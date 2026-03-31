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L'Italie en barrages de la Coupe du monde : les dernières nouvelles en direct vers la finale en Bosnie

Italie
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Coupe du monde

Une journée décisive pour l'équipe nationale de Gattuso.

Tout ou rien. Aujourd'hui est un jour décisif pour l'Italie, qui dispute la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 à l'extérieur contre la Bosnie : le coup d'envoi est prévu à 20h45 au Stadion Bilino Polje de Zenica.


Les trois autres barrages de l'UEFA se joueront en même temps : République tchèque-Danemark, Kosovo-Turquie et Suède-Pologne : en cas d'égalité après les 90 minutes réglementaires, on passera aux prolongations, puis éventuellement aux tirs au but.


L'Italie jouera en maillot blanc.

Les prévisions météo pour ce soir à Zenica annoncent de la bruine avec une température avoisinant les 4 °C.


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  • SINNER ET BEZZECCHI

    Le joueur de tennis Jannik Sinner écrit dans LaGazzetta dello Sport : « Nous vivons un moment incroyable en Italie, dans de nombreux sports, de la Formule 1 au motocyclisme. Maintenant, nous espérons aussi décrocher une place pour la Coupe du monde de football. Avant leurs courses, j’ai parlé à Bezzecchi et à Antonelli ; c’est formidable que nous soyons nombreux et que nous nous soutenions les uns les autres. Cette fois encore, je suivrai l’équipe nationale ; le match contre la Bosnie sera très difficile, mais je la soutiendrai comme tous les Italiens. »


    LIRE ICI le message du motard Marco Bezzecchi.

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  • LES CONVOQUÉS

    Gardiens : Donnarumma, Carnesecchi, Meret.


    Défenseurs : Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola.


    Milieux de terrain : Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.


    Attaquants : Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.


    Le défenseur Scalvini et l'attaquant Scamacca de l'Atalanta sont relégués en tribune.



  • LES COMPOSITIONS PROBABLES

    Le sélectionneur italien semble vouloir reconduire le même onze de départ que celui aligné jeudi dernier à Bergame lors de la demi-finale remportée 2-0 contre l'Irlande du Nord, Locatelli et Retegui étant préférés à Cristante et Pio Esposito. Ce dernier commence à nouveau sur le banc, tout comme un autre jeune talent dans l'autre camp : Alajbegovic, qui a perdu la bataille avec Memic.


    BOSNIE (4-4-2) : Vasjli ; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic ; Dzeko, Demirovic. Sélectionneur : Barbarez.


    ITALIE (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni, Calafiori ; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco ; Kean, Retegui (Esposito). Sélectionneur : Gattuso.


    ARBITRE : Clément Turpin (France), assisté de ses compatriotes Nicolas Danos et Benjamin Pages, avec l'Espagnol José Maria Sanchez comme quatrième arbitre, Jérôme Brisard et Willy Delajod à la VAR.


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