Getty Images Sport
Traduit par
L’Italie est entre de bonnes mains ! Gennaro Gattuso livre un verdict honnête sur Roberto Mancini après le crève-cœur de la Coupe du monde
Une cicatrice à vie pour Gattuso
Gennaro Gattuso a reconnu que son échec à mener l’Italie à la Coupe du monde 2026 a laissé une cicatrice permanente dans sa carrière. L’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a quitté son poste en avril, quelques jours seulement après une douloureuse défaite en barrage contre la Bosnie-Herzégovine, qui a condamné l’Italie à manquer une troisième Coupe du monde masculine consécutive.
S’exprimant après avoir guidé la Lazio vers une victoire 1-0 à Bologne lors de son entrée en lice en Serie A, le champion du monde 2006 est revenu avec franchise sur son mandat. « J’ai vécu 10 mois merveilleux, a déclaré Gattuso. Les garçons que j’ai entraînés m’ont tout donné. Et c’est une blessure qui restera aussi longtemps que je vivrai, parce que c’était une blessure profonde. »
- AFP
Le successeur de Roberto Mancini en coulisses
Après le départ de Gattuso, la Fédération italienne de football a réinstallé Roberto Mancini au poste de sélectionneur en juillet. Mancini avait auparavant connu un mandat de cinq ans entre 2018 et 2023, remportant notamment l'Euro 2020 avant de manquer la Coupe du monde 2022. Malgré ce contexte agité, Gattuso a apporté tout son soutien à son successeur, assurant que l'équipe est bien préparée pour l'avenir.
« Je dirais que c'est un grand entraîneur avec une immense expérience », a souligné Gattuso. « C'est un grand sélectionneur ; c'est quelqu'un qui a déjà gagné avec l'équipe nationale, et je lui souhaite évidemment tout le meilleur du fond du cœur. »
Dans les coulisses de la nomination
Mancini n’était pas, au départ, le principal candidat pour succéder à Gattuso à la tête de l’équipe nationale. Andrea Pirlo est apparu comme le choix prioritaire après le rejet des approches ambitieuses pour Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Cependant, un éventuel accord pour Pirlo a capoté en raison de complications liées à un contrat de sponsoring existant avec une société de paris. Pendant ce temps, le président de la Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a révélé que la ligue était fortement favorable à un deuxième passage d’Antonio Conte, même si la fédération a finalement opté pour Mancini.
- Getty Images Sport
Cap sur de nouveaux défis
Alors que Gattuso a rapidement recentré son énergie sur le football de club après avoir signé un contrat avec la Lazio en juin, le football italien doit désormais se tourner vers l'avenir. Simonelli a exhorté l'ensemble de la communauté du football à s'unir derrière Mancini alors que l'Italie se prépare aux défis à venir. L'attention se porte désormais rapidement sur la Ligue des nations de l'UEFA, où l'équipe de Mancini affrontera la Belgique le 25 septembre. Le technicien chevronné est confronté à l'immense tâche de restaurer la fierté nationale et de ramener le football italien au sommet de la scène internationale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles