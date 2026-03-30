Goal.com
En direct
Gattuso Italy World Cup play-off GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

L'Italie mettra-t-elle fin à son disconfort en Coupe du monde ? Les Azzurri, redynamisés par Gennaro Gattuso, comptent bien chasser leurs démons face à la Bosnie-Herzégovine

Analysis
Coupe du monde
Italie
FEATURES
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
G. Gattuso
S. Tonali

L'Italie fait partie de l'élite de la Coupe du monde. Seul le Brésil, quintuple vainqueur, a été sacré champion plus souvent que les Azzurri (quatre fois). Et pourtant, cela fait maintenant 20 ans que l'Italie n'a pas soulevé le trophée. Pire encore, elle n'a pas réussi à se qualifier pour les deux dernières éditions, ce qui signifie qu'il existe toute une génération qui n'a jamais vu son pays disputer la moindre Coupe du monde.

On serait tenté de se la jouer Helen Lovejoy et de s'écrier : « Mais que quelqu'un pense aux enfants, s'il vous plaît ! » Mais les joueurs y pensent déjà. « Nous savons très bien que nous sommes responsables de tous ces jeunes là-bas et de l'ensemble du football italien », a déclaré le milieu de terrain Manuel Locatelli à RAI Sport la semaine dernière. « Nous ne manquons certainement pas de motivation. »

Ils ne sont plus qu’à une victoire de mettre fin à l’exil international de l’Italie, largement auto-infligé, les Azzurri ayant battu l’Irlande du Nord 2-0 à Bergame jeudi dernier pour se qualifier pour la finale des barrages contre la Bosnie-Herzégovine mardi.

Alors, comment se préparent Locatelli et ses coéquipiers avant un match d’une importance capitale, non seulement pour l’équipe nationale, mais aussi pour le calcio en général ? L’Italie est-elle bien placée pour mettre fin à ses malheurs en Coupe du monde ? Ou risque-t-elle en réalité encore plus de déception ?...

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    Spalletti, le sauveur...

    Aussi incroyable que cela puisse paraître, on doutait réellement que l’Italie parvienne ne serait-ce qu’à se qualifier pour les barrages. Lorsque Luciano Spalletti a démissionné l’été dernier, l’équipe nationale était en plein désarroi.

    Spalletti était censé être le sauveur des Azzurri. Il avait comblé le vide considérable laissé par Roberto Mancini après que le vainqueur de l'Euro 2020 eut démissionné de manière sensationnelle en août 2023, et était unanimement considéré comme le remplaçant idéal, venant tout juste de mener Naples à son premier titre de Serie A depuis l'époque de Diego Maradona.

    Cependant, si Spalletti a suffisamment stabilisé le navire pour assurer une place à l’Euro 2024, le tournoi s’est révélé être un désastre pour l’Italie, et en particulier pour l’entraîneur. Il était peut-être clair d’avance que l’effectif de Spalletti manquait de qualité, mais il a pris plusieurs décisions tactiques et de composition d’équipe déroutantes en Allemagne.

    Le résultat final a été la plus faible défense de titre de l'histoire du Championnat d'Europe depuis la Grèce en 2008 : les Azzurri, qui avaient dû compter sur un but égalisateur à la 98e minute contre la Croatie pour sortir de la phase de groupes, ont fait leurs adieux après une défaite embarrassante face à la Suisse.

    Spalletti avait donc besoin d'un bon départ pour la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Au lieu de cela, l'équipe a subi un revers choquant qui a mis prématurément fin à son mandat.


    • Publicité
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    « Nos supporters ne méritent pas ça »

    Le 6 juin dernier, l'Italie s'était inclinée 3-0 face à la Norvège à Oslo – un score final qui, en réalité, flattait les visiteurs. L'équipe de Spalletti avait été absolument catastrophique du début à la fin, faisant preuve d'un manque total de qualité et de caractère.

    « Je suis sans voix », a admis Gigi Donnarumma, visiblement abasourdi. « Tout ce que je peux dire, c'est que nos supporters ne méritent pas ça, et qu'il faut qu'on trouve la force quelque part, parce qu'on est l'Italie et que ce genre de matchs est inacceptable. »

    Sans surprise, Spalletti a abondé dans ce sens. « Nous devons trouver quelque chose de plus », a-t-il concédé. « Sinon, il va falloir que quelque chose change. »

    Inévitablement, ce « quelque chose » était l’entraîneur : la décision a été prise après la débâcle contre la Norvège de se séparer de Spalletti – mais seulement après lui avoir permis de rester aux commandes pour la victoire 2-0 contre la Moldavie trois jours plus tard, afin de limiter les perturbations.

    À ce stade, cependant, les chances de qualification de l'équipe semblaient compromises – d'autant plus qu'il y avait un manque inquiétant de candidats sérieux pour succéder à Spalletti à la tête de l'équipe.


