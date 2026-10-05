L’Italie Espoirs avait besoin d’une victoire avec au moins deux buts d’écart, mais le choc direct contre la Pologne, qui a clos le parcours de qualification du groupe E pour le prochain Euro, nous a même réservé une véritable domination, transformée en festival offensif, et qui a permis à Silvio Baldini de décrocher son billet pour la phase finale du tournoi (qui offrira 3 places de qualification pour les prochains Jeux olympiques).
L’Italie s’est en effet imposée 6-2, effaçant la défaite 2-1 subie à l’extérieur lors du match aller et surclassant nettement son homologue polonais non seulement sur le terrain, mais aussi et surtout en tête du classement du groupe. Le sélectionneur Baldini se passe de Camarda et mise sur Cisse en faux numéro neuf, et ce choix s’avère payant car dans les espaces laissés par le meneur de jeu de l’AC Milan se projettent parfaitement Liberali, Koleosho et surtout Ndour. Le premier en distribuant des passes décisives, le deuxième en débloquant la rencontre à la 16e minute et le troisième avec un doublé (le premier de la tête, le second d’un tir du droit de plus de 70 mètres !).
Le troisième but du capitaine italien donne des certitudes à une Italie qui ne veut pas s’arrêter, et laisse alors place aux changements et à d’autres buts comme celui de Lipani (magnifique récupération haute de Koleosho) et celui de Fini qui répond immédiatement au 4-1 de Mikolajevski. Et en fin de match, le scénario se répète, Baldini demande aux siens de ne pas s’arrêter et de ne pas gérer, ainsi après que Zewlakov a trouvé le 5-2 provisoire, c’est une minute plus tard Cherubini qui scelle le 6-2 final.
Avec ce résultat, l’Italie dépasse justement la Pologne à la première place du groupe et se qualifie directement pour la phase finale de l’Euro Espoirs, qui se disputera entre la Serbie et l’Albanie au cours de l’été 2027. La Pologne, en revanche, attend les résultats des autres terrains pour comprendre si elle ira ou non aux barrages.
ITALIE ESPOIRS - POLOGNE ESPOIRS 6-2
BUTEURS : 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)