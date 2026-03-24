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L'Italie en route vers les barrages de la Coupe du monde : aucun retour parmi les blessés. Les déclarations de Palestra, Calafiori et des tireurs de penalties

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Italie vs Irlande du Nord
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Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
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Conférence de presse après le déjeuner, avant la deuxième séance d'entraînement de l'après-midi sous la houlette du sélectionneur Gattuso.

Plus que deux jours. Le compte à rebours est lancé avant le match Italie-Irlande du Nord, comptant pour les demi-finales des barrages de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 : le vainqueur se qualifiera pour la finale, où il affrontera le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie. Le coup d'envoi est prévu le jeudi 26 avril au stade de Bergame (New Balance Arena) à 20h45.


À 17 h, l'entraînement à huis clos commence sur le terrain de Coverciano sous la houlette du sélectionneur Gennaro Gattuso.


REVIVEZ LA JOURNÉE DES AZZURRI DE LUNDI

  • AUCUNE NOUVELLE DE L'INFIRMERIE

    À l'issue de l'entraînement d'aujourd'hui, les nouvelles en provenance de l'infirmerie de Coverciano ne sont pas bonnes pour Gennaro Gattuso. Aucun des joueurs arrivés au stage avec des problèmes physiques ne s'est rétabli et tous ont poursuivi un programme de rééducation personnalisé.

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  • ITALIE : QUI SONT LES TIREURS DE PENALTY ?

    S'il y avait un penalty pendant le match ou si l'on en arrivait aux tirs au but, qui tirerait pour l'Italie ? VOICI UNE ANALYSE DÉTAILLÉE DES TIREURS DE PENALTY

  • PARLE DE LA SALLE DE SPORT

    « Le groupe est serein et concentré, le facteur psychologique joue un rôle. Pour moi, c'est un rêve, je ne m'attendais pas à être appelé. » LIRE ICI LES DÉCLARATIONS DE PALESTRA

  • CALAFIORI PREND LA PAROLE

    Le défenseur d'Arsenal, Riccardo Calafiori, a déclaré lors d'une conférence de presse : « Je vais bien, ces derniers mois, j'ai plus entendu parler de Gattuso que de ma mère. Dans une période aussi délicate, l'essentiel est de vivre le présent en profitant de l'instant et en formant un groupe soudé. L'Irlande du Nord ? Honnêtement, je préfère me concentrer sur nous, sans trop penser à l'adversaire, car cela dépend plus de nous que des autres. Nous savons l'importance de ce match, mais nous devons rester aussi sereins que possible. Nous espérons dominer le jeu. »


  • LES ARBITRES

    Pour le match Italie-Irlande du Nord, l'UEFA a désigné l'arbitre néerlandais Danny Makkelie, assisté de ses compatriotes Hessel Steegstra et Jan de Vries, avec l'Espagnol Jesús Gil Manzano comme quatrième arbitre, et Pol van Boekel et Jeroen Manschot au VAR.

  • DI NATALE : « PIO ESPOSITO ME RAPPELLE VAN BASTEN »

    L'ancien attaquant de l'équipe nationale, Antonio Di Natale, a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Pio Esposito ressemble-t-il à Luca Toni ? À mon avis, il est différent. Par ses mouvements, et je le dis avec beaucoup de respect, il me fait un peu penser à Van Basten. »


  • LES CONVOQUÉS

    Les 28 joueurs convoqués par le sélectionneur Gattuso sont actuellement en stage à Coverciano.


    Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples).


    Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples).


    Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle).


    Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • LA COMPOSITION PROBABLE

    ITALIE (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori ; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco ; Kean (Esposito), Retegui.


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