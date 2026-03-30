L'Italie en barrages de la Coupe du monde : les dernières nouvelles à la veille de la finale en Bosnie

Plus qu'un jour. Lundi, c'est la veille du match pour l'Italie, qui disputera la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 à l'extérieur contre la Bosnie : le rendez-vous décisif est fixé au mardi 31 mars au Stadion Bilino Polje de Zenica, avec un coup d'envoi à 20h45.





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Les trois autres barrages de l'UEFA se joueront en même temps : République tchèque-Danemark, Kosovo-Turquie et Suède-Pologne : en cas d'égalité après les 90 minutes réglementaires, on passera aux prolongations, puis éventuellement aux tirs au but.



