L’Italie est entre de bonnes mains ! Gennaro Gattuso livre un verdict honnête sur Roberto Mancini après le crève-cœur de la Coupe du monde

Gennaro Gattuso a reconnu que son échec à mener l’Italie à la Coupe du monde 2026 a laissé une cicatrice permanente dans sa carrière. L’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a quitté son poste en avril, quelques jours seulement après une douloureuse défaite en barrage contre la Bosnie-Herzégovine, qui a condamné l’Italie à manquer une troisième Coupe du monde masculine consécutive.

S’exprimant après avoir guidé la Lazio vers une victoire 1-0 à Bologne lors de son entrée en lice en Serie A, le champion du monde 2006 est revenu avec franchise sur son mandat. « J’ai vécu 10 mois merveilleux, a déclaré Gattuso. Les garçons que j’ai entraînés m’ont tout donné. Et c’est une blessure qui restera aussi longtemps que je vivrai, parce que c’était une blessure profonde. »