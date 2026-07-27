Independent Photo Agency Int.
Traduit par
L'Italie est à nouveau plongée dans le chaos. À peine deux semaines après leur nomination, Paolo Maldini et Leonardo ont présenté leur démission de leurs fonctions au sein de la Fédération italienne de football (FIGC), en raison du refus d'Andrea Pirlo
Une vague de démissions secoue la fédération italienne
Maldini et Leonardo ont démissionné de leurs fonctions à la Fédération italienne de football (FIGC), selon Sky Sport Italia. Cette décision survient seulement quelques jours après leur entrée en poste, dans le cadre d’une vaste refonte de la direction de la Nazionale.
Nommé directeur technique le 11 juillet, Maldini devait piloter la reconstruction de la Nazionale après son élimination de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Sa première mission consistait à trouver un successeur à Gennaro Gattuso, dont le départ avait laissé le poste d’entraîneur principal vacant. Pourtant, après seulement seize jours en fonction, Maldini a jeté l’éponge, imité par Leonardo, l’ancien international brésilien recruté comme conseiller.
Le retrait de Pirlo provoque des remous
La démission est intervenue peu après l’annonce de l’ancien international italien Pirlo, qui a renoncé au poste de sélectionneur de la Nazionale, sous la pression d’une vive opposition liée à ses intérêts commerciaux avec une société de paris russe. Sa candidature était devenue intenable au fil des jours, la controverse provoquant un tollé dans le milieu du football transalpin et dans les médias.
Pirlo était le premier choix de Maldini pour prendre les rênes de la Nazionale après le refus de Pep Guardiola. Privé d’options évidentes, Maldini a finalement jugé que l’échec de la nomination de Pirlo rendait leur propre position intenable, les conduisant tous deux à abandonner leurs fonctions récemment créées.
Les difficultés de la FIGC se poursuivent
Ce double départ précipite immédiatement dans la crise le nouveau président de la FIGC, Giovanni Malagò, laissant la fédération sans stratégie claire pour l’équipe nationale, alors que le football italien traverse l’un de ses plus bas depuis près de quarante ans. M. Malagò doit désormais s’atteler à la tâche peu enviable de redresser la barre, alors qu’il vient tout juste de prendre ses fonctions à la tête de l’instance dirigeante du football transalpin.
Ces remous interviennent après une saison noire, marquée par l’élimination précoce des clubs italiens en Europe et un troisième échec consécutif à se qualifier pour la Coupe du monde. L’instabilité qui frappe la fédération depuis plusieurs mois s’en trouve aggravée, et l’ensemble du projet de reconstruction de la Nazionale, de la direction jusqu’au groupe joueur, est désormais remis en question.
- Getty Images Sport
Les projecteurs se tournent désormais vers les autres candidats.
Depuis l’écartement de Maldini et Leonardo, plusieurs techniciens de renom sont pressentis pour le poste d’entraîneur principal : Roberto Mancini, Antonio Conte et Thiago Motta. Tous disposent d’un palmarès solide au plus haut niveau national et continental, même si aucun n’a encore entamé de négociations formelles avec la fédération.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles