L'Italie en route vers les barrages : Locatelli, Retegui, Kean et... Qui sera le tireur de penalty ?

L'attente monte.

L'un des matchs les plus importants de l'histoire récente de l'équipenationale italienne de football : la demi-finale des barrages contre l'Irlande du Nord, pour accéder à la finale (le cas échéant, contre le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie) et revenir enfin en Coupe du monde.

La sélection du sélectionneur Gennaro Gattuso se prépare pour le match de jeudi 26 mars, à la New Balance Arena de Bergame. Alors que l'angoisse des supporters azzurri ne cesse de monter, essayons de déterminer – si un penalty était sifflé – qui pourrait le tirer depuis les onze mètres.