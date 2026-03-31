Le sélectionneur de l'Italie, Gennaro Gattuso, a déclaré à Radio Rai : « Hier soir, mon fils Francesco, né en 2007, m'a envoyé un message. Cela m'a beaucoup touché et ému. Que dirais-je à un enfant qui me demande comment ça va se passer ? Que nous allons tout donner, que nous nous sommes préparés pour réussir ce match et que nous verrons bien si nous y parvenons. »





« J’ai vu la bonne attitude dans les yeux de mes joueurs. Ce que nous avons semé, nous l’avons semé. Je ne me dirai jamais : « Profites-en ». La pression et les frissons sont une chose magnifique. Quand tu ne les as pas, ça te manque et tu dois aller les chercher. Ici, c’est naturel et magnifique. Avec mes démons dans la tête, avec les pensées positives et négatives, je vis avec ça depuis toujours. Quand ça manque, ça te manque sacrément. Ça te fait bien vivre, ça te fait vieillir énormément. Espérons que Dieu nous envoie un coup de pouce et que la chance, même s’il faut aller la chercher, soit de notre côté.





«Il y a deux matchs en un. Le premier sur le plan comportemental et l’autre sur le plan technique et tactique. Nous devons être bons. Nous connaissons Turpin, c’est un arbitre très expérimenté, il n’aime pas certaines choses. Nous devons faire attention, ils sont très physiques. Ils ont une moyenne de 19,3 fautes par match. Nous ne devons pas tomber dans les provocations. Ils vont certainement démarrer fort, il faut être prêts dès la première minute.





« Barberez et moi, on a tous les deux beaucoup à perdre. J’ai rappelé qu’il était un professionnel du poker, mais c’était pour lui faire un compliment. Ils savent qu’ils sont compétitifs et qu’ils peuvent nous mettre en difficulté. Ils le savent et nous le savons. Espérons ne pas mal interpréter le match. »