  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Le pari Gattuso

    Claudio Ranieri faisait l'unanimité, mais le champion de Premier League, très apprécié, a refusé de revenir sur sa décision d'assumer un rôle de conseiller au sein de la Roma, le club de sa ville natale, après avoir mis un terme à sa carrière d'entraîneur à la fin de la saison 2024-2025, tandis que Stefano Pioli, vainqueur du Scudetto, a préféré prendre les rênes de la Fiorentina.

    En conséquence, la Fédération italienne de football (FIGC) s'est montrée favorable à l'idée de tenter de renouer avec l'esprit de 2006 en recrutant un membre de l'équipe de Marcello Lippi, vainqueur de la Coupe du monde. Daniele De Rossi et Fabio Cannavaro ont tous deux été envisagés, mais le président Gabriele Gravina a finalement opté pour Gattuso, l'ancien milieu de terrain au parcours d'entraîneur mouvementé.

    « Il possède les qualités, la détermination et surtout l’envie de réaliser quelque chose de grand pour les Azzurri et notre pays », a insisté Gravina. « L’équipe nationale a besoin de lui et Gattuso a répondu à l’appel des Azzurri sans hésitation. Il a réagi avec le même enthousiasme que lorsqu’il était appelé en tant que joueur.

    « Je ne commettrais toutefois pas l’erreur de réduire son engagement à un simple enthousiasme. Il y a bien plus que cela. Un grand esprit de sacrifice, un professionnalisme hors du commun et un niveau de préparation extraordinaire. Ce qui m’a frappé dès le début, c’est sa volonté de faire passer le « nous » avant le « je ».

    « Mais nous avons confiance dans les qualités techniques de Rino. Ses capacités sont avérées, et je suis convaincu qu’il sera un homme de résultats. Il connaît très bien le football italien, y compris la mentalité des joueurs et la pression des médias, pour avoir évolué dans des environnements intenses comme Naples et Milan. Personnellement, j’ai toujours apprécié son travail avec les jeunes joueurs.

    « Il a tout de suite voulu envoyer des messages très clairs, débordants d’enthousiasme. Il m’a dit d’emblée que personne ne gagne seul. On gagne ensemble, on va à la Coupe du monde ensemble. »

    Cela reste à voir, mais Gattuso a au moins mis l’équipe en position de se qualifier pour la première fois depuis 2014.

  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    « J'adore ce t-shirt »

    Étant donné que la campagne de l'Italie en phase de groupes a débuté et s'est terminée par deux défaites écrasantes de trois buts contre la Norvège, on pourrait affirmer que l'équipe ne s'est pas vraiment améliorée sous la houlette de Gattuso. De l'aveu même de l'entraîneur, en effet, son équipe a capitulé lors de la seconde mi-temps de la défaite 4-1 subie en novembre à San Siro, dès qu'Erling Haaland et ses coéquipiers ont commencé à exercer une pression sérieuse.

    Cependant, même s'il reste à voir si l'Italie peut rivaliser avec les meilleures équipes du football international, des progrès ont indéniablement été réalisés depuis juin dernier. Les deux matchs contre Israël en sont la preuve.

    L'Italie s'est montrée inquiétante par son manque de solidité et sa propension aux erreurs lors de la folle victoire 5-4 à Debrecen, mais elle s'est montrée beaucoup plus solide et sûre d'elle en s'imposant 3-0 lors du match retour à Udine en octobre dernier.

    La différence la plus flagrante entre l’Italie de Gattuso et celle de Spalletti réside dans le sentiment d’unité. Le milieu de terrain clé Sandro Tonali a déclaré après la victoire contre l’Irlande du Nord que les joueurs « sesentaient positifs depuis l’arrivée de l’entraîneur » – et on comprend aisément pourquoi. Si des doutes persistent quant au sens tactique de Gattuso, il est indéniable qu’il possède une personnalité attachante et passionnée.

    « L'entraîneur aime tellement le maillot des Azzurri », a déclaré l'attaquant vedette Moise Kean à Sky Sport Italia. « Il nous pousse à ne jamais abandonner. »

  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    Garder son calme

    Mais Gattuso n'est pas seulement une question de fougue et de détermination. Il a pris des décisions très judicieuses avant et pendant le match contre l'Irlande du Nord.

    Même le choix du lieu était inspiré : Gattuso a joué un rôle central dans la décision d’organiser la demi-finale à la New Balance Arena de Bergame – plutôt qu’au Stadio Giuseppe Meazza de San Siro, bien plus grand – car il estimait à juste titre que le public ne se retournerait pas aussi vite contre son équipe.

