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Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Italie Espoirs en quête de son billet pour l’Euro et les Jeux olympiques : qui Baldini a convoqué et qui Mancini garde à l’œil

Italie
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L’Italie Espoirs joue tout sur les deux prochains matches. Mancini et Baldini se sont partagé ses joueurs convoqués.

L’Italie Espoirs retrouve les terrains pour ses deux derniers matches de la phase de groupes des éliminatoires de l’Euro de la catégorie, et les joueurs de Silvio Baldini sont appelés à réussir un double exploit, puisque franchir ce tour devant la Pologne vaudrait aussi une qualification pour les prochains Jeux olympiques, qui se tiendront en 2028 à Los Angeles.

Dans le cadre des convocations de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini a choisi de laisser à son collègue plusieurs des jeunes qu’il aurait voulu commencer à intégrer dans son nouveau projet. Les objectifs à atteindre sont trop importants pour les manquer. Mais qui sont ces jeunes et que faut-il pour obtenir cette double qualification ?


  • Les mots de Baldini sur le groupe

    « Que ce soit l’équipe A ou les Espoirs, cela ne change rien pour moi. Pour moi, la sélection, ce sont ces garçons et il n’y a aucune différence : c’est ce groupe qui me remplit de joie quand je les entraîne et de fierté quand ils jouent. Le mois de juin a été une grande satisfaction, aussi parce que grâce au parcours accompli avec les Espoirs ces garçons ont mûri plus vite, montrant qu’ils peuvent avoir leur place au plus haut niveau. »

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  • Ce qu’il faut pour se qualifier

    Il faut le souligner, la qualification pour les prochains Jeux olympiques ne se décrochera pas lors des deux prochains matches. L’UEFA ne dispose que de trois places, qui seront attribuées aux deux finalistes de l’Euro et au vainqueur du match pour la 3e place, qui sera disputé pour la première fois lors de la prochaine édition du tournoi continental.

    Avant de penser au billet olympique, l’Italie doit donc décrocher sa qualification pour le prochain Euro, qui se jouera l’été prochain entre l’Albanie et la Serbie. L’Italie Espoirs occupe la deuxième place derrière la Pologne après avoir perdu le match aller de cette confrontation directe 2-1 à l’extérieur.

    Les équipes qui terminent à la première place de leur groupe se qualifient directement, tout comme la meilleure des deuxièmes, tandis que les autres deuxièmes se disputeront lors des barrages la dernière place disponible.

  • LE PROGRAMME DE L’ITALIE

    L’Italie jouera demain, jeudi 24 septembre, à Erevan le premier des deux matches contre l’Arménie, lanterne rouge et à 0 point, avec 4 buts marqués et 23 encaissés en 8 rencontres. Dans le même temps, la Pologne affrontera à domicile la Suède, déjà assurée de ne pas figurer parmi les équipes susceptibles d’être repêchées.


    Puis viendra le tour du choc direct Italie-Pologne, vraisemblablement décisif, programmé lundi 5 octobre à 18h15 à Pescara, chez l’Italie Espoirs.


    À ce jour, l’Italie Espoirs est également en tête du classement des meilleures deuxièmes, mais les points pris contre l’Arménie ne compteront pas pour ce classement particulier (seuls comptent ceux pris contre les 5 premières équipes du groupe). En substance, seule la Grèce (avec deux victoires en deux matches) pourrait rejoindre l’Italie à la dernière place garantie et, dans ce cas, ce serait la différence de buts (pour le moment 16 pour l’Italie contre 7 pour les Grecs) qui déciderait qui se qualifiera en cas de défaite italienne contre la Pologne.

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  • Les convoqués

    Gardiens : Giovanni Daffara (Parme), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone) ;
    Défenseurs : Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund) ;
    Milieux : Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma) ;
    Attaquants : Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

  • L’Italie pour Mancini

    Mais qui sont les Espoirs italiens que Roberto Mancini a choisi de laisser à Silvio Baldini alors qu’il aurait voulu les avoir déjà avec lui dans le groupe de l’équipe première ? Les profils sont nombreux, le groupe élargi, mais il y a assurément des talents qui, dès aujourd’hui, seraient prêts, ou du moins à tester, pour l’équipe d’Italie A.


    Il s’agit d’Alphadjo Cissé et Francesco Camarda du Milan, Luca Koleosho du Paris FC, Cher Ndour de la Fiorentina et Niccolò Pisilli de la Roma. Mais aussi Mattia Liberali de Côme, Costantino Favasuli de Naples et Pietro Comuzzo aujourd’hui au Torino.