Plus que deux jours. Le compte à rebours est lancé avant le match Italie-Irlande du Nord, comptant pour les demi-finales des barrages de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 : le vainqueur se qualifiera pour la finale, où il affrontera le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie. Le coup d'envoi est prévu le jeudi 26 avril au stade de Bergame (New Balance Arena) à 20h45.





À 17 h, l'entraînement à huis clos commence sur le terrain de Coverciano sous la houlette du sélectionneur Gennaro Gattuso.





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