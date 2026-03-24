L'Italie en route pour les barrages de la Coupe du monde : le programme d'aujourd'hui et les dernières nouvelles concernant la composition probable de l'équipe face à l'Irlande du Nord

Plus que deux jours. Le compte à rebours est lancé avant le match Italie-Irlande du Nord, comptant pour les demi-finales des barrages de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 : le vainqueur se qualifiera pour la finale, où il affrontera le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie. Le coup d'envoi est prévu le jeudi 26 avril au stade de Bergame (New Balance Arena) à 20h45.





Aujourd'hui à 13h30, deux joueurs de l'équipe nationale s'exprimeront lors d'une conférence de presse, avant de s'entraîner à huis clos à Coverciano à partir de 17h avec le reste de leurs coéquipiers sous les ordres du sélectionneur Gennaro Gattuso.





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