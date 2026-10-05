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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Italie Espoirs est un spectacle ! 6-2 contre la Pologne et qualification pour la phase finale de l’Euro Espoirs

Italie U21
Italie
Italie U21 vs Pologne U21
Pologne U21
EURO U21 Qualification

L’Italie remporte le match décisif contre la Pologne et se qualifie pour la phase finale de l’Euro Espoirs.

L’Italie Espoirs avait besoin d’une victoire avec au moins deux buts d’écart, mais le choc direct contre la Pologne, qui a clos le parcours de qualification du groupe E pour le prochain Euro, nous a même réservé une véritable domination, transformée en festival offensif, et qui a permis à Silvio Baldini de décrocher son billet pour la phase finale du tournoi (qui offrira 3 places de qualification pour les prochains Jeux olympiques).


L’Italie s’est en effet imposée 6-2, effaçant la défaite 2-1 subie à l’extérieur lors du match aller et surclassant nettement son homologue polonais non seulement sur le terrain, mais aussi et surtout en tête du classement du groupe. Le sélectionneur Baldini se passe de Camarda et mise sur Cisse en faux numéro neuf, et ce choix s’avère payant car dans les espaces laissés par le meneur de jeu de l’AC Milan se projettent parfaitement Liberali, Koleosho et surtout Ndour. Le premier en distribuant des passes décisives, le deuxième en débloquant la rencontre à la 16e minute et le troisième avec un doublé (le premier de la tête, le second d’un tir du droit de plus de 70 mètres !).

Le troisième but du capitaine italien donne des certitudes à une Italie qui ne veut pas s’arrêter, et laisse alors place aux changements et à d’autres buts comme celui de Lipani (magnifique récupération haute de Koleosho) et celui de Fini qui répond immédiatement au 4-1 de Mikolajevski. Et en fin de match, le scénario se répète, Baldini demande aux siens de ne pas s’arrêter et de ne pas gérer, ainsi après que Zewlakov a trouvé le 5-2 provisoire, c’est une minute plus tard Cherubini qui scelle le 6-2 final.


Avec ce résultat, l’Italie dépasse justement la Pologne à la première place du groupe et se qualifie directement pour la phase finale de l’Euro Espoirs, qui se disputera entre la Serbie et l’Albanie au cours de l’été 2027. La Pologne, en revanche, attend les résultats des autres terrains pour comprendre si elle ira ou non aux barrages.


ITALIE ESPOIRS - POLOGNE ESPOIRS 6-2

BUTEURS : 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)


  • BUT ET TEMPS FORTS

    94' OCCASION - Pisilli récupère le ballon et file plein axe en entrant dans la surface, mais au lieu de servir Camarda, totalement démarqué, il tente sa chance et voit sa frappe déviée en corner.


    87' BUT - Tout est fini ? Non, parce que Cherubini veut lui aussi s’inscrire sur la liste des buteurs de ce match fou. L’ancien de la Roma repique sur son pied droit depuis la gauche et déclenche une puissante frappe enroulée du droit qui termine au fond sur le poteau opposé.


    85' BUT - L’Italie ne gère pas et tente de frapper encore, mais la Pologne ne s’arrête pas et réduit à nouveau l’écart. Cette fois, superbe action de Zewlakov, qui envoie le ballon sous la lucarne d’une magnifique frappe lointaine.


    67' BUT - À peine le temps de croire à une possible remontée que l’Italie reprend 4 buts d’avance. Cette fois, c’est Fini qui part en profondeur, repique sur son pied gauche, feinte la frappe à deux reprises en mettant les défenseurs polonais dans le vent, puis bat Lubik au premier poteau pour le 5-1.


    65' BUT - Erreur de lecture défensive de l’Italie, qui laisse pour la première fois des espaces aux transitions polonaises. Mikolajevski reçoit dans la surface le centre de Drachal et bat Palmisani.


    59' BUT - Bon travail de Koleosho, qui récupère le ballon haut grâce au pressing sur la relance basse de la Pologne, avant de glisser un ballon vertical pour Lipani, qui bat Lubik à bout portant.


    55' BUT - Cher Ndour est exceptionnel ! Le milieu de la Fiorentina récupère le ballon devant sa propre défense et, depuis les trois quarts défensifs italiens, voit le gardien polonais très avancé hors de ses buts et tente de le surprendre. Puissante frappe du droit de plus de 70 mètres qui lobe Lubik et termine sa course au fond des filets.


    37' POTEAU - Encore un Liberali déchaîné sur la droite. Nouvelle action avec un repiquage sur le pied gauche après avoir éliminé Ede, puis une frappe rasante du gauche vers le second poteau, déviée avec réussite par Gurgul sur le poteau.


    27' BUT - Corner joué à deux par l’Italie avec Liberali, servi jusqu’à la ligne de fond sur la droite, qui trouve un centre dosé au cœur de la surface où, cette fois, Ndour ne se manque pas : une tête puissante dans le petit filet et le break.


    16' BUT - Belle action sur la droite de Liberali, qui repique sur son pied gauche, joue en une touche avec Ahanor et tente une puissante frappe du gauche. La défense repousse sans dégager la surface et le ballon arrive dans les pieds de Koleosho, qui se coordonne bien pour envoyer le ballon sous la barre et faire 1-0.


    8' OCCASION - Nouvelle occasion de la tête et nouveau but évité par une superbe intervention de Lubik. Centre venu de la gauche depuis la hauteur des trois quarts par Bartesaghi, qui trouve dans la surface l’appel vertical de Pisilli. Cette fois, la tête du milieu romain est aussi cadrée qu’appuyée, mais le gardien polonais s’envole et s’interpose.


    1' OCCASION - Première énorme occasion du match pour l’Italie. Liberali se libère sur la droite et centre au cœur de la surface, où Cher Ndour s’insère parfaitement. Détente aérienne et coup de tête qui reste toutefois axial et facilite l’arrêt réflexe de Lubik. Sur le ballon repoussé, Bartesaghi tente une puissante frappe du gauche, mais elle passe au-dessus.


    0' Coup d’envoi à 18h15 au stade Adriatico de Pescara


    STATISTIQUES, INFOS ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Espoirs, Italie-Pologne : compositions probables et feuille de match

    Italie Espoirs-Pologne Espoirs 6-2


    Buteurs : 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 54' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 66' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 86' Cherubini (I)


    ITALIE (4-3-3) : Palmisani ; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi : Pisilli, Faticanti (56' Lipani), Ndour ; Liberali (56' Fini), Cisse (62' Camarda), Koleosho (79' Cherubini). 

    À disposition : Daffara, Calvani, Berti, Moruzzi, Lulli.

    Sél. Baldini.


    POLOGNE (4-2-3-1) : Lubik ; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul ; Kowalczyk (72' Duda), Kocaba (65' Oyedele) ; Urbanski (56' Zewlakow), Mazurek, Pienko (56' Drachal), Bak (46' Mikolajewski). 

    À disposition : Zych, Drapinski, Matysik.

    Sél. Brzeczek.


    Arbitre : Badstubner (ALL)

    Avertis : Palmisani

    Expulsés : -

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