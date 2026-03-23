L'Italie en stage à Coverciano : le programme et les dernières nouvelles concernant la composition de l'équipe en vue de la demi-finale des barrages contre l'Irlande du Nord

L'entraîneur Gattuso s'exprimera aujourd'hui lors d'une conférence de presse avant le premier entraînement.

Plus que trois jours. Le compte à rebours a commencé avant le match Italie-Irlande du Nord, comptant pour les demi-finales des barrages de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 : le vainqueur se qualifiera pour la finale, où il affrontera le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie. Le coup d'envoi est prévu le jeudi 26 avril au stade de Bergame (New Balance Arena) à 20h45.


Aujourd'hui à 14 h, le sélectionneur Gennaro Gattuso s'exprimera en conférence de presse avant le premier entraînement, qui débutera à 17 h.


  • LES CONVOQUÉS

    Dimanche soir, les 28 joueurs convoqués se sont retrouvés à Coverciano.


    Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples).


    Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples).


    Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle).


    Attaquants : Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


    Ce dernier s'est présenté malgré sa blessure (lésion musculo-fasciale à l'adducteur droit), Bastoni est également sous observation tandis que l'on a davantage confiance en Mancini. La crainte concernant Tonali est désormais dissipée.



  • LA COMPOSITION PROBABLE

    ITALIE (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori ; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco ; Kean, Retegui.


