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L'Italie en route pour les barrages de la Coupe du monde : le programme d'aujourd'hui et les dernières nouvelles concernant la composition probable de l'équipe face à l'Irlande du Nord

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Conférence de presse après le déjeuner, avant la deuxième séance d'entraînement de l'après-midi sous la houlette du sélectionneur Gattuso.

Plus que deux jours. Le compte à rebours est lancé avant le match Italie-Irlande du Nord, comptant pour les demi-finales des barrages de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 : le vainqueur se qualifiera pour la finale, où il affrontera le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie. Le coup d'envoi est prévu le jeudi 26 avril au stade de Bergame (New Balance Arena) à 20h45.


Aujourd'hui à 13h30, deux joueurs de l'équipe nationale s'exprimeront lors d'une conférence de presse, avant de s'entraîner à huis clos à Coverciano à partir de 17h avec le reste de leurs coéquipiers sous les ordres du sélectionneur Gennaro Gattuso.


REVIVEZ LA JOURNÉE DES AZURRI DE LUNDI

  • DI NATALE : « PIO ESPOSITO ME RAPPELLE VAN BASTEN »

    L'ancien attaquant de l'équipe nationale, Antonio Di Natale, a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Pio Esposito ressemble-t-il à Luca Toni ? À mon avis, il est différent. Par ses mouvements, et je le dis avec beaucoup de respect, il me fait un peu penser à Van Basten. »


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  • LES CONVOQUÉS

    Les 28 joueurs convoqués par le sélectionneur Gattuso sont actuellement en stage à Coverciano.


    Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples).


    Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples).


    Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle).


    Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • LA COMPOSITION PROBABLE

    ITALIE (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori ; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco ; Kean (Esposito), Retegui.


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