L’Italie ne brille pas, mais gagne encore : 3-1 contre la Turquie et 2e place au classement

L’Italie boucle cette longue trêve internationale par une victoire et, pour la deuxième fois en 7 jours, bat la Turquie dans le match du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations. L’Italie de Roberto Mancini s’impose 3-1 au terme d’un match pas simple et moins brillant que celui disputé et remporté 4-1 en Turquie, mais qui donne un élan et un moral supplémentaires à l’Italie, désormais deuxième du groupe derrière la France, qui a battu la Belgique.
Mancini change 9 joueurs par rapport au match nul de Paris face à la France et l’Italie, surtout au milieu de terrain et dans les lectures défensives, met un peu de temps à se mettre en route. Le but de Scamacca en début de match est presque fortuit, mais il permet de lancer une équipe un peu empruntée et trop imprécise. La Turquie de Vincenzo Montella, qui change elle aussi beaucoup d’hommes et est privée de presque toutes ses stars, choisit d’exploiter les espaces et la profondeur pour ne pas offrir de repères, avec Donnarumma vigilant surtout face à l’intenable Simsir. En seconde période, Mancini change, mais pendant que l’équipe se réorganise, elle encaisse le but du 1-1 signé justement par Sismi. L’égalisation ne dure toutefois que 4 minutes puisque Calafiori, de la tête sur un coup franc de Barella, trouve immédiatement le 2-1. En fin de match, l’Italie monte encore en puissance et, malgré la perte de Vergare sur blessure, trouve aussi le but du 3-1 par Pio Esposito, qui pousse au fond le tir-centre de Romano.
Le parcours de l’Italie durant cette trêve se conclut donc sur une nette montée en puissance. Les 7 points pris en 4 matches font oublier le revers contre la Belgique en ouverture et, en vue de la trêve de novembre, placent l’Italie à la deuxième place du classement avec deux matches, contre la Belgique et la France (chez les Belges et à domicile contre les Français), pour jouer sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations.
ITALIE-TURQUIE 3-1
BUTEURS : 26e Scamacca (I), 61e Simsir (T), 65e Calafiori (I), 87e Pio Esposito (I)