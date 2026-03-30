L'Italie mettra-t-elle fin à son disconfort en Coupe du monde ? Les Azzurri, redynamisés par Gennaro Gattuso, comptent bien chasser leurs démons face à la Bosnie-Herzégovine

Comme l'a admis Locatelli, il reste toutefois du travail à accomplir. « Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire », a déclaré le joueur de 28 ans, « car il nous reste encore une finale de barrage à disputer. »
D'un autre côté, battre le Pays de Galles à Cardiff aurait été un défi plus difficile à relever que de venir à bout de la Bosnie-Herzégovine à Zenica – c'est pourquoi plusieurs membres de l'équipe de Gattuso ont été vus en train de célébrer la victoire aux tirs au but des Balkans jeudi.
L'équipe de Sergej Barbarez occupe la 66e place du classement mondial de la FIFA (l'Italie, malgré toutes ses difficultés, est 12e) et reste fortement dépendante de son capitaine de 40 ans, meilleur buteur et recordman des sélections, Edin Dzeko, pour marquer des buts. Cependant, les Bosniaques étaient à 13 minutes de décrocher leur qualification automatique avant de céder leur avance face à l’Autriche lors de leur dernier match de groupe, et ils ont prouvé leur courage après avoir été menés tant au score qu’aux tirs au but au Cardiff City Stadium.
De plus, toute la pression repose sur les Azzurri. Le football italien traverse actuellement une mauvaise passe. Non seulement l'équipe nationale a manqué deux Coupes du monde pour la première fois de son histoire, mais la qualité du championnat national est une nouvelle fois sérieusement remise en question après qu’aucune équipe de Serie A n’ait réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison.
Cependant, un optimisme prudent entoure cette dernière étape cruciale vers une forme de rédemption. Tonali montre pourquoi une pléthore de clubs de Premier League veulent le recruter cet été, le défenseur de l’Inter Alessandro Bastoni, tout aussi convoité, a fait un retour opportun après sa blessure la semaine dernière, et l’Italie dispose tout simplement d’une équipe plus forte que les Bosniaques en général.
Mais elle dispose aussi d’un entraîneur qui a réussi à redonner confiance aux Azzurri après plusieurs défaites consécutives en barrages de Coupe du monde.
Ils disposaient incontestablement de meilleurs joueurs lors des précédentes défaites contre la Suède et la Macédoine du Nord, mais, comme l’a déclaré Fabio Capello à la Gazzetta dello Sport la semaine dernière, ces équipes ne semblaient pas aussi soudées que le groupe de Gattuso. « Contre l’Irlande du Nord », a déclaré l’icône du football italien, « nous avons vu une équipe qui s’est donnée corps et âme ».
Un tel effort sera indispensable à Zenica, car ils n’affronteront pas seulement la Bosnie-Herzégovine, mais ils devront également combattre ces mêmes « démons » dont Tonali a parlé avant la demi-finale. « Je ne dis pas que nous avions peur », a déclaré l’ancien milieu de terrain milanais, « mais, malheureusement, il peut arriver de penser à ces défaites passées. »
Il ne peut toutefois y avoir aucune excuse. « Nous n’avons d’autre choix que de gagner », a déclaré Tonali. Ils le doivent à eux-mêmes. À leur entraîneur. À tout le monde du football italien. Et, peut-être plus important encore, aux enfants défavorisés qui rêvent désespérément de savoir ce que l’on ressent en voyant son pays disputer une Coupe du monde.