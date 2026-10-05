L’Italie ne brille pas, mais gagne encore : 3-1 contre la Turquie et 2e place au classement

87' BUT - Superbe action de Doumbia, qui remporte son duel épaule contre épaule avec Bardacki et repique jusqu’à l’intérieur de la surface avant de déclencher un tir du gauche repoussé au dernier moment par Celik. Sur le ballon qui traîne, Romano surgit et tente un centre-tir sur lequel Pio Esposito a le bon réflexe de mettre le pied pour battre Cakir.





83' QUEL RISQUE ! - Nouveau long ballon mal lu par la défense italienne, avec Donnarumma qui sort sur Akturkoglu. Ce dernier l’anticipe et tente de marquer d’un long lob du gauche qui, heureusement pour l’Italie, ne trouve pas le cadre.





77' BUT - Nouveau flottement italien sur le côté droit turc. Calafiori perd Akgun, qui coupe dans l’axe, Bastoni est contraint de sortir et un trou se crée à l’entrée de la surface. Akgun sert alors Ozcan, lancé, dont la reprise du droit en première intention est détournée en corner par un Donnarumma attentif.





65' BUT - L’égalisation turque n’a tenu que 4 minutes. Barella se fait faucher sur la droite aux abords de la ligne médiane et convainc Marciniak de siffler l’égalisation. Le milieu de terrain de l’Inter se charge lui-même du coup de pied arrêté et trouve un centre plongeant au second poteau, où Calafiori, en s’appuyant légèrement sur le dos d’Elmali, s’impose de la tête et bat Cakir. Vives protestations de Montella et de la Turquie pour la poussée, mais Marciniak ne change pas d’avis.





61' BUT - Ballon vertical d’Akgun qui trouve l’appel axial de Celik, oublié par Doumbia. Le centre du latéral de la Juventus trouve Elmali dans l’axe de la surface, lequel, du talon et involontairement, sert Simsir en prenant toute la défense italienne à contre-pied. Au second poteau, l’attaquant de Trabzonspor n’a plus qu’à battre Donnarumma.





57' OCCASION - Grand geste de Maldini, qui écarte à gauche pour Pio Esposito. L’attaquant de l’Inter voit l’appel de Doumbia dans la surface, qui contrôle et frappe du droit seul face à Cakir, mais ce dernier se distingue avec une intervention classique en étoile et du pied neutralise le tir du milieu de terrain italien.





50' Incompréhension entre Di Lorenzo et Donnarumma, qui laissent filer un ballon à l’entrée de la surface sur lequel Simsir se jette. L’attaquant turc maintient le ballon en jeu et repique le long de la ligne de but, avant d’être stoppé au dernier moment en corner par le retour de Bastoni.





40' L’Italie renverse le jeu, passe de la droite à la gauche avec Ruggeri, qui profite de l’appel de Doumbia et récupère le ballon à l’entrée de la surface. Contrôle et frappe du droit, détournée en corner par la défense.





26' BUT - Action combinée de Vergara et Di Lorenzo sur la droite, qui amène le latéral de Napoli à centrer. Dans l’axe de la surface, Doumbia et Scamacca sautent ensemble, et la tête du milieu de terrain rebondit sur le dos de l’attaquant. Le ballon reste toutefois là et, en un instant, l’avant-centre de l’Atalanta s’ajuste et déclenche une puissante frappe du droit qui touche la barre avant de finir au fond des filets.





17' OCCASION - Nouvel appel dans la surface italienne pour Akgun, qui tente de lober Donnarumma de la tête, mais le gardien italien est bien placé et capte le ballon en hauteur.





16' Nouvelle belle sortie de balle de la Turquie, qui trouve Khaveci entre les lignes. Le ballon arrive jusqu’à Ozcan, qui enroule sa frappe, mais Donnarumma capte bien.





14' OCCASION - Kabak arrive à frapper depuis l’entrée de la surface. Belle frappe croisée puissante à ras de terre sur laquelle Donnarumma se détend et détourne en corner.





12' Très dangereux ballon vertical depuis la défense qui prend la défense italienne à découvert. Le contrôle de Khaveci n’est pas parfait et le danger s’évanouit, mais s’il avait bien maîtrisé le ballon, il se serait retrouvé seul face à Donnarumma.





11' Scamacca contrôle le ballon, se le met sur son pied droit et déclenche, de l’entrée de la surface, une puissante frappe du droit qui ne trouve pas le cadre.





0' Coup d’envoi à 20 h 45 au stade Dall’Ara de Bologne.





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