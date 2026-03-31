Tout ou rien. Aujourd'hui est un jour décisif pour l'Italie, qui dispute la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 à l'extérieur contre la Bosnie : le coup d'envoi est prévu à 20h45 au Stadion Bilino Polje de Zenica.
Les trois autres barrages de l'UEFA se jouent en même temps : République tchèque-Danemark, Kosovo-Turquie et Suède-Pologne : en cas de match nul après les 90 minutes réglementaires, on passe aux prolongations, puis éventuellement aux tirs au but.
Dans ce cas, les premiers tireurs seraient Retegui, Kean et Locatelli, plus deux autres parmi Tonali, Cristante, Politano et Dimarco (LIRE ICI) face au Bosnien Vasilj, réputé pour ses arrêts de penalties.
L'Italie jouera en maillot blanc.
Il n'y aura pas de technologie sur la ligne de but (LIRE ICI).
9 500 spectateurs sont attendus, dont 500 Italiens.
Les prévisions météo pour ce soir à Zenica annoncent de la bruine avec une température avoisinant les 4 °C.
REVIVEZ LA VEILLE DES AZURRI