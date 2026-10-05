94' OCCASION - Pisilli récupère le ballon et file plein axe en entrant dans la surface, mais au lieu de servir Camarda, totalement démarqué, il tente sa chance et voit sa frappe déviée en corner.





87' BUT - Tout est fini ? Non, parce que Cherubini veut lui aussi s’inscrire sur la liste des buteurs de ce match fou. L’ancien de la Roma repique sur son pied droit depuis la gauche et déclenche une puissante frappe enroulée du droit qui termine au fond sur le poteau opposé.





85' BUT - L’Italie ne gère pas et tente de frapper encore, mais la Pologne ne s’arrête pas et réduit à nouveau l’écart. Cette fois, superbe action de Zewlakov, qui envoie le ballon sous la lucarne d’une magnifique frappe lointaine.





67' BUT - À peine le temps de croire à une possible remontée que l’Italie reprend 4 buts d’avance. Cette fois, c’est Fini qui part en profondeur, repique sur son pied gauche, feinte la frappe à deux reprises en mettant les défenseurs polonais dans le vent, puis bat Lubik au premier poteau pour le 5-1.





65' BUT - Erreur de lecture défensive de l’Italie, qui laisse pour la première fois des espaces aux transitions polonaises. Mikolajevski reçoit dans la surface le centre de Drachal et bat Palmisani.





59' BUT - Bon travail de Koleosho, qui récupère le ballon haut grâce au pressing sur la relance basse de la Pologne, avant de glisser un ballon vertical pour Lipani, qui bat Lubik à bout portant.





55' BUT - Cher Ndour est exceptionnel ! Le milieu de la Fiorentina récupère le ballon devant sa propre défense et, depuis les trois quarts défensifs italiens, voit le gardien polonais très avancé hors de ses buts et tente de le surprendre. Puissante frappe du droit de plus de 70 mètres qui lobe Lubik et termine sa course au fond des filets.





37' POTEAU - Encore un Liberali déchaîné sur la droite. Nouvelle action avec un repiquage sur le pied gauche après avoir éliminé Ede, puis une frappe rasante du gauche vers le second poteau, déviée avec réussite par Gurgul sur le poteau.





27' BUT - Corner joué à deux par l’Italie avec Liberali, servi jusqu’à la ligne de fond sur la droite, qui trouve un centre dosé au cœur de la surface où, cette fois, Ndour ne se manque pas : une tête puissante dans le petit filet et le break.





16' BUT - Belle action sur la droite de Liberali, qui repique sur son pied gauche, joue en une touche avec Ahanor et tente une puissante frappe du gauche. La défense repousse sans dégager la surface et le ballon arrive dans les pieds de Koleosho, qui se coordonne bien pour envoyer le ballon sous la barre et faire 1-0.





8' OCCASION - Nouvelle occasion de la tête et nouveau but évité par une superbe intervention de Lubik. Centre venu de la gauche depuis la hauteur des trois quarts par Bartesaghi, qui trouve dans la surface l’appel vertical de Pisilli. Cette fois, la tête du milieu romain est aussi cadrée qu’appuyée, mais le gardien polonais s’envole et s’interpose.





1' OCCASION - Première énorme occasion du match pour l’Italie. Liberali se libère sur la droite et centre au cœur de la surface, où Cher Ndour s’insère parfaitement. Détente aérienne et coup de tête qui reste toutefois axial et facilite l’arrêt réflexe de Lubik. Sur le ballon repoussé, Bartesaghi tente une puissante frappe du gauche, mais elle passe au-dessus.





0' Coup d’envoi à 18h15 au stade Adriatico de Pescara





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