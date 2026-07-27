L'Italie est à nouveau plongée dans le chaos. À peine deux semaines après leur nomination, Paolo Maldini et Leonardo ont présenté leur démission de leurs fonctions au sein de la Fédération italienne de football (FIGC), en raison du refus d'Andrea Pirlo

Maldini et Leonardo ont démissionné de leurs fonctions à la Fédération italienne de football (FIGC), selon Sky Sport Italia. Cette décision survient seulement quelques jours après leur entrée en poste, dans le cadre d’une vaste refonte de la direction de la Nazionale.

Nommé directeur technique le 11 juillet, Maldini devait piloter la reconstruction de la Nazionale après son élimination de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Sa première mission consistait à trouver un successeur à Gennaro Gattuso, dont le départ avait laissé le poste d’entraîneur principal vacant. Pourtant, après seulement seize jours en fonction, Maldini a jeté l’éponge, imité par Leonardo, l’ancien international brésilien recruté comme conseiller.