L'Italie mettra-t-elle fin à son disconfort en Coupe du monde ? Les Azzurri, redynamisés par Gennaro Gattuso, comptent bien chasser leurs démons face à la Bosnie-Herzégovine

Mais Gattuso n'est pas seulement une question de fougue et de détermination. Il a pris des décisions très judicieuses avant et pendant le match contre l'Irlande du Nord.

Même le choix du lieu était inspiré : Gattuso a joué un rôle central dans la décision d’organiser la demi-finale à la New Balance Arena de Bergame – plutôt qu’au Stadio Giuseppe Meazza de San Siro, bien plus grand – car il estimait à juste titre que le public ne se retournerait pas aussi vite contre son équipe.

« S'il y avait eu 70 000 personnes dans les tribunes, croyez-moi, au moins 30 % auraient commencé à huer à la mi-temps », a déclaré l'ancien joueur de l'AC Milan, faisant allusion au fait que le score était toujours nul à la pause. « Nous avons donc bien fait de choisir Bergame, car les supporters nous ont aidés et ont joué un rôle essentiel en ne mettant pas davantage de pression sur mes joueurs. »

Gattuso mérite également d’être salué pour être resté aussi serein que le public. La première mi-temps a été, comme il l’a lui-même admis, « difficile » – notamment en raison de l’importance de l’événement. Kean a ouvertement reconnu après coup qu’il avait senti le poids de la Coupe du monde peser sur ses épaules jusqu’à ce qu’il scelle la victoire en inscrivant le deuxième but de la soirée, tandis que Tonali a reconnu qu’il y avait eu beaucoup de tension au sein de l’équipe avant qu’il ne débloque la situation à la 56e minute.

« Il y avait un peu de nervosité au début de la seconde mi-temps », a déclaré la star de Newcastle à RAI Sport, « mais après avoir pris l’avantage, nous avons vraiment commencé à nous sentir libérés de toute pression grâce à notre état d’esprit. »

Une fois encore, Gattuso a joué un rôle clé à cet égard, rappelant à ses troupes à la mi-temps qu’il n’y avait pas lieu de se laisser envahir par la frustration. « Vous ne pensiez pas que ça allait être facile, n’est-ce pas ? », leur a-t-il demandé lors de son discours d’équipe à la mi-temps. Gattuso avait également procédé à un ajustement tactique important en demandant à Locatelli de monter plutôt que de rester en retrait.

« J’avais le sentiment sur le terrain que je pouvais aider davantage l’équipe depuis cette position », a expliqué le milieu de terrain de la Juventus sur la RAI, « mais l’entraîneur m’a demandé de jouer plus haut, et nous avons mieux joué en deuxième mi-temps. »