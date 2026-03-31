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L'Italie en barrages de la Coupe du monde : les dernières nouvelles avant la finale en Bosnie

Italie
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Coupe du monde

Une journée décisive pour l'équipe nationale de Gattuso.

Tout ou rien. Aujourd'hui est un jour décisif pour l'Italie, qui dispute la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 à l'extérieur contre la Bosnie : le coup d'envoi est prévu à 20h45 au Stadion Bilino Polje de Zenica.


Les trois autres barrages de l'UEFA se jouent en même temps : République tchèque-Danemark, Kosovo-Turquie et Suède-Pologne : en cas de match nul après les 90 minutes réglementaires, on passe aux prolongations, puis éventuellement aux tirs au but.
Dans ce cas, les premiers tireurs seraient Retegui, Kean et Locatelli, plus deux autres parmi Tonali, Cristante, Politano et Dimarco (LIRE ICI) face au Bosnien Vasilj, réputé pour ses arrêts de penalties.


L'Italie jouera en maillot blanc.

Il n'y aura pas de technologie sur la ligne de but (LIRE ICI).


9 500 spectateurs sont attendus, dont 500 Italiens.

Les prévisions météo pour ce soir à Zenica annoncent de la bruine avec une température avoisinant les 4 °C.


REVIVEZ LA VEILLE DES AZURRI



  • CONVOQUÉS ET NUMÉROS DE MAILLOT

    Gardiens : 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 22 Meret.


    Défenseurs : 21 Bastoni, 6 Buongiorno, 13 Calafiori, 20 Cambiaso, 3 Dimarco, 19 Gatti, 23 Mancini, 2 Palestra, 4 Spinazzola.


    Milieux de terrain : 18 Barella, 16 Cristante, 17 Frattesi, 5 Locatelli, 14 Pisilli, 8 Tonali.


    Attaquants : 15 Esposito, 11 Kean, 7 Politano, 10 Raspadori, 9 Retegui.


    Dans les tribunes, le gardien Caprile, les défenseurs Scalvini et Coppola, les attaquants Cambiaghi et Scamacca.

    De même, de l'autre côté, l'attaquant de Cluj, Jovo Lukic, est exclu de la liste des convoqués.


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  • LES COMPOSITIONS PROBABLES

    Le sélectionneur italien semble vouloir reconduire le même onze de départ que celui aligné jeudi dernier à Bergame lors de la demi-finale remportée 2-0 contre l'Irlande du Nord, Locatelli et Retegui étant préférés à Cristante et Pio Esposito. Ce dernier commence à nouveau sur le banc, tout comme un autre jeune talent dans l'autre camp : Alajbegovic, qui a perdu la bataille avec Memic.


    BOSNIE (4-4-2) : Vasjli ; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic ; Dzeko, Demirovic. Sélectionneur : Barbarez.


    ITALIE (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni, Calafiori ; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco ; Kean, Retegui (Esposito). Sélectionneur : Gattuso.


    ARBITRE : Clément Turpin (France), assisté de ses compatriotes Nicolas Danos et Benjamin Pages, avec l'Espagnol José Maria Sanchez comme quatrième arbitre, Jérôme Brisard et Willy Delajod à la VAR.


  • GATTUSO S'EXPRIME

    Le sélectionneur de l'Italie, Gennaro Gattuso, a déclaré à Radio Rai : « Hier soir, mon fils Francesco, né en 2007, m'a envoyé un message. Cela m'a beaucoup touché et ému. Que dirais-je à un enfant qui me demande comment ça va se passer ? Que nous allons tout donner, que nous nous sommes préparés pour réussir ce match et que nous verrons bien si nous y parvenons. »


    « J’ai vu la bonne attitude dans les yeux de mes joueurs. Ce que nous avons semé, nous l’avons semé. Je ne me dirai jamais : « Profites-en ». La pression et les frissons sont une chose magnifique. Quand tu ne les as pas, ça te manque et tu dois aller les chercher. Ici, c’est naturel et magnifique. Avec mes démons dans la tête, avec les pensées positives et négatives, je vis avec ça depuis toujours. Quand ça manque, ça te manque sacrément. Ça te fait bien vivre, ça te fait vieillir énormément. Espérons que Dieu nous envoie un coup de pouce et que la chance, même s’il faut aller la chercher, soit de notre côté.


    «Il y a deux matchs en un. Le premier sur le plan comportemental et l’autre sur le plan technique et tactique. Nous devons être bons. Nous connaissons Turpin, c’est un arbitre très expérimenté, il n’aime pas certaines choses. Nous devons faire attention, ils sont très physiques. Ils ont une moyenne de 19,3 fautes par match. Nous ne devons pas tomber dans les provocations. Ils vont certainement démarrer fort, il faut être prêts dès la première minute.


    « Barberez et moi, on a tous les deux beaucoup à perdre. J’ai rappelé qu’il était un professionnel du poker, mais c’était pour lui faire un compliment. Ils savent qu’ils sont compétitifs et qu’ils peuvent nous mettre en difficulté. Ils le savent et nous le savons. Espérons ne pas mal interpréter le match. »



  • PAS DE TECHNOLOGIE DE LA LIGNE DE BUT

    La technologie de la ligne de but ne sera pas utilisée : aussi étrange que cela puisse paraître, étant donné qu'elle a éliminé avec une efficacité absolue les buts fantômes, elle n'est pas obligatoire et dépend des choix de la fédération organisatrice. En Bosnie, l’œil de faucon n’est pas utilisé et ne sera donc pas à la disposition de l’arbitre Turpin et de son équipe, alors qu’il était présent à Bergame, jeudi dernier, lors du match remporté 2-0 par l’Italie contre l’Irlande du Nord, comme dans tous les matchs de Serie A, de la Coupe d’Italie et de la Supercoupe d’Italie.



