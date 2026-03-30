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L'Italie en barrages de la Coupe du monde : les dernières nouvelles à la veille de la finale en Bosnie

Italie
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Coupe du monde

C'est la veille du match pour l'équipe nationale de Gattuso.

Plus qu'un jour. Lundi, c'est la veille du match pour l'Italie, qui disputera la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 à l'extérieur contre la Bosnie : le rendez-vous décisif est fixé au mardi 31 mars au Stadion Bilino Polje de Zenica, avec un coup d'envoi à 20h45.


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Les trois autres barrages de l'UEFA se joueront en même temps : République tchèque-Danemark, Kosovo-Turquie et Suède-Pologne : en cas d'égalité après les 90 minutes réglementaires, on passera aux prolongations, puis éventuellement aux tirs au but.


  • LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI

    L'équipe nationale italienne s'entraîne ce matin à partir de 11 heures à Coverciano avant de s'envoler cet après-midi pour la Bosnie, où Gennaro Gattuso tiendra une conférence de presse à 19h15.


    Le sélectionneur italien semble disposé à reconduire le même onze de départ que celui aligné mardi dernier à Bergame lors de la demi-finale remportée 2-0 contre l'Irlande du Nord, bien que Cristante et Pio Esposito trépignent sur le banc pour remplacer Locatelli et Retegui.


    Le programme a été modifié en raison des mauvaises conditions météorologiques à Zenica, où de faibles pluies sont prévues mardi soir avec une température avoisinant les 3 °C.

    L'Italie jouera en maillot blanc.


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  • LES COMPOSITIONS PROBABLES POUR LE MATCH BOSNIE-ITALIE

    BOSNIE (4-4-2) : Vasjli ; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic ; Dzeko, Demirovic. Entraîneur : Barbarez.


    ITALIE (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni, Calafiori ; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco ; Kean, Retegui (Esposito). Sélectionneur : Gattuso.


    ARBITRE : Clément Turpin (France), assisté de ses compatriotes Nicolas Danos et Benjamin Pages, avec l'Espagnol José Maria Sanchez comme quatrième arbitre, Jérôme Brisard et Willy Delajod à la VAR.

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