Inacio qui, après sa non-convocation contre la Belgique puis celle face à la Turquie, enchaîne avec une troisième exclusion consécutive du groupe de l’Italie également pour le match prévu demain contre la France, en déplacement de l’autre côté des Alpes.

Il ne restera donc au talent du Borussia Dortmund qu’un seul match à disposition lors de cette trêve de Ligue des nations (contre la Turquie à Bologne lundi prochain) pour pouvoir obtenir sa première apparition dans un match officiel avec le maillot de l’Italie, sinon le risque de le perdre pourrait redevenir incroyablement concret.


  • Double nationalité

    Pourquoi l’Italie peut-elle perdre Inacio ? Le talentueux attaquant, né à Bergame le 2 avril 2008, est en réalité le fils d’Inacio Pià, l’historique ex-attaquant brésilien de Napoli, de l’Atalanta et de Catane, entre autres, et il possède par conséquent non seulement le passeport italien, mais aussi celui du Brésil par son père.

    Pour cette raison, l’attaquant fait encore aujourd’hui à 100 % partie des joueurs susceptibles de répondre à la convocation des deux sélections nationales.

  • Il a déjà fait ses débuts avec Baldini, mais cela ne compte pas

    Inacio a en réalité déjà effectué ses débuts avec l’équipe d’Italie A. C’était le 3 juin 2026 et le sélectionneur par intérim sur le banc était Silvio Baldini.

    Le match était Luxembourg-Italie et l’ancien joueur de l’Atalanta n’est entré sur le terrain que pour une minute à la fin, mais ces débuts, en réalité, ne comptent pas. Le match était en effet un amical et ne vaut pas pour exclure la possibilité de dire oui à la fédération brésilienne.

  • CE QUE DIT LE RÈGLEMENT

    Le règlement de la FIFA sur les changements de nationalité sportive (ou sur le choix au moment de la première convocation) précise que la possibilité de choisir demeure telle quelle tout au long du parcours chez les jeunes jusqu’aux moins de 21 ans, et qu’elle devient d’abord compliquée puis irréversible avec le passage en équipe nationale A.


    TROIS SÉLECTIONS FERMENT TOUTE POSSIBILITÉ - Pour pouvoir être considéré comme sélectionnable uniquement et exclusivement pour une seule fédération, un footballeur doit en effet compter au moins trois apparitions dans des matches officiels.

    UNE SÉLECTION, CHANGEMENT ENCORE POSSIBLE - Le parcours reste encore possible, mais compliqué dès la première apparition officielle, même d’une seule minute. Un footballeur qui fait ses débuts dans un match officiel, avant de pouvoir changer d’équipe nationale, doit laisser passer au moins 3 ans depuis le dernier match disputé avec la fédération précédente.

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  • La volonté d’Inacio

    La convocation et les débuts à Bologne contre la Turquie compliqueraient, pour les 3 prochaines années, un éventuel passage de l’Italie au Brésil, mais sans débuts la cour de la Seleção pourrait revenir au premier plan.

    Mais il y a surtout un fait qui, au moins pour l’instant, reste prioritaire : la volonté du joueur qui, depuis tout petit, a toujours rêvé de porter le maillot de l’équipe d’Italie et qui se sent seulement et exclusivement italien. Il l’a déclaré dans chaque interview accordée jusqu’ici, mais si jamais cette porte ne devait plus s’ouvrir, alors la possibilité d’un changement d’idée aux couleurs du Brésil pourrait encore se profiler à l’horizon.



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