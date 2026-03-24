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Gabriele Stragapede

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L'Italie en route vers les barrages : Locatelli, Retegui, Kean et... Qui sera le tireur de penalty ?

Italie
Italie vs Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Les options possibles pour Gattuso en cas de penalty.

L'attente monte.

L'un des matchs les plus importants de l'histoire récente de l'équipenationale italienne de football : la demi-finale des barrages contre l'Irlande du Nord, pour accéder à la finale (le cas échéant, contre le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie) et revenir enfin en Coupe du monde.

La sélection du sélectionneur Gennaro Gattuso se prépare pour le match de jeudi 26 mars, à la New Balance Arena de Bergame. Alors que l'angoisse des supporters azzurri ne cesse de monter, essayons de déterminer – si un penalty était sifflé – qui pourrait le tirer depuis les onze mètres.

  • LES CONVOQUÉS

    Commençons par la liste des joueurs convoqués.

    Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples) ;

    Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples) ;

    Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle) ;

    Attaquants : Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • QUI PEUT TIRER UN PENALTY ?

    En jetant un œil à la liste des joueurs convoqués par Gennaro Gattuso pour l'Italie, l'attention se porte principalement sur le secteur offensif : Kean et Retegui sont les deux principaux candidats pour tirer un penalty, au cas où un penalty serait sifflé lors du match contre l'Irlande du Nord.

    Les deux attaquants ont déjà prouvé qu'ils étaient à l'aise aux onze mètres et celui qui sera sur le terrain pourra tirer un éventuel penalty. Vient ensuite le capitaine de la Juventus, Manuel Locatelli : même s'il sort d'une erreur contre Sassuolo en championnat, il possède l'aisance et l'expérience nécessaires pour tirer un penalty.

    Enfin, il y aurait éventuellement aussi Politano et Raspadori.

  • QUI A BATTU LES DERNIERS

    Si l'on examine ensuite qui a marqué les précédents, les derniers penalties de l'Italie ont été tirés par Retegui et Raspadori : l'attaquant d'Al-Qadsiah a marqué trois des quatre penalties tirés (le seul échec a eu lieu contre l'Estonie), tandis que l'attaquant, arrivé à l'Atalanta en provenance de l'Atlético Madrid en janvier, a marqué son penalty l'année dernière en Ligue des Nations contre l'Allemagne.

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