L’Italie Espoirs retrouve les terrains pour ses deux derniers matches de la phase de groupes des éliminatoires de l’Euro de la catégorie, et les joueurs de Silvio Baldini sont appelés à réussir un double exploit, puisque franchir ce tour devant la Pologne vaudrait aussi une qualification pour les prochains Jeux olympiques, qui se tiendront en 2028 à Los Angeles.

Dans le cadre des convocations de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini a choisi de laisser à son collègue plusieurs des jeunes qu’il aurait voulu commencer à intégrer dans son nouveau projet. Les objectifs à atteindre sont trop importants pour les manquer. Mais qui sont ces jeunes et que faut-il pour obtenir cette double qualification ?