  • MAROTTA AVEC GRAVINA ET CEFERIN

    Hier, les dirigeants de l'Assocalciatori (Umberto Calcagno), de la Serie B (Paolo Bedin), de la Lega Pro (Matteo Marani) et de la Lega Nazionale Dilettanti (Giancarlo Abete) se sont rendus à Coverciano pour un déjeuner.


    Le président de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, est attendu aujourd'hui en Bosnie, accompagné du directeur général Luigi De Siervo et de plusieurs présidents de clubs tels que Beppe Marotta (Inter), Tommaso Giulini (Cagliari) et Saverio Sticchi Damiani (Lecce).


    Le numéro 1 du CONI, Luciano Buonfiglio, est également attendu, et le ministre des Sports, Andrea Abodi, fera tout son possible pour être présent.

    Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, sera également présent, notamment parce que l’un de ses vice-présidents est Gabriele Gravina, président de la FIGC.

    Ce dernier a déclaré avant le coup d'envoi : « Vivons ce moment ensemble, unissons-nous, profitons-en comme d'un moment d'insouciance et de sérénité. Sachant que, si nous sommes bons, la récompense sera extraordinaire ».


    La présence au stade du joueur de tennis serbe Novak Djokovic en tant qu’invité d’honneur est également envisageable.

  • CHEVEUX

    Fabio Capello, l'ancien entraîneur du Milan AC et de la Juventus, écrit dans *La Gazzetta dello Sport* : « Le sélectionneur de la Bosnie, Barbarez, a déclaré qu'ils allaient garer leur bus devant nos buts. Il ne nous restera donc plus qu'à arriver avec quelque chose de plus puissant pour le déplacer ; nous viendrons avec une dépanneuse. Le football italien dépend de ce match. »

  • Ton

    L'ancien attaquant de l'équipe nationale, Luca Toni, champion du monde en Allemagne en 2006, a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Pour gagner, il faudra jouer à l'italienne. Allez les Azzurri, vous pouvez y arriver. Il ne faut pas sous-estimer la Bosnie, mais nous devons la battre. »


    « J'aime bien Kean, je le trouve en meilleure forme qu'il y a quelques semaines et il sort d'un beau match contre l'Irlande du Nord. C'est une bonne chose de miser sur lui. »


    « Retegui ? Pour un avant-centre, c’est important d’avoir des occasions et de toucher le ballon dans la surface adverse. Il l’a fait, même s’il aurait peut-être pu mieux protéger le ballon. En équipe nationale, il a montré qu’il savait marquer des buts. »


    « Pio Esposito, avec ses qualités, est idéal aussi bien pour entrer en jeu si nous venions à être menés au score – une éventualité que je ne souhaite certainement pas – que pour débuter la rencontre. Je suis sûr qu’il sera de la partie car il est en forme et psychologiquement gonflé à bloc après les buts marqués avec l’Inter. Il peut nous donner un bon coup de main. »


    « Raspadori est très différent de Kean, Retegui et Esposito et peut être utile pour créer un surnombre grâce à ses dribbles. »


    « Dzeko est un joueur de qualité, un buteur qui a disputé de nombreux matchs importants. Nous devrons le marquer de près : dans ce genre de rencontres, ce n’est pas seulement l’aspect physique qui compte, mais aussi le mental. Il a 40 ans, mais c’est un leader et il a marqué au Pays de Galles… ».


  • RIVIÈRE

    L'ancien numéro 10 du Milan, Gianni Rivera, a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Nous devons absolument nous qualifier pour la Coupe du monde. Je regarderai le match Bosnie-Italie chez moi, devant la télévision, seul et en toute décontraction. Nous sommes l'Italie, avec 4 titres mondiaux comme l'Allemagne, seul le Brésil a fait mieux. Pas de blagues et pas de procès. On y va, on part, un point c'est tout. J'aimerais bien que, vu qu'on jouera aussi au Mexique, ces gars-là puissent entrer dans notre mythique Azteca, où se trouve la plaque commémorative du match du siècle. Ils l'ont mise pour nous : Italie-Allemagne 4-3 ».


    « Gattuso joue le tout pour le tout, mais il a déjà vécu d’autres moments importants. Il est sérieux et solide. À Milan, on dirait un « bel fioeu ». C’est l’entraîneur et il n’a pas besoin de me plaire, il doit diriger l’équipe et gagner. Gattuso fait du bon travail. Il mise aussi sur les jeunes, il a la confiance du groupe. Ils le suivent. Et puis, il y a autre chose qui se voit : la combativité. Il a réussi à transmettre sa passion et son immense envie à tout le monde. Ils sont unis, concentrés, ça se remarque même quand ils chantent l’hymne. C’est beau, vraiment. »


  • SINNER ET BEZZECCHI

    Le joueur de tennis Jannik Sinner écrit dans LaGazzetta dello Sport : « Nous vivons un moment incroyable en Italie, dans de nombreux sports, de la Formule 1 au motocyclisme. Maintenant, nous espérons aussi décrocher une place pour la Coupe du monde de football. Avant leurs courses, j’ai parlé à Bezzecchi et à Antonelli ; c’est formidable que nous soyons nombreux et que nous nous soutenions les uns les autres. Cette fois encore, je suivrai l’équipe nationale ; le match contre la Bosnie sera très difficile, mais je la soutiendrai comme tous les Italiens. »


    LIRE ICI le message du motard Marco Bezzecchi.

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
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