L'Italie en barrages de la Coupe du monde : les dernières nouvelles en direct vers la finale en Bosnie

Tout ou rien. Aujourd'hui est un jour décisif pour l'Italie, qui dispute la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 à l'extérieur contre la Bosnie : le coup d'envoi est prévu à 20h45 au Stadion Bilino Polje de Zenica.





Les trois autres barrages de l'UEFA se joueront en même temps : République tchèque-Danemark, Kosovo-Turquie et Suède-Pologne : en cas d'égalité après les 90 minutes réglementaires, on passera aux prolongations, puis éventuellement aux tirs au but.





L'Italie jouera en maillot blanc.

Les prévisions météo pour ce soir à Zenica annoncent de la bruine avec une température avoisinant les 4 °C.





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