    « S'il y avait eu 70 000 personnes dans les tribunes, croyez-moi, au moins 30 % auraient commencé à huer à la mi-temps », a déclaré l'ancien joueur de l'AC Milan, faisant allusion au fait que le score était toujours nul à la pause. « Nous avons donc bien fait de choisir Bergame, car les supporters nous ont aidés et ont joué un rôle essentiel en ne mettant pas davantage de pression sur mes joueurs. »

    Gattuso mérite également d’être salué pour être resté aussi serein que le public. La première mi-temps a été, comme il l’a lui-même admis, « difficile » – notamment en raison de l’importance de l’événement. Kean a ouvertement reconnu après coup qu’il avait senti le poids de la Coupe du monde peser sur ses épaules jusqu’à ce qu’il scelle la victoire en inscrivant le deuxième but de la soirée, tandis que Tonali a reconnu qu’il y avait eu beaucoup de tension au sein de l’équipe avant qu’il ne débloque la situation à la 56e minute.

    « Il y avait un peu de nervosité au début de la seconde mi-temps », a déclaré la star de Newcastle à RAI Sport, « mais après avoir pris l’avantage, nous avons vraiment commencé à nous sentir libérés de toute pression grâce à notre état d’esprit. »

    Une fois encore, Gattuso a joué un rôle clé à cet égard, rappelant à ses troupes à la mi-temps qu’il n’y avait pas lieu de se laisser envahir par la frustration. « Vous ne pensiez pas que ça allait être facile, n’est-ce pas ? », leur a-t-il demandé lors de son discours d’équipe à la mi-temps. Gattuso avait également procédé à un ajustement tactique important en demandant à Locatelli de monter plutôt que de rester en retrait.

    « J’avais le sentiment sur le terrain que je pouvais aider davantage l’équipe depuis cette position », a expliqué le milieu de terrain de la Juventus sur la RAI, « mais l’entraîneur m’a demandé de jouer plus haut, et nous avons mieux joué en deuxième mi-temps. »

  • Sandro TonaliGetty

    « De tout mon cœur »

    Comme l'a admis Locatelli, il reste toutefois du travail à accomplir. « Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire », a déclaré le joueur de 28 ans, « car il nous reste encore une finale de barrage à disputer. »

    D'un autre côté, battre le Pays de Galles à Cardiff aurait été un défi plus difficile à relever que de venir à bout de la Bosnie-Herzégovine à Zenica – c'est pourquoi plusieurs membres de l'équipe de Gattuso ont été vus en train de célébrer la victoire aux tirs au but des Balkans jeudi.

    L'équipe de Sergej Barbarez occupe la 66e place du classement mondial de la FIFA (l'Italie, malgré toutes ses difficultés, est 12e) et reste fortement dépendante de son capitaine de 40 ans, meilleur buteur et recordman des sélections, Edin Dzeko, pour marquer des buts. Cependant, les Bosniaques étaient à 13 minutes de décrocher leur qualification automatique avant de céder leur avance face à l’Autriche lors de leur dernier match de groupe, et ils ont prouvé leur courage après avoir été menés tant au score qu’aux tirs au but au Cardiff City Stadium.

    De plus, toute la pression repose sur les Azzurri. Le football italien traverse actuellement une mauvaise passe. Non seulement l'équipe nationale a manqué deux Coupes du monde pour la première fois de son histoire, mais la qualité du championnat national est une nouvelle fois sérieusement remise en question après qu’aucune équipe de Serie A n’ait réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison.

    Cependant, un optimisme prudent entoure cette dernière étape cruciale vers une forme de rédemption. Tonali montre pourquoi une pléthore de clubs de Premier League veulent le recruter cet été, le défenseur de l’Inter Alessandro Bastoni, tout aussi convoité, a fait un retour opportun après sa blessure la semaine dernière, et l’Italie dispose tout simplement d’une équipe plus forte que les Bosniaques en général.

    Mais elle dispose aussi d’un entraîneur qui a réussi à redonner confiance aux Azzurri après plusieurs défaites consécutives en barrages de Coupe du monde.

    Ils disposaient incontestablement de meilleurs joueurs lors des précédentes défaites contre la Suède et la Macédoine du Nord, mais, comme l’a déclaré Fabio Capello à la Gazzetta dello Sport la semaine dernière, ces équipes ne semblaient pas aussi soudées que le groupe de Gattuso. « Contre l’Irlande du Nord », a déclaré l’icône du football italien, « nous avons vu une équipe qui s’est donnée corps et âme ».

    Un tel effort sera indispensable à Zenica, car ils n’affronteront pas seulement la Bosnie-Herzégovine, mais ils devront également combattre ces mêmes « démons » dont Tonali a parlé avant la demi-finale. « Je ne dis pas que nous avions peur », a déclaré l’ancien milieu de terrain milanais, « mais, malheureusement, il peut arriver de penser à ces défaites passées. »

    Il ne peut toutefois y avoir aucune excuse. « Nous n’avons d’autre choix que de gagner », a déclaré Tonali. Ils le doivent à eux-mêmes. À leur entraîneur. À tout le monde du football italien. Et, peut-être plus important encore, aux enfants défavorisés qui rêvent désespérément de savoir ce que l’on ressent en voyant son pays disputer une Coupe du monde.

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine crest
Bosnie Hérzégovine
BIH
Italie crest
Italie
ITA