L'Italie en stage à Coverciano : le programme et les dernières nouvelles concernant la composition de l'équipe en vue de la demi-finale des barrages contre l'Irlande du Nord

Dimanche soir, les 28 joueurs convoqués se sont retrouvés à Coverciano.
Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples).
Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples).
Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle).
Attaquants : Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
Ce dernier s'est présenté malgré sa blessure (lésion musculo-fasciale à l'adducteur droit), Bastoni est également sous observation tandis que l'on a davantage confiance en Mancini. La crainte concernant Tonali est désormais dissipée.